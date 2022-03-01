TÜİK’in anketine cevap vermeyene para cezası!

TÜİK…

Türkiye İstatistik Kurumu…

Eski yıllarda, bu ismi pek duymazdık…

Ama AKP döneminde ismini çok sık duyar olduk…

Yaptığı araştırmalar her eleştirildi…

İktidarın istediği şekilde rakamları düzenlediği konuşuldu…

Son yıllarda, birçok kez TÜİK başkanı da değiştirildi…

Enflasyonu yüksek gösteren başkan, iktidar tarafından görevden alındı…

TÜİK’İN ANKETLERİ

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, önceki gün TÜİK ile ilgili gazetemize de bir açıklama gönderdi…

Okudum, ilgimi çekti…

Meğer TÜİK’in anketine katılmayanlara 2977 TL tutarındaki idari para cezası veriliyormuş…

Gürer’in “Bu şekilde 2000 yılından bu yana kaç kişiye para cezası verildi?” şeklindeki sorusunu yanıtsız bırakan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, idari para cezasına çarptırılanların, Sulh Ceza Hâkimliğine itiraz haklarının bulunduğu belirtti.

İDARİ PARA CEZASI

Gürer, Hazine ve Maliye Bakanlığına yönelttiği yazını soru önergesinde, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) hane ziyareti, yüz yüze görüşme yöntemi ile ya da Alo 124 TÜİK Çağrı Merkezi veya diğer kurumsal hatlardan anket uyguladığını belirterek, “5429 sayılı TÜÎK kanununun 54. maddesi uyarınca istenilen bilgilerin belirlenen şekilde, zamanında, eksiksiz ve doğru bir biçimde verilmemesi durumunda 2022 yılı için 2977 TL idari para cezası uygulanmaktadır” hatırlatmasında bulundu.

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Gürer, önergesinde, “2000- 2021 yıllarında kaç kişiye idari para cezası ve diğer cezalar uygulanmıştır? Cevaplayıcı olarak seçilenlerin itiraz hakkı bulunmakta mıdır?” şeklindeki sorularına da yanıt verilmesini istedi.

ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ

Gürer’in önergesine yanıt veren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye İstatistik Kurumunun yapılan araştırmalarda örnekleme yöntemlerini kullandığını belirterek, “Olasılıklı örnekler prensipleri doğrultusunda her araştırma için ayrı ayrı örnekleme seçilmektedir. Güncel adres veri tabanı kullanılarak gerçekleştirilen örnekleme seçimlerinde, her adresin çıkma şansı vardır ve adresler manyetik ortamda yazılan programlar aracılığıyla, seçim olasılıkları doğrultusunda tesadüfi olarak belirlenmektedir” dedi.

VATANDAŞIN ANKETE KATILMAMA HAKKI YOK

İstatistiki birimlerin kendilerinden istenen bilgileri geçerli bir mazereti olmaksızın belirlenen şekil ve sürede, eksiksiz ve hatasız olarak vermek zorunluluğuna uyulmamasının idari para cezası yaptırımına bağlandığını anımsatan Nureddin Nebati, “ İdarî para cezası ve diğer cezaların uygulanması, ilgilinin bilgi verme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Bu kapsamda, nihai olarak değerlendirildiğinde geçerli bir mazereti olmayan cevaplayıcının ankete katılmama hakkı bulunmamaktadır” dedi.

İTİRAZ HAKKI VAR

Bakan Nebati, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı İdari Para Cezası Uygulama Esasları Yönergesi ve Kabahatler Kanununa ilişkin mevzuat hükümleri gereğince, kararın ilgilisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde Sulh Ceza Hâkimliğine itiraz hakkının bulunduğunu ifade etti.

TÜİK ZORLAMASI İLE ANKETÖRLÜK OLUR MU?

Önerge sahibi CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Nebati’nin açıklamaları karşısında; “TÜİK’in, için zorunlu anketörlük yurttaşın bireysel özgürlüğüne karşı bir haksızlık. TÜİK belirlediği kişi itiraz hakkı olmalı. Birey tercihini kanun dayanak yapıp baskı ile uygulamak ne kadar istekli ve inandırıcı olur. Vatandaş ben yokum diyemediği ve para cezası uygulanan bu uygulama gözden geçirilmelidir” dedi

ANKETLERE KATILIN, YOKSA CEZA YERSİNİZ

Yukarıda CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in TÜİK hakkında verdiği soru önergesini, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin de önergeye verdiği cevabı yukarıda okudunuz…

Yani TÜİK anketlerine katılmak sorundasınız…

Yani anketlere katılmaya mecbursunuz…

Katılmazsanız, 2977 lira idari para cezasına çarptırılıyorsunuz.

TÜİK yetkilileri size gelirse, ankete katılın…

Yoksa ceza alırsınız…

Bilginiz olsun…