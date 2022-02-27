Son 15 dakikada yıkıldık…

Tuzla maçının son dakikasında atamadığımız gol, dün İstanbulspor maçında aynı sahada son 1.5 dakikada yediğimiz golle toplam 4 puan kaybımız var…

Maç öncesi tribünlere bakıyoruz… 3-5 İstanbullu gerçek taraftar… Diğerleri de 100 kişilik bir grupla vip tribününde maçı izliyor. Yani hepi topu süper İstanbulspor 200 kişiyle destekleniyor…

Ve TFF, bu takımın Süper Lig’e yükselme gayretini öylece iliyor. Tabii ki adama ‘Sen çıkma’ diyemezsin. Oynuyor, kazanıyor. Ama sistemi gözden geçirmek lazım…

O zaman kimse tribünler neden boş kalıyor diye ağlamayacak…

Şu anda İstanbulspor yerine Kocaelispor olsa, tribünlerin ne hale geleceğini tahmin edebiliyorsunuzdur ?..

Hatta bu maçta bile, seyirci yasağı olmasa, o tribünlerin nasıl dolacağını tahmin edebiliyorsunuzdur…

Neyse…

Maç öncesi kadroya baktım ve irkildim. Fazla değişiklik gözlemledim. Bakalım maça nasıl yansıyacaktı?..

Ama Altıparmak’a güveniyorum…

Maç bu ortamda başladı…

Cuma günü Keçiörengücü geliyor ve 4 hafta sonra Körfezimizle buluşuyoruz…

Unutmayın, bu takım amatördeyken 20 bin kişiyle dünya rekoru kırdı…