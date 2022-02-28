AKP’li Gebze Belediyesi BTP’ye salonu vermemiş! 

Bağımsız Türkiye partisi (BTP) Gebze İlçe Başkanlığı ile Gebze Belediyesi arasında şu sıralar salon sorunu var…

BTP Gebze İlçe Başkanlığı, Gebze Belediyesi’nin etkinlik yapmak için salonu kendilerine vermediğini iddia etti…

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Bağımsız Türkiye Partisi Gebze İlçe Başkanı Murat Öznur, Gebze Belediyesi’ne dilekçe vererek, Kültür Merkezi Kardelen Toplantı Salonu’nda bir etkinlik yapmak istediklerini bildirmiş…

Gebze Belediyesi, önce salonu vereceklerini söylemişler, sonra da salonu vermeyeceklerini söylemişler.

BTP’li Öznur da bunun çifte standart olduğunu söylüyor…

AKP’li belediyelerin salonu CHP’ye vermediğine şahit olmuştuk, ama AKP’li belediyenin BTP’ye salon vermemesine sanırım ilk kez şahit oluyoruz.

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Şayir, projelerinin yüzde 63’ünü bitirmiş

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, önceki gün AKP İlçe Danışma Danışma Toplantısı’nda konuştu… 3 yıllık yaptığı çalışmalardan bahsetti… Şayir, “Projelerimizin yüzde 63’ünü tamamlamış durumdayız. İnşallah 2023 seçimleri öncesi halkımıza verdiğimiz sözü yerine getirerek yüzde 100’ünü bitirmiş ve fazlasını yapmış olacağız. Seçim beyannamemizde yer alan 54 projemizden 21 tanesi tamamlandı. 13 tanesi yapım aşamasında, 20 tanesi de proje aşamasındadır” dedi… 3 yılda yüzde 63’lük oran, fena bir oran değil

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İYİ Partili Rüzgar’ın görevinden ayrılışı

İYİ Parti ilçe teşkilatlarında görev değişiklikleri sürüyor. İYİ Parti Başiskele İlçe Başkanı Ayşe Rüzgar önceki gün görevinden ayrıldı. Rüzgar, son haftalarda önemli çıkışlarıyla dikkat çekiyordu. İyi muhalefet ediyordu. Anladığım kadarıyla İl Başkanı Şanbaz Yıldız, daha dinamik birini ilçe başkanı yapmak için Rüzgar’ın istifasını istemiş… Bakalım Yıldız, Rüzgar’dan daha dinamik bir ilçe başkanı bulabilecek mi?