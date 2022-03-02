Kamil Çöpür ile edebiyat üzerine…

Beş romanı dışında yazdığı mesleki ders kitaplarıyla birlikte on kitabı var Kamil Çöpür’ün. Yaşanmış hikayeleri romanlaştırmayı seviyor. Romanları, “Esey ile Haydar Çavuş, Serpil, Suçum Kadın Olmak, Aydınlık Pınarı Köy Enstitüleri” ve son kitabı olan “Bir Yürekte İki Sevda.” “Romanlarımda daha çok siyasal ve toplumsal sorunlara değiniyorum.” diyor Kamil Çöpür kitaplarını anlatırken.

Kamil Bey, bize kendinizden bahseder misiniz?

1949 Malatya doğumluyum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Malatya’da, yükseköğrenimimi Ankara’da yaptım. Yirmi beş yıl İzmit Ticaret Meslek Lisesinde meslek dersleri öğretmeni olarak görev yaptım. “Ticaret Meslek Liseleri için mesleki uygulama, Şirketler Muhasebesi, muhasebe Teknikleri ve Beşeri ilişkiler” adında kitaplar yazdım. Kitaplarım Milli Eğitim Bakanlığı onaylı. İki yıl Kandıra Meslek Yüksek Okulunda, MEKSA Vakfında yetişkinlere meslek edindirme kapsamında Muhasebe eğitimi, on yıla yakın da KOSGEB'in girişimcilik eğitimlerini verdim. Bu benim 5’nci Romanım. Okumayı, gezmeyi, insanlarla sohbet etmeyi seviyorum.

Son kitabınızın içeriğinden bahseder misiniz?

Son kitabım, “Bir Yürekte İki Sevda.” At yarışları gibi sınavlara hazırlanan küçücük bir çocuğun ailesine karşı çıkışı, yine üniversite sınavı tercihlerinde sadece konservatuar yazacağım diyerek aile içindeki çatışma, bu çocuğun ailesini dinlemeyip, konservatuar okuması, basit bir öğrenci olayında, hapse girmesi, okulla ilişiğinin kesilmesi. Bu arada bir kızla arkadaşlığı... İstanbul Hukuk Fakültesine girmesi...

Bu sürede gezi olayları, Cumartesi Anneleri ve 8 Mart Dünya Emekçi gününün içinde kendisini bulması. Ülkedeki mezhep çatışmaları sonucu birbirine kavuşamayan gençler anlatılmıştır.

“Bir Yürekte İki Sevda” adlı kitabınızdan sonra yeni bir çalışmanız olacak mı?

Eser yaratmak güzel bir şey. Ancak maliyetlerin çok yüksek olması bizi yeni bir eser yaratmakta alıkoyuyor. Şu anda elimde iki eser beklemede. Yayımlayabilir miyim? Bilemiyorum. Bizim gibi yazarlar maliyetlere yetişemiyoruz. Bir şey daha var. Kendimizi ulusal bazda tanıtamıyoruz. Eğer bir iki televizyon kanalında kendinizi gösterirseniz, gerisi kolay.

Eserleriniz kurgu mu yoksa yaşanmışlık var mı ve konuları nasıl belirliyorsunuz?

Eserlerimde yaşanmış olayları yazıyorum.

Kendinize ait bir edebi anlayışınız, tanımınız var mı, mesleğinizde ya da edebi kişiliğinizle ilgili sizi öne çıkaran yönlerinizi söyleyebilir misiniz?

Ülkenin toplumsal sorunlarını esas alıyorum. Toplumun sorunlarını romana döküyorum. Daima gerçeklikten yanayım.

Teknoloji çağındayız ve yapay zeka insanlığı etkisi altına almış durumda. Bu bağlamda edebiyat sizce nereye gidiyor?

Edebiyat giderek geriliyor. Bunun nedeni de insanların okumamaları, zamanlarını cep telefonlarında geçirmeleri. Ekonomik durum da başka bir etken...

Genellikle edebiyata şiirle başlanır ve yazıyla devam edilir. Sizin de yazdığınız şiirleriniz var mı?

Lise yıllarında şiir yazdım. Sonra öğrenci olayları, hayatın akışı beni edebiyattan uzaklaştırdı

Yazmaya başlamadan önce edebiyatla ilgili bir hayaliniz var mıydı, yazmak fikri sizde nasıl oluştu, yazmanın sizin hayatınızdaki yeri nedir?

Yazma fikri bende aniden oluştu. Sanıyorum ilk romanımı 2013 de yayınladım. Yazmayı seviyorum. Eğer maddi anlamda bir sorunum olmazsa her yıl bir roman yazarım. Okuyucu yeni kitaplar çıkarmamızı bekliyor. Türkiye’de şu anda yazar, şair, gazeteci sanatçı olmak en zor şey. Bir yazar, yazarken başıma bir şey gelir mi diye düşünürse özgürlüğü elinden alınmış olur.

Etkilendiğiniz ya da örnek aldığınız edebiyatçılar var mı?

Yaşar Kemal, Fakir Baykurt, Orhan Kemal, Rifat Ilgaz, Sabahattin Ali, Dostoyevski, Jack London, Maksim Gorki, Ayşe Kulin John Steinberg. Elime ne geçerse okurum. Sade bir üslupla yazılan kitaplar hoşuma gider. Kendi yazarlarımızdan Türkçeyi güzel kullananların eserlerini tercih ederim.

Edebiyat dışında başka bir sanat dalıyla uğraşıyor musunuz?

Başka bir sanat dalıyla uğraşmıyorum.

Kamil Bey, size son bir sorum olacak. Özellikle yazmak isteyen yazar adaylarına neler tavsiye edersiniz?

Çok okusunlar. Kendilerini toplumdan soyutlamasınlar, daima halkın içinde olsunlar.

Kamil Bey, bize değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim.

Ben teşekkür ederim.