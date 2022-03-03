3. Dünya Savaşı mı? Parça parça çoktandır yaşıyoruz

Rusya- Ukrayna Savaşı, daha doğrusu “Batı-Doğu Savaşı”, bir kez daha kamuoyunda “Acaba 3.Dünya Savaşı mı çıkıyor” endişesi yarattı.

Bence, 3.Dünya Savaşı çoktan başladı, onlarca yıldır farklı coğrafyalarda parça parça yaşanıyor.

Savaş “ölüm” ise, milyonlarca kişi ölüyor.

Savaş “paylaşım” ise, paylaşım devam ediyor.

Dünyada olup bitenleri gözünüzün önüne film şeridi gibi bir getirin, bu gerçeği bütün çıplaklığıyla göreceksiniz.

Rusya-Ukrayna Savaşı da, bu bütünün bir parçası.

“Yöneten ülkeler” ile “yönetilen ülkeler” arasında yaşanan amansız kavganın küçük bir kesiti.

İster kabul edelim ister etmeyelim, dünyada “yöneten ülkeler” var, “yönetilen ülkeler” var.

Başka adlar da verebiliriz.

“Paylaşan ülkeler”… “Paylaşılan ülkeler”…

“Sömüren ülkeler”… “Sömürülen ülkeler”…

Dünyada savaşlar durup dururken çıkmamıştır.

Savaş, güçler arasında bir “paylaşım” kavgasıdır.

Mazlum insanlar ölür, egemen güçler kazanır.

Kural budur!

20.Yüzyıl’da olup bitenler

Batı, yüzyıllar boyunca “sınıf ve mezhep savaşları” yaşadı.

Geride bıraktığımız yüzyılda ise savaşlar, “paylaşım savaşı” na dönüştü.

Dünya nimetlerinden daha fazla pay alma savaşı…

“İç savaşlar”…

“Sivil savaşlar”…

Ve “devletlerarası savaşlar”…

Elimde bir araştırma var.

New York Cornell Üniversitesi’nden Milton Leitenberg’in bir araştırması…

Çatışma ve savaşlarda ölenlerin sayısını yaklaşık rakamlarla tespit etmiş.

Hangi savaşta kaç kişi öldü?

*1.Dünya Savaşı: 13-15 milyon kişi.

*1918-1922 Rus İç Savaşı: 12. 5 milyon kişi.

*1909-1916 Meksika İç Savaşı: 1 milyon kişi.

*1936-1939 İspanya İç Savaşı: 600 bin kişi.

*1914 öncesi çeşitli sömürge müdahalelerinde: 1. 5 milyon kişi.

*2.Dünya Savaşı: 65-75 milyon kişi.

*1945-2010 yılları arasındaki çeşitli çatışma ve savaşlarda: 43 milyon kişi.

Bu araştırma, yüzyıl boyunca devam eden çatışma ve savaşlarda 135-148 milyon arasında insanın öldüğünü ortaya koyuyor.

Bu rakamı 1900 yılındaki dünya nüfusuyla orantılarsak, dünya nüfusunun yüzde 10’u ediyor.

Batı’nın 1945 yılından sonraki strateji değişikliği

Batı, 1939-1945 yılları arasında yaşanan 2.Dünya Savaşı’ndan (2.Paylaşım Savaşı) sonra kendi aralarında savaşmayı bıraktı.

Strateji değişikliğine gitti.

Kendi kaynaklarını kendilerine bırakıp, “başkalarının kaynaklarını paylaşmaya” karar verdiler.

Bu nedenle, 1945 yılından sonra “savaş coğrafyası” nı değiştirdiler.

Ortadoğu, Afrika, Uzakdoğu ve Latin Amerika; yeni “savaş alanları” olarak belirlendi.

Yaklaşık 70 ülke…

İşte 1945-2010 yılları arasında ölen 43 milyon insanın tamamına yakını bu coğrafyaların insanları.

Diyeceksiniz ki, “Ya Bosna savaşında ölenler?”

Sadece Bosna Savaşı’nda ölenler istisna…

Bosna’da 1992-1995 yılları arasında yaşanan, Batı’nın planladığı bir “soykırım” savaşıydı ve 312 bin soydaşımız ve dindaşımız öldürüldü.

Adı konmamış “Dünya Savaşı” devam ediyor

Bence, 2.Dünya Savaşı 1945 yılında sona ermedi.

