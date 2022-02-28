Bugün 1 Mart 2022.

Körfezde yaşanan Üsküdar Vapuru Faciası'nın 64. yıldönümü.

Dünyada hüznün tarihinin ana sayfalarından birinin yazıldığı gündür.

İzmit'teki okulundan dönen çocuklarını, işleri biten eşlerini, hafta sonu gezmeye gelen akraba ve arkadaşlarını Karamürsel'de, Gölcük'te, Ulaşlı'da Ereğli'de bekleyen kadınların kapıda kalakaldıkları kara gündür.

Canlarını, yakınlarını karşı sahile gezmeye, işe ya da Gölcük'teki sinemaya son kez uğurladıkları trajik gündür.

Salkım salkım binilen köhne ve küçük vapurlardan şikayette ne kadar haklı olunduğunun, zamanın hükumetinin gözleri önüne serildiği can pazarı günüdür.

Yolcu kartı olanlarla, biletsiz çocuk ve bebeklerin bindirildiği vapurun yolcu listesine güvenip, bunca yıldır kaybedilen canların bir türlü tam tespit edilemediği gündür.

Çok yakınlardaki Donanma kurtarma gemilerinin, Seka, Denizcilik Bankası ve diğer devlet kurumlarına ait deniz araçlarının harekete geçmedeki hantallığının acı gerçeğinin ortaya döküldüğü gündür.

Kaza kurbanlarının ailelerinin çoğunun birleşerek "Körfezde küçük ve köhne gemi çalıştıran Denizcilik Bankası" aleyhine tazminat davası açmaya karar vermelerinin sebebi olan facianın olduğu gündür.

Ailesinde bir ya da birden fazla can kaybı olduğu halde bilgisizlik ve fakirliğin etkisiyle tüm bunların hesabını soramayan bir toplum kesimi olduğunun ortaya çıktığı gündür.

İzmit pazarına ürünlerini getiren köylü, okula o gün gitmeyen öğrenci, devlet dairelerinde, bankada ve diğer kurumlarda kent çarşısında işi olan karşı sahildeki her vatandaşın benim de başıma gelebilirdi dediği gündür.

Batma tehlikesini göz ardı edilerek; okula, işe ve pazara her gün gidip gelmek zorunda olan vapur yolcularına can yeleği kullanma kuralları öğretilmediğinin anlaşıldığı gündür.

İzmit'te Hakim Süreyya Erol'un siyasi baskılara hedef olmaktan bunalıp meslekten çekilmesine neden olan davanın patlak verdiği gündür.

On üçüncü gün Et Balık Kurumu gemisinin ağlarına takılarak bulunan, gizlice gömülmesiyle mezarı kaybolan, facianın tek sorumlusu ilan edilen Mehmet Aşçı'nın gemisinin kaptan köşkünde öldüğü gündür.

Başbakan Menderes'in İzmit'e geldiği halde halkın tepkisinden çekindiği için cenaze törenine katılmadığı gündür.

Dört yüze yakın cana mal olan korkunç olay, altmış dört yıl sonra bile acı veriyor. Hayat ihmale gelmiyor.