Seçmenin kalbine giden yol, Kocaelispor’dan geçer

Ne yönetim (Ömür Öztürk, Bekir Halefler, Vural Yıldız hariç), ne teknik heyet, ne de futbolcularla taraftar arasında, bu seneki kadar kopuk bir görüntü hiç bir yıl olmamıştı…

Kocaelispor kent demek…

Taraftar demek…

Kenetlenme demek…

Birlikte başkaldırı demektir…

İstanbul dukalığına son veren Kocaelispor bunun karşılığında lime lime doğranırken, milletin vekilleri sadece uyumuştu…

İşte manşetteki haberde yeni başkan Fatih Topal vekilleri göreve çağırıyor…

Burnumuzun dibindeki Kartal Cevizli’de kendilerine yapılanları söylüyor…

Vandallığı anlatıyor…

Kocaelispor’da da Mehmet Altıparmak üstteki açıklamasıyla taraftar gücünün ne anlama geldiğini söylüyor…

Bu kentte işte eksik olan bu…

Vekilin vatandaşlarla, başkanların kulüplerle maddi destek dışında duygusal bağları güçlü değil…

Vatandaşın kalbine giden yol kulüplerden geçer…

Bunu öğretmek Altıparmak’a kalıyorsa gerisini siz düşünün…

Fatma Kaplan Hürriyet başkanın da çevresindeki aşırı kalkan görevini yapanların adeta duvar örmesi, Kocaelispor ile olan bağlarını bile örseledi gibi…

Buna çok üzülüyorum…

Başkanım, İzmit’siz Kocaelispor olmaaaaaz…

Telefonlarıma çıksanız bunu bire bir söyleyeceğim size…

İzmit’in çağdaş bir kadını olan size, karşılık beklemeksizin verdiğim sözü tutuyorum…

Gerçek bir İzmitli olarak…

Çevrenizde sporu bilenleri çoğaltın…

Biliyor geçinenleri ise…

Hemen silin !..