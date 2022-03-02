“Türkiye’nin yarınına” start!

Toplum, ağırlaşan yaşam koşulları altında ezilirken…

Rusya- Ukrayna (Batı-Doğu) Savaşı, bu koşulları daha da zorlaştırmışken…

Tam zamanında, ülkemiz için “yeni bir umut” doğdu.

Altı siyasi parti ( CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti) lideri, “yarının Türkiye’si için” bir araya geldi.

Böylece Türk siyasi tarihinde bir ilk yaşandı.

Çoğu kez iki parti dahi anlaşamazken, onlarca yıldır partiler arasında kısır çekişmeler sürerken, her biri farklı görüşü temsil eden altı partinin bir araya gelmesi, içimizi ısıttı.

Şu yelpazeye bir bakın!

İçinde sosyal demokrat da var, milli görüş de; ülkücü gelenekten gelen de var, merkez sağı temsil eden de…

Verdikleri mesaj şu:

*Farklı görüş ve inanışlar, ülkemizin zenginliğidir.

*Her görüş ve inanıştan insanın bu topraklarda yaşama hakkı vardır.

*Biz bu farklılıklara saygı duyuyoruz ve ülkemizin yararı için bir aradayız.

Özlenen bir tabloydu, tarihi bir uzlaşmaydı…

İnşallah çıktıkları yolda uzun süre yürürler ve ülkemizi düzlüğe çıkarırlar.

İktidar, bugüne kadar “bu beraberliği” bozmak için çok uğraştı, ama başaramadı.

Bu saatten sonra da “o masadan” kalkan olmaz.

Kalkan, kaybeder.

“Yarının Türkiye’si için…” sloganıyla start verdiler, inşallah yarının “kalkınmış, huzurlu ve onurlu” Türkiye’sini yaratırlar.

Göreceksiniz, altı partinin bu birlikteliği, toplumda 20 yıldır bilinçli bir şekilde körüklenen “ayrışmayı” da en aza indirecektir.

Şimdi, zaman kaybetmeden, altı parti liderinin Ankara’dan verdiği bu “birlik beraberlik mesajı”, adı geçen partilerin il ve ilçe örgütlerine de yansımalıdır.

Altı partinin il ve ilçe başkanları, ilk fırsatta bir araya gelip, Ankara’da verilen görüntüyü pekiştirmelidir.

Ortak etkinlikler düzenlemeli, parti tabanlarının da bir araya gelmesini sağlamalıdır.

Bundan sonrası

Başlangıçlar hep iyidir, güzeldir, başarılıdır…

Önemli olan sürekliliktir, kalıcılıktır.

Altı parti şimdilik “belirli bir amaç” için bir araya geldi.

Türkiye’yi ucube “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”nden kurtarıp, “Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme” kavuşturmak için…

Bu hedefe ulaşmak için 83 sayfalık ortak bir metin hazırladılar ve kamuoyunun önünde imzaladılar.

En ince ayrıntılarına kadar her şey düşünülmüş.

Yani işin anayasası hazır, sıra uygulamada.

Yol yürürken neyi nasıl yapacaklarına artık bu anayasa karar verecek.

Dediydim demediydim, yok.

Anayasada ne yazıyorsa o!

CHP Milletvekili Tahsin Tarhan’dan rica ettim, anında dijitalini gönderdi, 83 sayfalık “mutabakat metnini” okudum.

Altı liderin bugüne kadar eleştirdiği ne kadar konu varsa, hepsi metne alınmış.

Tabii bu yapılırken kamuoyunun nabzı da tutulmuş, sivil toplum örgütlerinin görüşleri de alınmış.

Unutulan, yeteri kadar vurgu yapılmayan bir konu yok mudur?

Elbette vardır, bunlar zaman içinde “ek protokolle” giderilir.

Ama genel çerçevesine baktığımızda, “dört dörtlük bir birliktelik metni”!

Özetle…

Türkiye’nin yeni bir “umuda”, yeni bir “başlangıca” ihtiyacı vardı, bu, altı partinin “Biz varız” çıkışıyla gerçekleşmiş oldu.

Dileyelim, yolları açık olsun!