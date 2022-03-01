Akaryakıt pahalı ama depolarımız hep full

Tam bir yıl önce akaryakıt istasyonlarında 1 litre benzinin fiyatı 7,28 TL idi, şimdi ise 16,78 TL. Aradaki fark 9,5 TL yani yarısı iki katından daha fazla. Yine tam bir yıl önce bugün motorinin litre fiyatı 6,62 TL imiş. Şimdi ise 17,03 yani 10,41 TL daha pahalı. Neredeyse 3 katı zamlanmış.

İlginç olan bir diğer detay ise eskiden motorin benzinden ucuzdu. Bu hep böyleydi.

Herkes akaryakıt fiyatlarındaki astronomik artışlardan dert yanıyor.

Kamyoncu esnafı, otobüsçü, servisçi ve diğer motorlu taşıt sürücüleri.

Ama zam geldikçe de depolar ağzına kadar dolduruluyor.

Vatandaş zam gelecek diye her hafta benzin istasyonlarında kuyruğa giriyor, zam öncesi deposunu dolduruyor.

Eee zam da hemen her hafta yaşandığı için depolar hiç boş kalmıyor.

Sürekli 50 TL yakıt alan kesim bile deposunu hep full tutuyor.

Şimdi de gündemde indirim var.

Muhtemelen bu defa da ucuz akaryakıt alabilmek için istasyonların önünde kuyruk oluşturacağız.

Ne garip dimi? Ucuzken 50 TL’lik yakıt alıyorduk, şimdi ise depolar hep full….

Müze eğitim etkinlikleri başlıyor

Kocaeli Müze Müdürlüğü’nün, 2022 yılı eğitim etkinlikleri kapsamında ‘Geçmişe Yolculuk’ başlığı ile gerçekleştirilecek aktivitelere katılmak için başvurular dün başladı. Etkinlikler (7-12 yaş grubu) ilkokul – ortaokul ve (12 – 18 yaş grubu) lise eğitim seviyelerinde olmak üzere iki grupta gerçekleşecektir. Eğitimler hakkında detaylı bilgi almak için Kocaeli Arkeoloji Müzesi’ni ziyaret edebilir ya da 0262 321 22 74 numaralı irtibat telefonundan bize ulaşabilirsiniz.

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Kent Konseyi kadınları unutmadı

Kocaeli Kent Konseyi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle bir etkinlik düzenleme kararı aldı. 8 Mart Salı günü Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Halk Müziği Korosu, şarkılarını kadınlar için seslendirecek. Şef Yasin Kocaman’ın yönettiği koronun programı 20.00’de başlayacak.

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Yeni destek paketi bilgilendirme semineri

Kredi Garanti Fonu (KGF) yeni destek paketleri bilgilendirmesi yapacak. TOBB’a bağlı odaların üyelerine yönelik yapılacak bilgilendirme semineri online olarak gerçekleştirilecek. Seminer bugün saat 14.00’te başlıyor. Yatırım, ihracat ve işletme maliyetleri destekleriyle ilgili yapılacak bilgilendirme sonunda ise soru cevap kısmı bulunuyor. Kredi Garanti Fonu'nun seminerine http://webinar.tobb.org.tr linkinden saat 14.00’te katılabilirsiniz.

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101 kişi Atabarı oynayacak

Gebze Artvinliler Derneği, 7 Mart Pazartesi günü Gebze Tatlı Kuyu kapalı pazar alanında tanıtım günleri düzenleyecek. Dernek bu yılki aktivitede Artvin’in kurtuluşunun 101'inci yılında 101 kişi ile Atabarı horonunu kuracak. Artvin kültürü ve yöresel değerlerinin de anlatılıp tanıtılacağı etkinlik saat 18.00’de başlayacak.