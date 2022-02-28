Dino-Babacar-Benhur-Kolovos

Nihayet aradığımız kan bulundu. Bir türlü ikinci, üçüncü golcüyü bulamayan Kocaelispor, bu dörtlüye doğru evriliyor…

Tek Dino ile bu işin olmayacağını, bunun aksine goller getirse de, kaç kazancı getirmeyeceğini söyleyen biri olarak ‘Tek Adam’ı bırakın diyen bendeniz, şimdi Dino ile beraber asistçi ve golcülerin fazlalığıyla ve ileride presle zaferin geleceğini yazıyorum…

Çünkü bu sütunu sürekli takip edenler bilir ki, Dino’dan zerre kadar haz etmiyorum, ama ilk dört haftadan sonraki golcülüğüne şapta çıkarıyorum. Karşı olduğum şey karakteri ve egoistliğidir…

Kendini kulüpten üstte görmesidir…

Futbolcu arkadaşlarına yaklaşımıdır…

Neyse şimdi geleceğe bakalım. Dino’nun dersini almış ve kuzu gibi futbol oynayan hali bile, bir asist yapıverdi…

Şimdi 3.bölgede 4’lü bir döneme geçilebilir…

Nasıl mı ?..

Babacar-Dino-Benhur-Kolovos denklemi, onlara sağdan Mehmet Yılmaz, soldan Keremcan yüklemeleri, leblebi gibi goller artırır…

Yeter ki, yönetimden bazı kişiler, hocanın işine karışmasın…

‘Şu oynasın, bu oynasın’ demesin…

Zaten Mehmet hoca da onlara pabuç bırakmaz…

Keçiörengücü maçı bir milat olsun…

Bugün yarın maske yasağı da kalkıyor…

Cuma herkes Alikahya’ya…