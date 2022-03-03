İSU Genel Müdürü, metreküp birim fiyatlarına açıklık getirdi!

Sevgili okurlarım.

Dün “İSU, faturalarda metreküp birim fiyatlarına bindirme yapmış!” başlıklı bir yazı yazdım…

Yazımda vatandaşların su faturalarıyla ilgili şikayetlerini dile getirdim…

Yazımın tamamı www.kocaeligazetesi.com.tr’de.

BİRİM FİYATLARINDA ARTIŞ

Yazımda, “vatandaşa ŞUBAT AYINDA, 1.Kademe metreküp birim fiyatı 3.714 kuruş, 2. Kademe metreküp birim fiyatı 6.775 kuruş… MART AYINDA, 1.Kademe metreküp birim fiyatı 4.126 kuruş, 2.Kademe metreküp birim fiyatı 7.527 kuruş üzerinden fatura kesilmiş… Yani enflasyon oranları metreküp birim fiyatlarına eklenmiş” diye yazmıştım…

ALİ SAĞLIK, SİTEM ETTİ

Dün yazdığım yazıyla ilgili İSU Genel Müdürü Ali Sağlık aradı. Hal hatır sorma faslından sonra, “Mesut Bey, bu yazıyı yazarken, bizi de arayıp görüşlerimizi sorsaydınız daha iyi olurdu” deyip sitemlerini iletti.

MAYIS 2021’DEKİ TOPLANTI

Sonra da su metreküp birim fiyatları ve su faturalarıyla ilgili bilgi verdi.

“Mesut Bey, yazınızı okudum, bazı hususlara açıklık getirmek istiyorum. Mayıs 2021’de İSU Genel Kurulu olarak toplantı yaptık. Toplantıda 1 Temmuz 2021’den itibaren metreküp birim fiyatlarına aylık TÜFE artışının yansıtılması yönünde karar alındı.

Yani 1 Temmuz 2021 tarihinden beri faturalara aylık TÜFE artışını ekliyoruz. Örneğin Ocak ayındaki TÜFE artışını, Mart ayına, Şubat’taki artışı Nisan ayına yansıtıyoruz. Bu yeni bir uygulama değil, 1 Temmuz’dan beri uygulanıyor.

SUDAKİ KDV ORANLARI

KDV oranları yüzde 8’den yüzde 1’e indi…

Bu indirim, sadece su bedellerinde uygulanıyor…

Atıksu bedelinde KDV oranı yüzde 8, hizmet bedelinde (sayaç değişimi, kuka (gider açma), vidanjör), KDV oranı yüzde 18 olarak uygulanıyor.

VATANDAŞIN ALEYHİNE DURUM YOK

Aylık 10 tona kadar 1. Kademe üzerinden, 10 tonu geçtiğinde 2.kademe uygulanıyor. Bu doğru. Yani 10 tonluk su, günlük 333 litreye denk geliyor. Ay sonunda sayaç 25 gün üzerinden de okunsa, 35 gün üzerinden de okunsa, vatandaşın aleyhine bir durum yok. Sayaç kaç günde okunursa okunsun, 10 tona kadar 1.kademe, 10 tonun üzerinde 2.kademe fiyatları uygulanıyor.

Vatandaşların mağdur edilmesi, söz konusu değil.

İZMİR, ANTALYA, TEKİRDAĞ

Biz aylık artışları TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) üzerinden yapıyoruz…

İzmir, Antalya, Tekirdağ’a bakın, onlar faturalara aylık ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) üzerinden yapıyorlar…

Yani bizden 3 katı daha fazla faturalara yansıtıyorlar.

İSU olarak, vatandaşımıza uygun fiyata su veriyoruz. İSU olarak faturalar üzerinden vatandaşımızı mağdur etmemiz söz konusu olamaz” dedi.

FATURALARI KONTROL ETMİYORUZ.

Ben de İSU Genel Müdürü Ali Sağlık’a verdiği bilgiler için teşekkür ettim.

Aslında birçoğumuz faturaları kontrol etmiyoruz.

Fatura gelince, miktara bakıp kenara bırakıyoruz.

1 Temmuz 2021’den beri faturalara bir önceki ayın TÜFE oranı ekleniyor.

TÜFE, yerinde durmuyor ki, her ay artıyor…

Enflasyon oranı yüzde 50’lere dayandı…

Durum böyle iken TÜFE’nin azalacağını düşünmek mümkün değil.

Başka bir deyişle her ay faturalardaki TÜFE artışına alışacağız…

Kasım ayından beri peş peşe gelen zamlara alıştığımız gibi.

ENFLASYON ORANLARI

Yazımı bitirirken,

TÜİK, 2022 yılı Şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.

TÜFE şubat ayında yüzde 4,81 artış gösterdi. Ocak ayında yüzde 48,69 olan yıllık enflasyon yüzde 54,44'e yükseldi. Şubatta yurtiçi ÜFE de yüzde 7,22 artarken yıllık bazda artış yüzde 105,01 oldu.

Bu rakamlara göre Nisan ayında kesilecek su faturalarında birim fiyatları yüzde 4.81 zamlı olarak hesaplanacak. Bilginiz olsun.