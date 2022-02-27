Hangi 28 Şubat ?

Siyaset sahnesinde sergilenen oyunlar, “rastgele ve irticalen” olmaz!

Her siyasal olayın bir “senaryosu” ve o senaryoyu yazanlar vardır!

Her senaryoya uygun “siyaset aktörleri” bulunur ve oyun sahneye konur. Elbette, her oyunun figüranları, sahne-kostüm-dekor sorumluları da olur!

Oynanan oyun çeşitli bakış açılarıyla yorumlanır! Her yorumcu, kendi görüşünün doğru olduğunu sanır!

Ama, -istisnalar hariç- sahneye koyucu amacına ulaşmıştır!

Siyaset Bilimciler, olaylara çok yönlü bakarlar.

Çünkü, her siyasi olayın “neden-sonuç ilişkisi” vardır!

Ne var ki, siyaset sahnesinin “figüranları” ve “seyircilerinin büyük bir kısmı” olayın “neden-sonuç ilişkisini” merak da etmez, düşünmez de!

Gelelim 28 Şubat 1997’de yaşadığımız ve uzun yıllar sonra küllerini karıştırdığımız “28 Şubat Olayına.”

Ne izledik?

· 11 Ocak; Erbakan tarikat ve cemaat liderlerine bir iftar yemeği verdi.

· 13 Ocak; Erbakan, kamu, özel ve askeri her türlü yapıyı denetleyebilecek yetkilerle donatılmış “İnsan Hakları Müsteşarlığı” yasa tasarısını hazırladı.

· 3 Şubat; Sincan’da düzenlenen “Kudüs Gecesi’ne” DGM inceleme başlattı.

· 5 Şubat; Sincan halkı sabah tank sesleriyle uyandı. Sincan Belediye Başkanı gözaltına alındı!

Sonra;

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplandı ve 18 maddelik bir Karar metni yayımlandı. Kararlar, ana hatlarıyla “Laikliğin korunması, tarikatların takibini, İmam Hatiplerin orta bölümlerinin kapatılmasını içeriyordu.

Kararın altında Başbakan Erbakan ve yardımcısı Tansu Çiller’in de imzaları yer alıyordu! Erbakan, 4 ay daha görevde kaldı ve sonra “Koalisyon Protokolü” gereği, görevi devretmek üzere görevinden istifa etti!

Ama Cumhurbaşkanı Demirel, görevi Çiller’e değil, Mesut Yılmaz’a verdi!

Çiller; “Darbe söylentileri gerçek dışıdır. TSK darbeyi düşünmüyor, MGK Bildirisini imzaladık çünkü parti tüzüğümüz ve programımızla aynı paraleldeydi. Yine getirsinler yine imzalarız” dedi!( Aynı Çiller, siyaset sahnesinin dışında kalınca “darbedir” dedi.18.7.2017)

· Oyunun bir de “dış politika sahnesi” vardı!

Küresel ekonomik düzen ve emperyalist düzen, “stratejik konumu” nedeniyle Türkiye’nin kendi kontrolünde olmasını istiyordu! Geçmişte, Menderes’in Sovyetler Birliği ile olan ekonomik ilişkilerini unutmamıştı!

24 Ocak 1980 “Ekonomik İstikrar Önlemleri Paketi” ile Türkiye’yi küresel ekonomik düzenin kurallarına uydurmak üzere ilk adımını atmış, bunu gerçekleştirmek için “faili meçhul cinayetler” ile 12 Eylül 1980 Darbesi’nin yolunu açmıştı!

Darbe hükümetinde “Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı” olarak yer alan Turgut Özal, tek başına iktidar yapılmış;

· özelleştirmelerin, dış alımın, tarımın çökertilmesinin, dış borçlanmanın ve küresel düzenin “Yap-İşlet-Devret” adı verilen, çok yönlü sömürü düzenine uyumlu bir siyasal düzen kurulmuştu!

Bu düzene çomak sokan iki unsur vardı; ERBAKAN ve SHP.

Sovyetler yıkılmış ve “Komünizm geliyor” diyerek halkı uyutma yolu da kapanmıştı!

Ama Türk toplumunu önemli bir hassasiyeti; inancına bağlılık yeni bir seçenek olarak kullanılmalıydı!

Öyle de oldu!

“Batı’nın sömürü düzenine uyum” göstermeyen Erbakan siyaset sahnesinden silinirken, bu düzene uyum gösterme sözü veren AKP, “MAĞDURİYET” sahnesi ile iktidara taşındı!

AKP, 1 Mart Tezkeresi ile ABD’ye ilk ikramını yapacaktı ama Meclis’ten geçirilemedi!

ABD, “Süleymaniye’de Türk askerlerine çuval geçirerek, FETÖ işbirliği ile KUMPAS davalarıyla Türk ordusunun Cumhuriyet ve Atatürk’e bağlı komutanlarını çökerterek,15 Temmuz Darbe girişimiyle, bu ülkeyi Suriye ve Libya batağına çekerek kendi ölçülerine göre hesap sormuş olmalı!

Aradan uzun yıllar geçti, Erbakan yaşama veda etti.

KUMPAS Davaları ile yok edilemeyen, yaşları 80’lere dayanmış eski komutanlara 2021 yılında dava açıldı!

Yıkılan suç; T.C.Hükümetini cebren düşürmeye iştirak!

Davayı açan Savcı, 15 Temmuz sonrası FETÖ üyeliğinden soruşturmaya uğrayınca kaçtı! Dört ay sonra ele geçirildi. Yardımcısı FETÖ üyeliği nedeniyle meslekten atıldı. Soruşturma Hakimi FETÖ’den tutuklandı. Soruşturma sırasında Savcılığa bilgi ve belge gönderen Genelkurmay Adli Müşaviri de FETÖ üyeliğinden mahkum oldu! En önemli kanıt CD 5’in kanıt niteliğini yitirmesi de bir başka ayrıntı!

Şimdi, bu konuyu biraz bilen, biraz insafı olan her yurttaş düşünmeli;

28 Şubat kimin için yapıldı?

Sonuç ne oldu?

İleri yaşta ve çoğu hasta 14 general neden şimdi cezaevinde?

ABD-FETÖ ortak projesiyle gerçekleştirilen KUMPAS DAVALARI bitmedi mi?