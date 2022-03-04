Tatlı anılar

Anılar konusunda çok güzel özdeyişler var. Örneğin İtalyan sinema yönetmeni Dino Risi’nin (1916-2008) söylediği çok hoşuma gitti. “Çocuklar bütün gün ne yapar? Anı üretirler“ demiş.

Bir başkası şöyle söylemiş: “Anılar bizim kişisel tarihimizdir. Bu yüzden onları unutamayız.”

İnsan çok gezince ve yaşı ilerledikçe anıları da doğal olarak artıyor. Bunlardan bir kısmı “tatlı” iken içlerinde “acı” olanları da var. Bugün “tatlı” olanlardan birkaçını anlatayım da bu sıkıntılı günlerde biraz gülümseyin:

Hendek Orman Fidanlığında açık alanda, kavakçılık konusunda bir toplantı yapılacak. O yıllarda kavak üretimiyle çok iyi para kazanmak mümkün. Fidanlık alanının güzel bir köşesine konuşmacılar için büyük bir masa konulmuş ve karşısına kavak üreticileri için sandalyeler dizilmiş. Toplantıya Orman Bakanlığından yetkililer de katılıyor. Belirtilen saatte konuşmacı olarak yerimi almak üzere o alana vardığımda dinleyiciler içinden, tanımadığım bir kişi beni görünce heyecanla yanıma geldi ve beni içtenlikle kucakladı. Ben ne olduğunu anlamadan masada oturanlara dönüp:

“Beyler..Beyler…. Bu kişinin kıymetini bilin. Benim kavaklarım bir böcek yüzünden perişan duruma gelmişti. Bu bey geldi, ne yapmam gerektiğini söyledi. Şimdi şahane bir kavaklığım var” dedikten sonra dönüp yerine oturdu.

Kavaklıklarda görülen zararlı böcekler nedeniyle o kadar çok yer görüyordum ki o kişinin kavaklığının yerini bile hatırlayamamıştım.

O masaya nasıl bir hazla oturduğumu söylememe gerek var mı!

İzmit’te bir kuruluş, İtalya’da modern ve bilgisayarla çalışan ekmek fırınları üreten bir firmanın Türkiye’deki satış işlemlerini yüklenmiş. İtalyanca bileni nereden bulacaksın! Beni buldular ve anlaştık.

Bu firmanın ürettiği bir fırın satıldığında İtalyan teknisyenlerle, montajın yapılacağı kentlere gidiyor, iş sonuna kadar orada kalıyordum. Hiç unutmam bir İtalyan teknisyenle Bolu’dayım. Kentin merkezinde bir otelde kalıyoruz. İtalyan arkadaş ile her sabah belli saatte buluşup otelin yemek salonuna kahvaltıya gidiyoruz. Otelin bu biriminde genç bir bayan, idareci konumda çalışıyor. Kentten ayrılışımızdan birkaç gün önce, kahvaltı sırasında İtalyan arkadaşımın otelle ilgili bir dileğini söylemek için o bayanın yanına gittim. Arkadaşımın sorununu iletince bana; “Aman Allahım!… Türkçeyi bu kadar güzel konuşmayı nerede öğrendiniz?” deyince şaşırdım kaldım. “Hanımefendi ben Türküm” dediğimde bu sefer de o şaşırdı! Meğer beni de İtalyan zannediyormuş.. Nasıl zannetmesin! Her sabah aynı masaya iki kişi oturuyor ve ikisinin de ağzından hiç Türkçe kelime çıkmıyor. Benim İtalyancamı ilerletme imkanıma bakar mısınız!

Hayatımda en tatlı anılardan bir başkasını Milano hava limanında yaşadım: 1998 yazında 4 kişi bir tetkik gezisi için İtalya’ya gitmiştik. Dönüş yolculuğunda öyle bir durum oluştu ki Milano hava alanında, THY’nın İstanbul uçağı için 2 saat kadar beklememiz gerekiyordu.

Yolcu salonunda vakit geçirmek için yürüyor, oturuyor sohbet ediyoruz. Hemen yakınımızda, başında, kaşlarının hizasına kadar indirdiği, fötr şapka olan, masmavi gözlerinin içi gülen, çok sempatik, oldukça yaşlı bir kadın var. Arkadaşları ile İtalyanca konuşan bu kadının sık sık bizlere bakması dikkatimi çekti. Sonunda merakını yenememiş olmalı, yanıma geldi ve bozuk ama anlaşılır bir Türkçe ile bana sordu;

- Merhaba… Siz “Turco” mu?

-Evet…Signora. İstanbul’a gidiyoruz.

Büyük bir heyecanla eşinin NATO’da çalışması nedeniyle 60’lı yıllarda 6 sene kadar, İstanbul Cihangir’de oturduğunu söyledi.(Cihangir kelimesini o kadar güzel söyledi ki şaşırdık), Çok duygulanmıştı, gözleri doldu; insanlar yaşadıkları yerleri hiç unutmuyorlar. Oturduğu mahalledeki binaları, ana caddeyi ve sokağı anlattı. Komşularından bazı isimleri söyledi. Konuşurken unuttuğu kelimeler yerine İtalyancasını koyuyordu. Aradan 30 yıla yakın zaman geçmiş, ama derdini anlatacak kadar Türkçe konuşuyor. Anlatmada çok zorlandığında İtalyancaya dönüyordu.

Koltuklarından birine oturduk. Aradan yıllar geçmiş ama çok özlediği halde İstanbul’a bir kere bile gidememiş. Özellikle bizim yemekleri hiç unutmamış. “Bizim İtalyanlar makarnadan başka şey bilmez!. Roma’daki komşularım için yaprak sarma, kabak ve biber dolması yapıyorum.. bayılıyorlar!..” dedi. Kereviz yemeğinden de bahsedince ben, rendelenip, yoğurtla karıştırıp üstüne zeytinyağı gezdirip, kuru nane serpip yemeyi çok sevdiğimi anlatınca çantasından hemen bir not defteri çıkardı. Benim yaptığım tarifi kelimesi kelimesine yazdı. Bunu bilmiyordum, dönüşte hemen yapacağım dedi.

Bir ara, salonun diğer tarafında arkadaşlarıyla konuşan eşini çağırdı. Bana tanıştırdı. O bir iki kelime dışında öğrendiği Türkçeyi tamamen unutmuştu.

Zamanın nasıl geçtiğini anlamadık. Uçakta yanına gittim. Kulağıma doğru alçak sesle İtalyanca “Bu hostes beni çok sevdi.. Arada bir bana içecekler getiriyor” dedi.

Hostesin onu sevmemesi mümkün değildi. İnanın bu anımı hiç unutmadım. Toprağı bol olsun. Kereviz yedikçe beni mutlaka hatırlamıştır.

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