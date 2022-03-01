Filler tepişirken…

Rusya ile ABD arasındaki “Güç savaşı” ve Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri harekatı ile dünya insanlığına yeni bir çileli dönem yaşıyor.

“İkinci Paylaşım Savaşı” olarak tanımlanan 2. Dünya Savaşı’nın iki büyük galip devleti ABD ve Sovyetler Birliği oldu.

İki atom bombası ile dünyayı dehşete düşüren ABD; “artık dünyanın efendisi benim! Dünyanın haracını ben keserim” derken, Sovyetler Birliği de “Sosyalist dünyanın da lideri benim” dedi ve iki güçlü ülke arasındaki ekonomik ve siyasal güç savaşı başladı.

Önce, 1947’de ABD öncülüğünde, kapitalist dünyanın silahlı gücü NATO kuruldu. Sosyalist Blok’un silahlı gücü VARŞOVA Paktı ise 1955’de kuruldu. Sovyetler dağılınca Varşova Paktı da dağıldı. Ama, emperyalizmin silahlı gücü NATO, daha da genişleyerek ve “yeni hedefler belirleyerek” sürdürüldü! Sözde, “TERÖRİZM ve UYUŞTURUCU” ile mücadele edecek, dünya barışını koruyacak ve dünyanın demokratikleşmesi için çaba harcayacaktı! Oysa, tam tersi oldu! Çünkü, dünya egemenlerinin asıl amacı;

dünyadaki tüm petrol, enerji, maden ve su kaynaklarına dolaylı yollardan el koymaktı! Bu amaçlarına büyük ölçüde de ulaştılar!

Sovyetler’in yeniden palazlanmaması için eski Varşova Paktı üyeleri ve bugünkü Rusya Federasyonu’na komşu olan kimi ülkeleri önce NATO üyesi yaptılar, sonra da KÜRESEL EKONOMİK DÜZENE UYGUN hale getirdiler!

Örneğin; Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın petrol ve maden zengini ülkelerinin yöneticilerinin halklarından çaldıkları maddi zenginliklerinin ve siyasal egemenliklerinin koruyucusu oldular!

Çıkarlarına ters düşen ülke yönetimlerini, “Terörü destekledikleri ya da biyolojik silah bulundurdukları” gibi gerekçelerle, üstelik kendi elleriyle besledikleri terör örgütlerini ve kiralık askerleri kullanarak ortadan kaldırdılar!

11 Eylül saldırısını bahane ederek girdikleri Afganistan’ı, suçladıkları TALİBAN’a teslim ettiler! 8 yıl İran’la savaştırdıkları Saddam’ı yok ettiler, Irak’ı perişan ettiler! Emperyalizmin “baş belası” Kaddafi’yi yok ettiler! “Büyük İsrail Hayali” ile Suriye’ye tuzak kurdular, ama henüz başaramadılar.

Daha pek çok örnek verilebilir. Ama “Arif” olana bu kadarı yeter!

Peki, bütün bu büyük İHTİRAS ve OYUNLARIN bedelini KİMLER ödüyor?

İşte, Türkiye başta olmak üzere dünyanın her köşesinde “İNSANCA BİR YAŞAM” özlemiyle yollara düşen “SIĞINMACI ve MÜLTECİ” denilen günahsız insanlar!..

Batı Emperyalizmi, kendi vahşetinin günahı olan bu insanlara karşı da acımasız! Kabul ettiklerini bile “UCUZ EMEK” olarak yeniden sömürüyor! Çocuklarının organlarını söküp pazarlıyor!

Gelelim Türkiye’ye;

Bu, insanlık düşmanı egemenlerin en büyük diyetini BİZ ödüyoruz!

İşte, Ukrayna Olayı çıktı, ilk darbeyi yedik!

Dolar, Avro ve Altın hızla yükseldi! Akaryakıta yeni zamlar geliyor!

Tarım ülkesiyiz ama Rusya ve Ukrayna’dan buğday gelmezse aç kalacağız!

Enerjide dışa bağımlıyız! Çok pahalıya ısınıyor ve çok pahalıya üretiyoruz!

ÇÖZÜM MÜ?

Öncelikle, Mustafa Kemal’in “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesine dönmeli, emperyalist çıkarlar adına komşularımızla dalaşmadan, maddi gücümüzü savaşa akıtmadan, gençlerimizi kurban vermeden yaşamayı öğreneceğiz!

Önce, kendi içimizde “İNSANCA BİR BARIŞ” idealine sahip çıkacağız.

Ayrışmayı, ötekileştirmeyi, KİN ve ÖFKE duygularını yok edeceğiz!

Buğday’ın ANAVATANI olan Anadolu’da “tarım ve hayvancılığı” ve her alanda ÜRETİMİ geliştirerek, DIŞA BAĞIMLI ve SÜREKLİ BORÇLANAN bir ülke olmaktan kurtulacağız!

TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE ideali ile yaşayacağız.

Yoksa, azgın fillerin ezdiği çimenler gibi olacağız!