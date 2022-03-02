Diyanet ve Hilafet!..

Tarih; 3 Mart 1924.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, “Hilafetin Kaldırılması” ve “Diyanet İşleri Başkanlığı’nın” kurulması kararı verir.

NEDEN?

· Vahdettin’in bir İngiliz gemisiyle ülkeyi, terk etmesi üzerine TBMM Abdülmecit Efenendi’yi halife olarak seçer.

· Saltanatın kaldırılması ve Cumhuriyet’in ilanından sonra Cumhuriyet karşıtlarının sığınacakları tek güç Halifeliktir! Bazı TBMM üyeleri, Halifeliyi Meclis ve milletin üstünde görmektedirler!

· Oysa; Halifelik makamı “Milliyetçi/Ulusal Egemenlik” anlayışına ters düşmektedir!

· Türkiye Cumhuriyeti, “çağdaşlaşmayı” ve “laikliği” temel ilkeler olarak kabul ettiğinden halifeliğin bu rejimde yeri olamazdı!

· Üstelik; Abdülmecit Efendi, padişah gibi davranmaya, saltanat için propagandaya başlamıştı!

1 Kasım 1922’de Saltanat ve Halifelik birbirinden ayrılarak saltanat kaldırıldı!

29 Ekim 1923’de CUMHURİYET ilan edildi.

622 yıllık Osmanlı “Sülale Devri” sona ermiş, halkın egemenliğine dayalı demokratik bir düzeni hedefleyen Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştu.

3 Mart 1924’de Hilafet kaldırıldı ve Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu.

Cumhuriyet bir DEVRİM olayıdır.

Elbette, her devrimin karşıtlarının olması da doğaldır!

CUMHURİYET düzeni, bir sülalenin egemenliğine ve “din üzerinden siyaset” düzenine son vermişti.

Özünde, İNANÇ üzerinde bir baskı ve engel yoktu.

Ama, din üzerinden siyasete ve insan sömürüsüne engel vardı!

Çünkü, İslam dinide “Yaradan ile kul arasında RUHBAN SINIFI yani ARACI yoktur!

Ancak, din üzerinden yoksul ve bilgisiz kitleleri uyutup sömürmeye alışmış asalakların bu yeni düzeni onaylamaları elbette mümkün değildi!

Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın görevi neydi?

· İslam dininin itikat, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, toplumu dini konularda aydınlatmak, dini konularda araştırma yapmak, Kur’an’ı açıklamak.

Peki, günümüzde Diyanet İşleri Başkanlığı ne yapıyor?

Son bir haber;

“Diyanet Vakfı, Suriye ve Şanlı Urfa’da ikamet eden evlenme hazırlığındaki nikahlı çiftler için 7 TIR çeyiz yardımında bulunuyor!”

Başka?

· Diyanet İşleri Başkanı, “ Mustafa Kemal düşmanlığı” ile bilinen, “Fesli Kadir”i ziyaret ediyor!

· Diyanet İşleri Başkanı’nın kitabında “Laiklik ve Cumhuriyet düzenine karşı ifadeler” yer alıyor!

· Diyanet kadrosunda görev alan kimi “din adamlarının” Atatürk, Cumhuriyet ve LAİK DEVLET karşıtı söz ve eylemlerine sessiz kalıyor!

Oysa, Mustafa Kemal Atatürk, Türk halkının dinin gerçek emirlerini din konusunda bilgili “gerçek din adamlarından” öğrenmesini, din dışı hurafeler ve yalanlarla aldatılmamasını istiyordu.

İslam dinin peygamberi Hazreti Muhammed’dir.

Ama İslam dininin “dili” Arapça değildir.

Din emirlerini her insan kendi diliyle öğrenmelidir.

Diyanet İşleri’nin yayımladığı “KUR’AN MEALİ” aklı başında her Müslüman için temel rehberdir.

İslam dininde Allah ile kul arasında “ARACI SINIF” yani “RUHBAN SINIFI” yoktur!

Diyanet İşleri Başkanlığı varken, dini cemaat ve tarikatların dini eğitimde ve özellikle Milli Eğitim’de işi nedir?

Her insan, Allah’a karşı hesabını kendi verecektir!

Aracıya, komisyoncuya ihtiyaç yoktur!

Çekin o kirli ellerinizi insanların vicdanlarından!