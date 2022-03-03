Artık Harry Potter’ın “Son Ahkâm Bükücüsü”yüz

Hani bir deyim vardır ya:

“Keyfimin kahyâsı mısın?”…

Evet, bugün sizin keyfinizin kahyâsıyız…

Alikâhya’da bir destan yazmaya başlamanızı istiyoruz…

Yeterince rezil olduk…

3 deplasmanda, 5 puan bizi kesmez…

Mutlu etmez…

Yetmez…

Tamam, son saniyelerde toplam 4 puan kaybettiniz…

Ama bu bizi ilgilendirmez…

O zaman işi son saniyeye bırakmayacaksınız…

Benim bugünkü maçtaki ideal kadrom şöyle:

İsmet, stoperler Mazlum Demir-Musa Nizam, sağ Mehmet Yılmaz, sol Kerem Can Akyüz, ön libero Atilla (Mandjeck de Mehmet Taş da mantar çıktı-Atila ön libero neden olmasın?), 3.bölgede Rasheed-Benhur, forvet arkası Diop, çift santrfor Dino-Babacar…

Yedekler…

Pereira, Omolo, Kubilay, Korcan vs…

Keçiörengücü’nü üç haftadır izliyorum; Ezeh gitti adamlar bitti…

Kulüp karışık…

Normal şartlarda fark atarız…

Kontra-atakta adeta yoklar…

Dino, Benhur ve Babacar sağlı sollu yıkıp geçerler…

Dino sabit kalmasın, Babacar gibi çalışsın yeter…

Atar ve artırır…

Mehmet Altıparmak’ın işine karışmak gibi olmasın ama, bu takım bizi ‘Ahkâm-Bükücü’ yaptı…