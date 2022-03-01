Sayın Vali, affetmeyin !

Amatör maçlardaki olaylar, ne pandemiden, ne savaştan zerre kadar ders alınmadığını gösteriyor. Savaş, gerekmedikçe bir cinayettir sözünü unutmayın. Gözü dönmüş canilerin, sahalarda çaresiz insanlara saldırması nasıl kabullenilebilir ?..

Futbolda son zamanlarda estirilen terör havası, neden basket, voleybol sahalarında görülmüyor. Vali Seddar Yavuz konuya el koymuş. Geç de olsa alınan bu karar içimi ısıttı. Umutlandım. Seka Doğan-Çubuklu Bala maçında nasıl bir garabet yaşandı ki, dayak yiyenler bir de ağır ceza aldı. Kamera kayıtları yok mu ?.. Bunu yarınki toplantıda bunu inceleyin, izleyin, izletin verilen cezalara da bir bakın. (Rahmetli Bora Uluç’a rahmet okutuldu)…

Çubuklu Bala’nın başkanı Abdullah Malçok bas bas bağırıyor, isyan ediyor: “Ölümden döndük, biz de ceza aldık, aklımızı oynatacağız” diyor… Korkunç bir iddia… Bunu bir masaya yatırın… Kim haklı kim haksız, bizler de görelim… Size de kamera karartacak halleri yok herhalde… Suçlu suçsuz ortay çıksın… Adalet bekliyoruz… Gözü dönmüş canileri sahalarda istemiyoruz… Öte yandan Ukrayna’daki şovmen yönetime de hayır… Rusya’nın başlattığı savaşa da hayır… Aradaki masumlar ölmesin… Sahalarımızda da masum insanlar ölümüne dövülmesin… Haydi Sayın Vali… Size güveniyoruz… Suçlulara acımayın…