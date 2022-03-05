İşte şubat ayının en çok konuşulanları!

Ocak derken, şubat ayı da geçti… Medya takip kurumu Ajans Press, ocak ayından sonra şubat ayında da en çok konuşulanları yayınladı. Birlikte okuyalım;

**

Medya takip kurumu Ajans Press, medyada en çok konuşulan haber başlıklarını çıkardı. AjansPress’in 1-28 Şubat tarihleri arasında gazete, dergi, TV kanalları ve internet haber sitelerinde en çok haber olan içerikleri çıkardığı araştırmada, ilgili içeriklerde medyaya binlerce haber yansıdı. Yapılan araştırmaya göre Şubat ayında medyada siyasetten spora, ekonomiden dış politikaya kadar en fazla içeriği yer alan başlıklar şu şekilde oldu;

* Rusya ve Ukrayna arasında kısa bir süre önce savaş çıkarken, Rusya'nın ayrılıkçı bölgeler Luhansk ve Donetsk'in (Donbas) bağımsızlığını tanıması tepkilere neden oldu.

*Giresun'da yaşayan 16 yaşındaki Sıla Şentürk, ailesi tarafından nişanlandırıldığı 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.

* Altı muhalefet partisinin hazırladığı güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisine ilişkin uzlaşma metni, liderlerin ve davetlilerin katıldığı törenle kamuoyuna açıklandı.

*Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat’ta eşi Emine Erdoğan'la birlikte Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

*Sedat Peker’in iddiaları ile gündeme gelen Halil Falyalı, Kıbrıs’ta uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaşamını yitirdi.

*Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, ücretli olan yol ve köprülerde Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) gibi iki ödeme sisteminin olmasının karışıklığa neden olduğunu ve bu nedenle OGS’nin kaldırıldığını açıkladı.

*Milli cimnastikçiler Sena Elçin Karakaş ve Sıla Karakuş, Bakü'de düzenlenen TrampolinCimnastik Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı.

*Milli tenisçi Ayşegül Mert, Almanya'da katıldığı J2 seviyesindeki Oberhaching gençler turnuvasında şampiyon oldu.

*Isparta'da yoğun kar yağışının ardından 88 saatlik elektrik kesintisiyle başlayan sorunlar kentte krize neden oldu.

*Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde meydana gelen silah kazasında Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete'nin (27) şehit olduğu açıklandı.

*Milli sporcumuz Ferhat Arıcan Avrupa Jimnastik Birliği taralından düzenlenen oylamada “2021 yılının en iyi erkek jimnastikçisi" seçildi. Sporcumuz ödülünü 15 Ağustos'ta Almanya'nın Münih şehrinde düzenlenecek törenle alacak.

* Milli sporcumuz İbrahim Çolak, Almanya'nın Cottbus kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda halka aletinde altın madalya kazandı.

* Meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV’si yüzde 18’den yüzde 8’e düşürüldü.

* LPG, motorin ve benzin fiyatları bir artıp bir düşerken, medyada en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldı.

**

Şubat ayında konuşulanları okudunuz…

Dünyada en çok konuşulan, Rusya-Ukrayna savaşı, Türkiye’de de akaryakıt fiyatları… Muhtemelen mart ayında da yine bunları konuşacağız…

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Büyükşehir’in en anlamlı projesi!

Büyüzkşehir’den bir haber geldi… “Kırsal mahallelerin işaret ve yönlendirme levhaları yenileniyor” diye… İlgimi çekti… Birlikte okuyalım;

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerin işaret ve yönlendirme levhalarıyla yayaların sağlıklı ve güvenli bir şekilde ulaşımlarını kolaylaştırıyor. Bu kapsamda Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Yönetimi Şube Müdürlüğünce kırsal mahallelerin işaret ve yönlendirme levhaları yenileniyor.

**

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce yollardaki en önemli güvenlik işaretlerinden olan yön levhalarının montajlarına il genelinde başlandı. Levha çalışmalarına kırsal mahallelerden başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ana arterler başta olmak üzere Kocaeli genelinde bu yıl içerisinde 50 bin adet uyarı ve tanzim işaret levhaları ve 2 bin 500 adet bilgi levhası montajı yapılacak.

**

Şubat ayında 5 bin adet uyarı ve tanzim işaret levhaları ile 200 adet bilgi levhaları montajı tamamlandı. 2022 ve 2023 yıllarında Kocaeli geneli kırsal bölgelerde kavşak içlerinde tüm yönlendirme levhaları ve mahalle isimlerinin bulunduğu bilgi levhaları tamamlanmış olacak.”

**

Bence güzel bir hizmet… Bazen bir yerlere gidiyoruz, tabelalar silinmiş, yad da tabela yok. Yön bulmakta zorlanıyorduk.

Xxxxxxxxxxx

İşte halkın araç yıkama tercihleri

Türkiye’nin önde gelen 2.el araç ilan platformu arabam.com, Türkiye’de araç sahiplerinin, araç yıkama alışkanlıkları ve tercihleri ile ilgili davranışlarını ve düşüncelerini araştırdı. Aralık 2021’de 525 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarını derleyip, sektöre katkı sağlayacak istatistikleri paylaşan arabam.com’un sunmuş olduğu veriler, tüketicilerin araçlarının temizlenmesi konusunda hassas olduğunu gösteriyor.

**

Araştırmaya göre tüketicilerin %41,9’u aracını haftada bir kez yıkadığını belirtiyor. Aracını iki haftada bir yıkayanların oranı %20 ve ayda bir yıkayanların oranı %30,3. Katılımcılara bir oto yıkama firmasını tercih etmelerindeki en büyük etken sorulduğunda en çok verilen yanıt “ekibin profesyonel olması” oldu.

**

Oto yıkama firmalarında araç yıkatmayı tercih etmeyenlere ise sebebi sorulduğunda en çok verilen iki yanıt “pahalı olduğu için” ve “aracımı kendim yıkamayı sevdiğim için” oldu. Araç sahiplerinin otomobillerine bağlı olduğu ve hassas davrandıklarını söylemek mümkün. Siz araba yıkarken, neyi tercih ediyorsunuz? Gerçi akaryakıt fiyatları tavan yaptı, bu şartlarda araba kullanmak da zorlaştı.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ÜNLÜLERDEN ATASÖZLERİ

-Ya bir yol bulacağız ya da bir yol açacağız. (Hanibal)

-En iyiyi bulmak için uğraşırken iyiyi kaybediyorsunuz. (Shakespare)

-Derin olan kuyu değil, kısa olan iptir. (Çin atasözü)

-Dışın içini gösterir. (Abdulkadir Geylani)

-Beteri olmayan bela yoktur. (Hz. Ebubekir)

-Önce fareyi defet, sonra buğday topla. (Mevlana)

-Ömür bu kadar kısa iken amelleri kısaltıp, emelleri uzatma. (Zemahşeri)