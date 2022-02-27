Beyin fırtınası yapalım.

CHP’nin eski Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal tarafından partiye davet edilen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu partiye girdikten sonra ilk seçimlerde milletvekili ve akabinde de grup başkanvekili seçildi. Siyasi arenada toplum Kılıçdaroğlu’nu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Melih Gökçek ile bir televizyon programında tartışmasında tanıdı. O gece Sayın Gökçek’i çok zor durumlara sokmuştu.

Sayın Baykal’ın kaset skandalından sonra istifa etmesi ile CHP’nin genel başkanı olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkanlığı süresince çok eleştirildi. Benim de eleştirdiğim konular oldu. Çok kızdığım zamanlar da oldu. Yaptığı doğruları ve yanlışları ana hatları ile açıklamak istiyorum. Önce yanlışlarından başlayayım.

Yaptığı en büyük yanlış Ekmelleddin İhsanoğlu’nu Cumhurbaşkanlığına aday göstermesiydi. Sonra, son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde her partinin adayının ayrı ayrı seçimlere katılmasına onay vermesiydi. Oysa ilk turda tek adayla seçime gidilseydi. Millet İtifâkı cumhurbaşkanlığı seçimlerini alabilirdi.

Yaptığı en büyük yanlış ise mecliste dokunulmazlıkların görüşülmesi sırasında “Evet” oyu kullanmasıydı. Bugün birçok milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldığı gibi, mecliste yüzlerce milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları Meclis Başkanının önünde durmaktadır.

Doğrularına gelince son milletvekilliği seçimlerinden önce İyi Parti’ye 15 milletvekili vererek Mecliste grup sağlamasına olanak vermiş ve böylece İyi Parti’nin seçimlere katılmasını sağlamıştır. Burada şunu de belirteyim ki, Sayın Meral Akşener o gün, bugün dik durmaktadır. Kılıçdaroğlu’na her zaman minnet duygularını belirtmektedir. Günümüz siyasetinde dönekleri görünce Sayın Akşener’e saygı duymak gerekir.

Ankara’dan İstanbul’a başlattığı Adalet yürüyüşü de yaptığı en iyi şeylerden biridir. Dünya siyaset tarihinde hiçbir lider 450 kilometrelik bir yolu yürümemiştir.

Yaptığı en iyi şeylerden biri de altı siyasi partiyi bir masa etrafında toplamasıydı. Bunu başarmak her siyasi liderin başarabileceği bir olgu değildir. Toplumun bir karpuz gibi bölündüğü bir ortamda bunu başarmak her liderin altından kalkabileceği bir şey değildir.

Son günlerde halkın belini büken elektrik faturalarına gelen zamma “Bu elektrik faturalarına yapılan zamlar geri alınıncaya kadar, bana gelen faturaları ödemeyeceğim.” çıkışıyla halka moral ve güven vermesidir.

12 Şubat’ta altı siyasi liderin bir masada buluşması üzerinde çok konuşuldu. Yukarıda da belirttiğim gibi bunu ben de çok önemsiyorum. Yine aynı siyasi partiler 28 Şubat’ta tekrar bir araya geleceklerini bildirdiler. Şimdi neden 28 Şubat? Liderler bu konuda pek doğruları söylemiyorlarsa da Ben kendi fikrimi belirteyim. Hani bir süre önce Kılıçdaroğlu herkesten “Helallik alacağız.” demişti ya, bu konu da çok tartışıldı.

Bildiğimiz üzere 28 Şubat’ta Sayın Necmeddin Erbakan başbakanlık görevinden ayrılmaya zorlanmıştı. O da baskılar sonucu istifa etmişti. Şimdi masada bulunan partilere bir bakalım. Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu o dönem de Refah Partisi’nin bir üyesi ve Milli görüşten gelmektedir. Dolayısıyla 28 Şubat mağdurudur.

Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu da o gelenekten gelen bir liderdir O da 28 Şubat mağdurudur. Aynı şekilde Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Babacan da muhafazakâr ve o gelenekten gelen bir liderdir. O da mağdurlardan biridir.

İşin en ilginci de İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener o tarihte İçişleri Bakanıydı. Dolayısıyla gerek Kılıçdaroğlu, gerekse Meral Akşener diğer partilerden böylece “Helallik” almış olacaklardır. Benim yaptığım bir beyin fırtınasıdır. Bu konuda yakında çok şey yazılıp çizilecektir.

Umarın bu altı partinin birlikteliği devam eder de, Türkiye’yi tek adam rejiminden kurtararak halka biraz olsun nefes aldırabilirler.