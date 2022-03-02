Savaş stratejileri…

Başlayan bir savaşla ilgili en çok tartışılan hususlar nedenleri ve sonuçlarıdır. Bu hususlara dair strateji içeren çeşitli fikirler ortaya atılır.

Malumunuz şu günlerde yaşanan Rusya ve Ukrayna savaşına dair de çeşitli senaryolar ortaya atılmaktadır.

Bunlardan kanaatimce geçerli olanları şöyle ele alabiliriz:

II. Dünya savaşından sonra kurulan yenidünya düzenine “Soğuk Savaş” dönemi denir. Bu dönemin stratejisi komünizmin dünya geneline yayılmasını engellemekti. ABD’nin başını çektiği bu stratejide amaç Rusya’yı çevreleme politikası ile kıskaç altında tutmaktı. Türkiye bu stratejiye “yeşil kuşak” projesi ile dahil olup önemli bir rol oynamıştır.

Yaşanan sürece binaen Sovyetler Birliğinin dağılması neticesinde komünizmin de etkisini yitirmesi, ABD’nin Rusya’ya bakışını değiştirmemiş ancak kullandığı aktörlerde değişikliğe neden olmuştur.

Ukrayna ve Rusya’nın tarihten gelen bir rekabeti söz konusudur. Ukrayna’nın bulunduğu bölge Rusların ilk yerleşim yerleridir; Moskova knezliği daha sonradan kurulup güçlenerek bu toprakları ele geçirmiştir. Tarihten gelen bu rekabeti kullanan ABD, Ukrayna’ya destek vererek Rusya’yı denetlemeye devam etmek istemektedir.

İşte mevcut savaşın ana nedeni budur.

Rusya açısından bakıldığında ise Karadeniz’de ABD nüfusunun artmasını engellemek temel hedeftir.

Bunun yanında ABD’nin Orta Asya’ya girmesinin yollarını kapamak da hedefleri arasında yer almaktadır.

Tüm bu “hedefler” neticesinde son dönemde AB ve ABD siyasi aktörlerinin basiretsizliği de, Putin gibi Rus stratejileri üstüne eğitilmiş bir kişilik karşısında zayıf kalınca, ortamı müsait gören Rusya Ukrayna’ya savaş açmıştır.

Bu savaş uzun sürerse kanaatimce Rusya-Çin ve İran’ın güç birliği ile AB-ABD güç birliği arasında bir çatışmaya dönüşebilir.

Tüm bu olanlar karşısında Türkiye’nin alacağı tutum mutlak bir denge politikası olmak zorundadır.

Son dönemde ekonomik olarak Rusya ve Ukrayna ile olan “yoğun yakınlaşma (!)”ya rağmen, Rusya’nın genişlemesi, geçmişten gelen tarihi tecrübeyle biliyoruz ki, Türkler için tehlikelidir.

Ancak Karadeniz ve Orta Asya’da ABD nüfusu da Türk milletinin geleceği açısından tehlike arz eder.

Savaş nasıl seyredecek, ilerleyen günlerde göreceğiz.

Ancak söylenen tüm senaryolarda ortak nokta odur ki arada kalacak olan ülkemizdir. Bu nedenle acil olarak tarihte yaşanan tecrübelerden ders alarak gelecek politikamızı belirlemeliyiz, bu birikimimiz mevcuttur.

Saygılarımla…