Devam ediyor…

Biraz önce adlarını verdiğim coğrafyada “paylaşım” sürüyor.

Siz, dünyanın “savaşsız bir yıl” geçirdiğine hiç tanık oldunuz mu?

Şöyle geriye bir bakın, Dünya Savaşı’nın daha geniş bir alanda, tamamen “3.Dünya ülkeleri” içinde veya arasında, devam ettiğini görürsünüz.

Egemen Batı’nın başlatıp devam ettirdiği savaşlar bunlar…

Savaşı çıkaran Batı; savaşanlar, savaşta ölenler sömürülen ülkelerin zavallı insanları!

İşte Irak’ta, Suriye’de, Afganistan’da, Libya’da, Yemen’de yaşananlar ortada!

Kaynakların paylaşımı devam ediyor.

Birleşmiş Milletler, ne iş yapar?

Biliyorsunuz, Birleşmiş Milletler, 2.Dünya Savaşı’nın bitiminden sonra “dünya barışını ve huzurunu korumak amacıyla” 24 Ekim 1945’te kurulmuştu.

Misyonu tarif edilirken, “Birleşmiş Milletler; adalet ve güvenliği, ekonomik kalkınma ve sosyal eşitliği, uluslararasında tüm ülkelere sağlamayı amaç edinmiş küresel bir kuruluştur” denmişti.

Peki, Birleşmiş Milletler bu misyonuna uygun hareket edebiliyor mu?

Nerdeee!

Birleşmiş Milletler kurulduğundan bu yana tek bir yıl dahi “savaşsız” geçmedi.

Hesap edin, 20.Yüzyıldaki savaşlarda ölenlerin üçte birinin Birleşmiş Milletler kurulduktan sonraki savaşlarda öldüğünü görürsünüz.

Güya Birleşmiş Milletler, ülkeler arasında meydana gelebilecek anlaşmazlıkları ortadan kaldıracaktı.

Sonradan anlaşıldı ki, Birleşmiş Milletler, “egemen güçlerin güvenliklerine yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için” kurulmuş!

Önemli olan kendileri…

Başka devletlerin savaşmaları, insanlarının ölmesi, hiç mi hiç önemli değil!

NATO da öyle değil mi?

Bu iki kurum, emperyalist ülkelerin “melek” görüntüsü altındaki “şeytanları”!

Pardon, iki değil dört, bu şeytanlara IMF ve Dünya Bankası’nı da ekleyin!

Eğer bugün ABD, İngiltere, Fransa, Almanya; direkt veya “yerel diktatörler” aracılığıyla savaş çıkarıyorlar, katliam yapıyorlarsa; bu uygulamalarının bir tarafında BM ve NATO da vardır.

Özetlersek…

Kısaca “Batı” olarak adlandırdığımız emperyalist ülkeler, 2.Dünya Savaşı’ndan sonra, kendi kaynaklarını paylaşmak için savaşmayı bıraktılar, “3.Dünya Ülkeleri”nin kaynaklarını paylaşmak için bu ülkeleri birbirine kırdırmaya başladılar.

Bugün Ortadoğu ülkelerinde yaşanan savaşlar, bu oyunun bir parçası.

Ülkemizi yıllardır tehdit eden PKK terör belası da, yine Batı’nın bir oyunu.

Defalarca yazdım, bir kez daha yazayım…

PKK bir etnik kesimin silahlı gücü değil, ABD’nin bölgedeki silahlı örgütüdür.

Emri ABD’den alır.

Ortada görünenlerin hepsi piyondur.

Sadece PKK mı?

Ne kadar etnik ve dinci silahlı örgüt varsa, bunları kurdurup besleyen de yine emperyalist devletlerdir.

PYD’si, El Kaide’si, IŞİD’i, El Nusra’sı…

Bunların görevi, belirli bir sistem dahilinde arzu edilen bölgelerde karışıklık ve savaş çıkarmaktır.

Peki, Rusya-Ukrayna Savaşı ne anlama geliyor?

Uzun ve çok yönlü bir konu.

Yeri geldikçe üzerinde duracağız.

Ama şunu unutmayalım, bu savaş da özünde bir “paylaşım” savaşı.

“3.Dünya Savaşı çıkacak” diye de endişelenmeyelim, ülkeler, adı konmamış 3.Dünya Savaşı’nı onlarca yıldır zaten yaşıyor.