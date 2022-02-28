Yine insanlık kaybediyor

Dünya tüm canlı ve cansız varlıklarıyla kendi dengesini oluşturmuş durumda. Her yaratığın bir amacı ve dünya dengesine katkısı var. Yılanlar olmasa dünyayı fareler sarmaz mıydı ? Uğur böceklerinden ateş böceklerine kadar her canlının önemli bir fonksiyonu var. Canlı dengesini bozduğunuzda dünyanın ve atmosferin dengesini de bozuyorsunuz. Bunu da ne yazık ki insanoğlu yapıyor .

Canlılar genellikle birbirlerine zarar vermezler. Aslanların ve çakalların birbirlerini yememeleri gibi. Dünyada birbirlerine zarar veren, birbirlerini sömüren, köleleştiren, öldüren tek canlı insanoğlu. Bu yüzden insanlık tarihi kölelik düzenleri, katliamlar ve savaşlarla doludur. Bu yüzden milyarlarca dolar silah sanayine harcanır. Bu yüzden nükleer silahlar üretilmiş ve hatta kullanılmış yüz binler öldürülmüş, insanlık kaybetmiş, doğa tahrip edilmiştir.

Tarih boyunca insanoğlu güç toplamak yada güçlüye karşı durabilmek için devletler oluşturmuş, kendini ırklara ayırmış, renge, cinsiyete göre ayırımlar yaparak yanında dini duyguları da koymak suretiyle tarih boyunca savaşmış birbirlerini katletmiştir. Güçlü olan zalim olmuş, zayıf da zalime karşı direnmeye çalışmış ve sürekli adalet aramıştır. Adaletsizliğin temelinde de adalet arayışında insanoğlunun bizatihi kendisi olmuştur.

Birinci ve ikinci dünya savaşlarında öldürülen milyonlarca insan nedeniyle birleşmiş milletler cemiyeti, daha sonra birleşmiş milletler topluluğu, Lahey Adalet Divanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Mahkemesi gibi uluslar arası kurumlar oluşturularak adalet aranmış, insanlığın yarattığı savaşlara son verilebileceği düşünülmüş ise de hala insan oğlu birbirini sömürmekte ve katletmeye devam etmektedir. Hala adalet arayışları devam etmektedir.

Yakın geçmişte nükleer silah bahanesiyle ABD ve yandaşlarının petrol yataklarını ele geçirmek için Irak’a saldırarak yüz binleri katletmeleri, Suriye gibi bir çok devlette kargaşa ve yıkım yaratarak ölümlere ve yıkımlara neden olmaları ve bu şekilde sömürü düzenini devam ettirmeleri. Emperyalizmin ekonomik tetikçileri kullanarak gelişmekte olan ülkeleri kredi verme bahaneleri ile sömürmeye devam etmeleri insanoğlunun hala ders almadığının yakın tarihimizdeki tipik göstergeleridir.

Yüz yıl önce Osmanlı imparatorluğunun emperyalizm tarafından parçalanarak sömürü düzenine dahil edilmesi, büyük Atatürk ile verdiğimiz kurtuluş savaşı hepimizin hafızalarındadır. Büyük Atatürk’ün yurtta barış dünyada barış felsefesinin nedeni bu tür tarihi gerçeklerdir.

Ukrayna’ya Rusya’nın saldırması çok kolay önlenebilecek iken bunu yapmayan ABD’nin adeta Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması için her şeyi yapması, saldırı sonrası önceden yapması gereken ekonomik ambargolar ve silah destekleri ile savaşın sona ermesini önlemeye çalışması ile gerek Ukrayna ve gerekse Rusya’nın daha da zayıflamasını ve sömürü düzenini devam ettirmek istemesinin tipik göstergesidir. Tabii ki Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması çağdaş ve gelişmiş gibi gözüken uluslar arası yapının hala ilkel olduğunu ve insanoğlunun kendi kendini ve hatta yaşadığı dünyayı yok etmek için hala her şeyi yaptığını ve Rusya’nın da benzer bir yaklaşımda olduğunu gösteriyor.

Ne yazık ki; insan oğlu hala egolarının esiri olmuş durumda. İnsanlık tarihi ne kadar geliştiğini iddia etse de barış, özgürlük, eşitlik ve adalet anlayışında ilkel durumda, hala kendi hemcinsini sömürmeye ve öldürmeye aday. Ukrayna -Rusya savaşı gösterdi ki birileri kazansa da hala insanlık kaybediyor. Dünya bunları önleyecek bir yeni dünya düzeninden hala mahrum ve insanlık hala kendi kendini ve doğayı yıkmaya, tahrip etmeye aday. Birileri kazançlı çıktığını zannetse de esasında hala insanlık kaybediyor.

Türkiye Montrö sözleşmesi dahil kendi kuruluş genlerine sıkı sıkıya sarılmalı, iç barış ve huzuru sağlamalı, gerek siyasal, gerek ekonomik ve gerekse askeri anlamda tam bağımsız bir ülke olmayı en kısa sürede gerçekleştirmelidir.