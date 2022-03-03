Bakan "maske çıkartın" hekim "maske takın" diyor

Salık Bakanı Fahrettin Koca, birkaç gün önce “duymak istediklerinizi açıklayacağım” şeklinde bir söylemde bulunmuştu. Herkes konunun Covid ile ilgili olduğunu anlamıştı ama açıklanacak bu müjde neydi, merakla bekliyordu.

Önceki gün Bakan Koca, bilim kurulu toplantısı sonrası canlı yayında ekranların karşısına çıktı. Kararları açıklamadan önce ise, “Bu kararlar mutlak bir mutabakatla alınmış kararlar değildir. Bilim insanlarımızdan henüz erken, beklemeliyiz diyen bilim insanlarımız da var” diyerek bilim kurulunda bir görüş ayrılığı olduğunun altını çizdi.

Ardından serbestlikleri sayarak sıraladı;

Bakan Koca,

1. Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz.

2. Kapalı ortamda havalandırma yeterliyse ve mesafe varsa maske takmak artık şart değil.

3. Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ve kuruluşta HES kodu kontrolü yapılamayacak.

4. Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek.

OKULLARLA İLGİLİ YENİ KARAR

5. Okullarda 2 vaka çıkması halinde sınıfın kapatılması şeklindeki uygulamaya gerek görülmemektedir. Pozitif çıkan öğrenci izole edilecek ve eğitim devam edecek” dedi.

"Birbirimizin yüzünü özledik" diyen Koca, “Maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz, maskeyi gerektiğinde hemen takmak üzere yanımızda taşıyoruz" diyerek öğüt verdi.

Bu durum bazı hekimlerin dikkatini çekti. Kocaeli Aile Hekimleri Derneği'nin önceki dönem başkanı Recep Pehlivan, bakanın açıklamasının ardından sosyal medya hesabından bir uyarıda bulunarak, “Bence siz maskenizi takın... Bir hekim olarak benim önerim böyle...” dedi. Pehlivan, “Ortalık hasta kaynıyor, Bu karar karşısında şaşkınız diyerek maske takmakta fayda olduğunu belirtti.

Bakanın toplantısı sırasında sağlık kurulu üyelerinin yüzünde maske olması da, sağlık kurulunun genelinin, maske konusundaki düşüncesine ışık tuttu.

Yeni dönemin bizlere getireceklerini çok merak ediyoruz.

Önümüzdeki 10 gün, alınan maske serbestlik kararının faturasını görmemiz için yeterli olacaktır.

Umarız Bakan Koca haklıdır ve normalleşme adına atılan bu büyük adım, virüsün yayılma gücünü arttırmaz…

++++

Yolcusu tarafından şikayet edildiğini fark eden sürücü bakın neler yapmış?

Olay 1 Mart günü İzmit’te yaşandı. Şehir içi minibüsüne binmek için el eden genç bir kadın, otobüs durmayınca 153’ü aramış. Bu esnada bir sonraki durakta bekleyen otobüse ara sokaktan hızlıca yürüyerek yetişmiş. Olanlar da bu anda olmuş. İşte genç kadının ifadeleri; “Yenişehir Mahallesi’ndeki Yağız Restoran isimli iş yerinin önündeki duraktan saat 20.12’de 147 Nolu otobüse binmek için el ettim. Yol üzerinde başka bir durakta otobüsü yakalamak için ara sokaktan koştum. O esnada 153’ü arayarak durumu ihbar etmek istedim. Beni almayan araca yetiştim, otobüse binerken halen 153 şikayet hattıyla konuşuyordum. Bunu fark eden sürücü, “Hem beni şikayet ediyorsun hem de aracıma mı biniyorsun? Ne kadar rezil, ne kadar utanmazsın. Allahınızdan bulun her B.. şikayet ediyorsunuz. Ne bu ya bıktım artık” diye çıkıştı. Daha sonra araçtan inmemi istedi. İnmeyeceğimi söyleyince “elimden bir kaza çıkacak” diyerek sağa sola baktı. Bu esnada yolcu olarak araçta bir tek ben vardım. Şoförün yanında ise küçük bir çocuk… Ben inmeyince şoför aracın iç ışıklarını söndürdü ve güzergâh dışına çıktı. 15-20 dakika güzergâh dışında yolculuk yaptık. Beni Çenesuyu’nda bir parkın orada indirdi. Yapılan bu durum karşısında sessiz kalmadım ve savcılığa suç duyurusunda bulundum” dedi. Yaşanan durumu Büyükşehir’e de bildirdiğini söyleyen kadın indirildiği parkın yakınlarından bir taksi çağırdığını ve evine taksiyle gittiğini söylüyor.

++++

MHP Gebze’de istişare toplantısı yarın

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ilçe istişare toplantılarına devam ediyor. MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu'nun da katılacağı Gebze İstişare Toplantısı'na, İl Başkanı Yunus Emre Kurt ve Gebze İlçe Başkanı Bülent Özdemir ev sahipliği yapacak. Toplantı yarın saat 18.30’da Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.