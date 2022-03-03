Be hey gafiller! Zeytine dokunmayın

Zeytin ilaçtır, zeytin hayatın ta kendisidir. Zeytin yoksa bir ülke de hayat yoktur. Çok para kazanmak isteyen idareciler bunu anlamıyor, kafaları basmıyor, para hırsı basmış farkındayım.

Dünyanın yüzde doksan ülkesinde zeytin yağ küçük şişelerde ilaç olarak satılıyor. Çünkü kendilerine hayat verecek zeytin ve zeytinyağları yok. Ülkemizde ise bolca var şükürler olsun. Ama ne fayda gel gör kıymetini bilmiyoruz. Toplum olarak da her zamanki gibi tepki gösteremiyoruz.

Karamürsel’de kendine has “Karamürsel Samanlı Zeytini” dünyanın iki yerinde yetişen “Karamürsel Eşek yâda diğer adı ile Kalamata zeytini” var. Artık mumla arar hale geldik.

Sağ olasıca Şehr-ül Eminimiz para kazanabilmek adına hepsini ranta kurban ediyor. Neymiş sökülen zeytinleri alıp başka yerlere ekiyorlarmış. Bunu sen benim külahıma anlat.

Marmara, Ege ve Akdeniz’de bir köy kahvesine gidip sorsanız çok büyük ihtimalle biri kalkıp sizi yürüme mesafesinde birkaç bin yaşında olduğu düşünülen bir zeytin ağacına götürecektir. Etrafta bu yaşlı zeytin ağaçlarından o kadar çok var ki çoğumuz onları görmüyoruz bile, çünkü onlar bizler için hava ya da su kadar yaygın ve olağanlar. Hâlbuki iki üç bin yıllık olduğu düşünülen ve hala meyve veren bu ağaçların medeniyetlerin doğuşuna ve çöküşüne tanıklık etmiş olmaları inanılır gibi değil. Şaka değil, binlerce yıldan bahsediyoruz!

Bu ağaçların bazıları fidanken ortada ne Müslümanlık vardı ne Hıristiyanlık ne Bizans ne de Osmanlı Devleti!

Peki, zeytin ağaçları nasıl oluyor da bu kadar uzun yaşayabiliyorlar, canlılıklarını neye borçlular?

Bir ağacın nasıl bu kadar uzun yaşayabileceği sorusunun tam cevabı bilinmiyor fakat uzun yaşamla bağlantılı olduğunu bilinen birkaç şey var.

Yumrudan fışkıran yeni filizlere piç deriz. Normalde bu sürgüler meyve veren dallara rakip olmasınlar diye budanır.

Ayrıca yaşlı zeytin ağaçlarının köküyle gövdesi arasında, toprağın altında kalan bölüm (yumru) zeytinin yangından veya dondan sağ kurtulma ihtimalini artırır. Toprağın üstündeki kısım tamamen yok olsa bile yumrudan her yıl fışkıran yeni sürgünler ağacı hayata geri döndürür.

Binlerce yıl yaşayabilmelerinin, ölümsüz olmalarının nedeni insan kök hücreleri gibi yani meristem dokuyu oluşturan hücrelerin yavaş yavaş ve genetik yapıları pek bozulmadan uzun yıllar bölünmeye devam edebilmelerinden kaynaklanıyor. Ayrıca ağacın doğa şartlarına uyum sağlayarak esnek davranış göstermesi, çabuk iyileşebilmesinden kaynaklanıyor.

Kısaca zeytin habire yeni ve sağlıklı doku oluşturur, dümdüz büyüyeceğim kocaman olacağım diye ısrar etmez. Duruma göre sağdan soldan aşağıdan yeni bir ana gövde çıkar, eski dokular çürüyüp yok olur.

Hiç düşündünüz mü? Bir yeriniz yandığında eskiler hemen zeytin yağ sürerler ve kısa zamanda yanık iyileşir. Hücrelerin kendini yenilemesi için ortam hazırlarlar. İz bile kalmaz çoğunlukla.

DNA yapımızı, oluşturduğu enzimler sayesinde korur, yaşamımıza yaşam katar.

İşte böyle bir mucize meyve ağaçlarımızı yok ediyoruz. Bir insan kabız olduğunda hemen zeytin yağ içirirler, neden? Bağırsaklarımızı cidarlasın yumuşatsın, organımız normal işlevini görsün diye.

Merhum annem sirozdu ve yemek borusu kevgir gibi olmuştu. Hiçbir doktor 12 yıl yaşayabileceğini düşünmüyordu. Onu uzun zaman yaşatan sadece içtiği zeytinyağı oldu.

Hücrelerimizi yenileyen tedavi eden mucize bir meyve zeytin ve onu sıktığınız zaman ortaya çıkan zeytinyağı.

Biliyormusunuz zeytin ağacı ne kadar yaşlı ise ondan sağlanan zeytinyağı o kadar faydalı hale geliyor. Böyle bir mucizeyi Ege ve Akdeniz’de komşu olduğumuz ülkeler korur iken hatta mahsullerini 3’e 4’e katlamaya çalışırken biz yok etmeye çalışıyoruz.

Biz var olan değeri yok ediyoruz. Tıpkı tarım ve hayvancılığımızı toptan yok ettiğimiz gibi.

Dünya gelecek kaygısı ile tarıma, hayvancılığa savunmadan çok para harcayarak teşvik etmeye çalışırken biz varı yok ediyoruz.

Dünyada buğdayın anavatanı kabul edildiği Anadolu’da üretimi bitirdik. Ukrayna ve Rusya’ya bel bağladık onlar savaşa tutuştu. Ekmeği 3 ay sonra 10 ₺’ye alma ihtimalimiz acı gerçek. Pasta, börek ve çöreği rüyamızda görme ihtimalimiz var.

Biz yeme imkânımız olmayan madenler için zeytin ağaçlarını yok ediyoruz.

Karamürsel’i taş yığını haline getirme uğruna zeytin ağaçlarını yok ettik, etmeye devam ediyoruz.

Çağını yok edip kendimize çağ açtığımız beğenmediğimiz Bizans, mezarlıklarının içini çevresini bile zeytinlik yapıp vakıf haline getirmiştir. Meyvesinin satımından, zeytinyağının satımından atalarının mezarlarının bakımını yapmışlar.

Bu kadar mı kafasız bir toplumuz. Bindiğimiz ağacı kesiyoruz, yazık.