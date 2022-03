Bin turna kuşu

Sadako’nun turna kuşlarını bilir misiniz? Origami sanatı ile yapılan bu kuşlar çok estetik ve aynı zamanda hoş bir görüntüye sahiptir. Onlara bakmak beni her zaman çok mutlu eder. Nedendir bilmem, ne zaman onlara baksam hemen bu kuşları yapan eller gelir aklıma. Öyle kolay bir şey değildir bu turna kuşlarını yapmak. Büyük emek ister. Elinizdeki kâğıdı büyük bir beceri ile katlamanız, hizalamanız ve bu işi yaparken hiçbir şekilde sabırsız olmamanız gerekir. Bundan dolayı ne zaman elindeki kâğıdı katlayarak bir turna kuşu yapmaya çalışan birini görsem ona büyük bir sevgi ve saygı duyarım. Yaptığı ince işi, yaratmaya çalıştığı sanat eserini, kendisini büyük bir zevk ile izlerim.

Bu turna kuşları dünyamızda yalnızca güzel görüntüleri ile var olmazlar. Aynı zamanda bir efsaneleri de vardır. Efsaneye göre kim kâğıttan bin tane turna kuşu yaparsa o kişinin dileği kabul olur.

Küçükken bu kuşların barışı simgelediğini düşünürdüm. Şimdi geriye dönüp baktığımda bu inancımın sebebinin Sadako olduğunu fark ediyorum.

Sadako Sasaki 1943’ten 1955’e kadar Japonya’nın Hiroşima kentinde yaşamış olan küçük bir kızdır. O, bana ne olursa olsun her zaman bir şansın olduğunu düşünmeyi öğreten kişidir ve kendisini hiç tanımamış olsam da her zaman kalbimin bir köşesinde sakince oturur, benimle yaşar. Sadako çok umutlu ve çoğu şeyin iyi şansa dair bir işaret olduğunu düşünen bir kızdır. Mavi ve bulutsuz gökyüzü ona her zaman bu konuda umut verir. Ancak Sadako bu kadar umutlu bir insanken, dünyanın belki de en umutsuz dönemine denk gelmiştir.

Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri, İkinci Dünya Savaşı’nı bitirmek için Hiroşima’ya bir atom bombası attığında Sadako da bu kentte yaşayan bir çocuktu ve maalesef bu atom bombası ve savaş onun hayatının kısacık bir anı olmasını sağladı. Sadako, atom bombasının yaydığı radyasyon sebebiyle lösemiye yakalanan pek çok çocuktan sadece biridir. Ancak Sadako mavi gökyüzlerinin güzelliğine ve iyi şansa inanırdı. Bundan dolayı hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadı ve tüm hastalığı boyunca tek bir şey yapmaya çalıştı: Bin tane turna kuşu.

Güzel dostum Sadako altı yüz altmış dördüncü turna kuşunu katlarken onun için büyük umutlarla dolu olan bu dünyaya gözlerini kapadı. Belki Sadako bin turna kuşunu tamamlayıp dileğini dileyemedi ancak arkadaşları eksik kalan tüm turna kuşlarını Sadako için tamamladı ve güzel dilekler diledi. Bu çocukların çoğunun tek bir dileği vardı: Dünya bir daha böyle bir vahşet görmesin.

Bu dileklerden yetmiş yedi yıl sonra ise yaşanan olaylar ile dünyanın o umutsuz haline geri döndüğünü görmek kalbimi öyle çok yerinden yaralıyor ki… Kalbimin içerisinde oturup turna kuşlarını katlayan Sadako’nun gözyaşlarını hissediyor, dualarını duyuyorum.

Şu anda siz bu yazıyı okurken Ukrayna’da çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve diğer tüm vatandaşlar zarar görüyor, evlerini kaybediyor, yaşadıkları bölgelerden uzaklaştırılıyorlar. Sadako’nun katladığı tüm turna kuşlarının tek bir amacı yoktu. Sadako sadece sağlığı için dilek dilemek adına değil, dünya barışı için de o turna kuşlarını katlamaya çalıştı. Fakat şu an barışı sağlamakla görevli olan bu kuşlar bile gözyaşı döküyor.

Sebebi ne olursa olsun hiçbir çocuğun bomba sesleri ile uyanmaması gerektiğini düşünüyorum ve ömrümün sonuna kadar da bunu savunacağım. Her çocuk Sadako kadar umutlu olmalı, ama onun yaşadığı tüm olumsuzluklardan uzak tutulmalıdır.

Yaşananlar içimde bir yangına sebep oluyor. Dünyaya çok kırgınım.

Bu konu ile söyleyebileceğim tek bir şey kaldı ancak bence bu söylemek istediğim şeyi Nazım Hikmet yıllar önce çok güzel bir şekilde açıklamış. Bundan dolayı sözü en sevdiğim şaire bırakmak istiyorum.

“Savaş korku ve sefaletten başka bir şey veremez. Yakar, yıkar, öldürür, yok eder.”

Barışla kalın sevgili okurum…