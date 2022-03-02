İSU, faturalarda metreküp birim fiyatlarına BİNDİRME yapmış!

Ekonomik kriz devam ediyor…

Per peşe zamlar geliyor…

İşsizlik arttı…

Geçim sıkıntısı arttı…

Alım gücü arttı…

Tüm bunlar yaşanırken, AKP iktidarı KDV düşürerek, bir nebze olsun halkı rahatlatmaya çalışıyor…

Ama nafile…

Evdeki hesap çarşıya uymuyor.

Vatandaş isyan etmeye, feryat etmeye devam ediyor…

Gelelim asıl konumuza…

Konumuz, İSU’nun birim fiyatı üzerinden yaptığı zamlar, ya da halk diliyle bindirmeler…

KDV DÜŞÜRÜLDÜ, AMA…

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediyelere çağrıda bulunarak sudaki KDV oranının yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmesi talimatını verdi…

AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü de bu talimata uydu…

7 puanlık KDV düştü diye millet sevinirken, meğer su faturalarına zam bindirmeleri devam ediyormuş.

İSU’nun su faturalarıyla ilgili iki şikayet geldi…

BİRİNCİ ŞİKAYET…

Vatandaşa;

ŞUBAT AYINDA…

1.Kademe metreküp birim fiyatı 3.714 kuruş

2. Kademe metreküp birim fiyatı 6.775 kuruş

MART AYINDA

1.Kademe metreküp birim fiyatı 4.126 kuruş

2.Kademe metreküp birim fiyatı 7.527 kuruş

üzerinden fatura kesilmiş…

Yani enflasyon oranları metreküp birim fiyatlarına eklenmiş.

10 TONA KADAR BİRİNCİ KADEME

Bilindiği gibi 10 ton suya kadar 1.kademe, 10 tondan sonra 2. Kademe üzerinden faturalar kesiliyor…

İSU, faturaları 30 gün üzerinden hesaplıyor…

Şubat ayı 28 çekti…

Ama İSU, Şubat ayı 28 çektiği için faturaları 30 gün üzerinden hesaplamış.

28 günde kullanılan 9 ton suyu 1.kademeden, 1 ton suyu da 2.kademeden hesaplamış…

Yani anlayacağınız, İSU, tabir yerinde ise sinekten yağ çıkartmaya çalışıyor…

KDV yüzde 8’den yüzde 1’e düşmesine rağmen, İSU enflasyon oranını faturalara yansıtmış… Daha başka bir deyişle, KDV oranın indirilmesi, vatandaş açısından pek bir işe yaramamış…

GELELİM İKİNCİ ŞİKAYETE…

Gazetemize mail ve faturalarını gönderen okurumuz, şu değerlendirmede bulundu;

“Kocaeli Büyükşehir Belediye (KBB) Başkanı Tahir Büyükakın, bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanın AKP’li belediyeler suda KDV’yi yüzde 1’e indirecek açıklamasından sonra KBB İSU olarak biz de indirim yaptık açıklamasında bulundu.

Oysa indirimin aksine yüzde 1 faturalara bindirim yapmışlar.

Ekte attığım eski yeni fatura karşılaştırmasında durum net olarak gözükmekte.

ESKİ FATURADA

1.kademe su KDV 8

2.kademe su KDV 18

YENİ FATURADA

1. Kademe su KDV 8

2. Kademe su KDV 18

Ekstra olarak toplam su tutarına %1 KDV eklenmiş.

Yani söylendiği gibi indirim yapmadıkları gibi bindirim yapmışlar.”

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Yukarıda İSU’nun şubat ve mart ayında gönderdiği faturalarla ilgili vatandaşın şikayetini dile getirdim…

Vatandaş, KDV oranları düştü deyip bir nebze sevinirken, İSU ocak ayında da, şubat ayında da birim metreküp fiyatlarına zammı bindirmiş.

İSU’nun bu konuda bir açıklama yapmasını bekliyoruz…