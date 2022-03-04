Ukrayna Savaşı ve tam bugünlerde okunacak bir kitap

Kitabın adı, “ Rusya-Batı Çatışmasında Fener Rum Patrikhanesi”.

Yazarı, Deniz Berktay.

Haziran 2021’de Cumhuriyet Kitapları tarafından yayınlanan bir inceleme.

Okunma sırasını bekliyordu, Rusya- Ukrayna Savaşı çıkınca öne aldım, okudum.

Önce kitabın yazarı Deniz Berktay’dan kısaca söz edeyim.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu.

Kiev Slav Üniversitesi’nde, “2004-2014 Dönemi Rusya-Ukrayna İlişkileri” başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamlamış.

2007 yılından buyana Kiev’de gazeteci olarak çalışıyor.

Yani 2014’te Ukrayna’da meydana gelen ihtilali ve Kırım krizini gün gün yerinden takip eden bir meslektaşımız.

Akademik düzeyde İngilizce, Rusça ve Ukraynaca biliyor.

Kitap, 319 sayfa.

Akademik bir çalışma… Ukrayna’da bugün yaşananlar konusunda önemli ipuçları veriyor.

Bir değerlendirme

Deniz Berktay, kitabında Doğu ile Batı arasındaki güç mücadelesinin temeline, “Fener Rum Patrikhanesi ile Moskova Patrikhanesi arasında yaşanan mücadeleyi” oturtmuş.

Satırbaşlarıyla şöyle diyor:

*Ukrayna, geçmişten bugüne, Doğu ile Batı arasındaki güç mücadelelerinin alanı oldu. Ukrayna’nın dünyadaki kutuplaşmanın ortasında yer almasına ek olarak, Ukrayna’nın kendi içinde de bölgesel bir kutuplaşmanın olduğunu gördük.

*Diğer taraftan Ukrayna, dinle siyasetin en içli dışlı olduğu ülkelerden biri. Bütün bunlara Fener’in (Fener Rum Patrikhanesi) ABD tarafından, Moskova Patrikhanesi’nin ise Kremlin yönetimi tarafından desteklendiğini eklediğimizde, Ukrayna’nın dini alanda da bir savaş alanı olduğunu görüyoruz.

*Ukrayna ayrıca, Ruslar tarafından hem büyük ekonomik ve jeopolitik öneme sahip bir ülke hem de Ruslar, Ukrayna topraklarını Rus milletinin ortaya çıkış yeri olarak görüyorlar. Rus Ortodoks Kilisesi’nin kuruluş yerinin de Kiev olduğuna inanılıyor. Bu açıdan baktığımızda, Fener ve Moskova Patrikhanelerinin ilişkilerinin Ukrayna nedeniyle kopmasının rastlantı olmadığını anlarız.

*Ukrayna toprakları yüzlerce yıl boyunca önce Rusya’nın, sonra da Sovyetler Birliği’nin egemenliğinde kaldığı için, Ukrayna milliyetçilerinin büyük çoğunluğu “öteki taraf” olarak Rusları görmüşlerdir. Hatta bazıları bu nedenle, Polonyalılar ile Ukraynalılar arasında 1940’lı yıllara kadar gelen çatışmaları bile unutmuştur. Bu nedenle, Ukrayna milliyetçilerinin önemli bir kısmı, 1990’lı yıllardan itibaren bağımsız bir kilise fikrine taraftar olmuştu.

*Ancak Fener Rum Patrikhanesi’nin 2018 yılında verdiği şeyin bağımsız bir Ukrayna Ortodoks Kilisesi olmadığını, bunun yerine Fener’in Ukrayna’yı Moskova’dan alıp kendisine bağlamayı tercih ettiğini gördük. Şu anda Ukrayna’da Moskova Patrikhanesi’ne bağlı olan Ukrayna Ortodoks Kilisesi (UOKMP), Fener Rum Patrikhanesi’ne bağlı olan, onun tarafından yönetilen Ukrayna’nın Ortodoks Kilisesi (UNOK) ve bu ikisinden bağımsızlığını ilan eden Filaret’in liderliğindeki Kiev Patrikhanesi bulunuyor. Kiev Patrikhanesi rahiplerinin büyük kısmı, 2018 yılındaki birleşmede Fener’in kurduğu kiliseye geçtiler ve Filaret bir yıl sonra bu kiliseden ayrılırken ona katılmak yerine, Fener’in kilisesinde kalmayı tercih ettiler. Ukrayna’da dini alandaki bölünmüşlük, bölgesel bölünmüşlüğe paralel olarak devam ediyor.

*Öte yandan, Fener Patrikhanesi’nin Ukrayna hamlesi, şu an itibariyle başarısız kaldı. Çünkü ülkedeki Ortodoksların önemli kısmının MP’ye (Moskova Patrikhanesi) bağlı olmasının dışında dünyada da Yunan Ortodoks Kilisesi, İskenderiye Patrikhanesi ve Kıbrıs Ortodoks Kilisesi dışında Fener’in bu girişimini tanıyan kilise çıkmadı. Dolayısıyla Ukrayna girişimi, uluslararası alanda gücünü göstermeye çalışan Fener Patrikhanesi’nin Ortodoks dünyası içindeki güçsüzlüğünü de göstermiş oldu.

ABD-Rusya çatışmasının “dini ayağı” da mı var?

Kitabı okuduktan sonra, insanın aklına ister istemez “Acaba ABD-Rusya çatışmasının dini ayağı da mı var?” sorusu geliyor.

Sıcaklığı devam eden savaş, emperyal hedeflerin ötesinde, acaba ABD tarafından desteklenen Fener Patrikhanesi ile Rusya tarafından desteklenen Moskova Patrikhanesi’nin Ukrayna’daki “güç gösterisi” mi?

Hoş, emperyalizm, hedefine ulaşmak için her şeyi kullanır.

Burada da Fener ve Moskova Patrikhanelerinin asırlardır devam eden kavgasını, Ukrayna’da gün yüzüne çıkarmış olamaz mı?

Deniz Berktay’ın “Rusya-Batı Çatışmasında Fener Rum Patrikhanesi” adlı eseri, tam bugünlerde okunacak bir kitap.