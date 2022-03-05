Tarafsız kalmak zorundayız

Rusya’nın Ukrayna’yı istila hareketi her geçen gün şiddetini arttırıyor. Kuvvetle muhtemel ya askeri kurmayları tarafından yanıltılan ya da askeri kurmaylarının uyarılarını ciddiye almayan Putin yönetimi yaklaşık on günü bulan harekatın bugün geldiği noktada gerek siyasal, gerek toplumsal, gerekse de ekonomik açıdan hiç beklemediği bir tabloyla karşı karşıya.

Sahadaki operasyonları sanıyoruz ki beklenen takvime uygun gidemiyor, zira dünyadan böylesine bir tepki gelme olasılığını Rusya yönetiminin düşük bir ihtimal olarak görse de göz ardı etmiş olduğunu düşünemiyoruz. Ancak son iki haftadır yazdığım yazılarda bu olasılığı da imkansız görmediğimi belirtmiştim. Putin yönetimi herhalde “Batı dünyası Avrupa’nın en ucundaki bir ülke için benimle bu denli çatışmaya girmek istemeyecektir” tezini bir olasılıktan çok bir mutlak doğru olarak kabul etti. Ancak sonrasında bu düşük gördükleri ihtimalin hayata geçmesi hem de bir hayli sert ve en yüksek perdeden uygulanması neticesinde içine düştüğü duruma hazırlıklı olmadığını gördük.

Askeri operasyonlar genel kapsamda Rusya lehine, ki bu da eşyanın tabiatı. Karşısındaki ülkeden kat be kat büyük askeri güce sahip bir ülke olarak Rusya bu muharebelerin hepsini er ya da geç kazanacaktır. Çok fazla ekipman ve asker kaybı vermeyi göze almış olduklarını da görüyoruz. Ama muharebeleri kazanmak, savaşı kazanmak değildir. Rusya eğer savaşta diretirse tüm muharebeleri er geç kazanacaktır ama savaşı çoktan kaybetmiştir.

Ukrayna halkının beklenenden daha çetin ceviz çıkması ve Batı dünyasının Ukrayna’ya silah ve mühimmat yağdırması bir yere kadar Rus ilerleyişini durdurabilir. Zira gördük ki istila harekatının ilk bir haftasında sivil hedefleri gözeterek operasyonunu yürüten Rusya, sonrasında zorlandıkça bu tutumundan vazgeçti ve sivillerin üzerine ölüm yağdırmaya başladı. Sivillere ateşten kaçınma politikasını Suriye’de gözetmediği zaman sahada nasıl bir üstünlük kurduğunu aslında en yakından gören ülke biziz. Yer yer karşı karşıya kaldığımızda, NATO mensubu Türk Ordusunun askerlerini vurmaktan kaçınmayan ve bununla gurur duyarak politikasını şekillendiren bir Rusya var dünyanın karşısında. Tüm dünya bizim yıllardır yaşadıklarımızı şimdi kendi arka bahçesinde yaşıyor. Oh olsun!

UKRAYNA’DA OLAN SURİYE’YE YANSIR

Bu tip çatışmalı ve kaotik dönemlerde devletler ve milletlerin tutumları yer yer ayrışabilir. Türk halkının aklı mantığı olan çok büyük bir bölümü Rusya’yı lanetliyor. Ukrayna halkına yönelik yardım kampanyalarına destek veriyor. Ancak devlet yönetmek için insanlık değerlerinden sıyrılmış olmak gerekir; zira o değerler, devletler arası düzende geçer akçe değildir. Türkiye bugün milletçe Ukrayna’nın şanlı direnişini destekliyor ve takdir ediyor. İnsanlık namına yapmamız gereken de budur. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin şu ana kadar yürüttüğü ortada durma politikasının eleştirilmesi kanımca sağlıklı değil. Zira Montrö Sebebiyle Karadeniz’in güvenlik anahtarını Mustafa Kemal Paşa dünya devlerinin elinden çekip alıp devletimize kazandırdığında onun dış politika doktrini “yurtta barış, dünyada barış” çerçevesine dayanıyordu. Bizim yapmamız gereken bu doktrine sımsıkı bağlı kalmak ve Montrö’ye en ufak bir halel getirecek her türlü olasılıktan koşarak uzaklaşmaktır.

Bugün Türk Ordusu Suriye’nin kuzeyinde belirli bölgeleri güvenlik sebebiyle kontrol altında tutuyor. O bölgelerin kontrol altında olmaması demek, tehlikenin doğrudan sınırımıza dayanması demek. Bir nevi güvenlik koridoru gibi bir bölge yaratılmıştır ve buna da TBMM’de temsil edilen tüm siyasi partiler de destek vermiştir. Siz bir kısım 70’ler artığı sosyalistlerin, komünistlerin ve kafalarında kurdukları hayali bir dünyada yaşayan ne deve ne kuş diyebileceğimiz sol – liberallerin takıntılarını ve boş laflarını dikkate almayın. Bunlar hayal aleminde yaşayan, zihinsel gelişimleri takriben 4 yaş dolayında olan bir kitledir. Bugünün dünyasında halen daha küresel politikaların temelinde ekonomi ve güvenlik yatmaktadır. İnsanlık değerleri devletlerin işlerine geldiği zaman kullandığı argümanlardır. Namlunuzun ucu nereye dayanıyorsa, sözünüz oraya kadar geçerlidir.

Suriye’de sahada en güçlü aktörlerden birisi olan Rusya’nın; Ukrayna krizine doğrudan ve aktif şekilde müdahil olmamız ve Batı dünyasının uyguladığı ağır yaptırımların peşine takılmamız durumunda faturayı bize Suriye’de keseceği aşikardır. Putin doktrini ateş gücüne dayanmaktadır ve bunu test edebilecek durumda bir ülke değiliz. Bu sebeple bugün iktidarın Rusya – Ukrayna arasındaki krizde uyguladığı politika belli noktalarda bir parça eksik olarak görülebilir ama ana hatları itibariyle doğrudur. Zira ülkemizin en büyük ikinci partisi ve yaklaşmakta olduğu düşünülen iktidar değişiminde gelecek yapının birincil aktörü olan CHP de tarafsızlık politikasını desteklediğini açıkça dile getirmiştir.

Bu süreçte yapılması gereken TBMM’nin bir nebze daha süreçlere dahil edilmesi ve gerek Dışişleri gerek Milli Savunma Bakanlıklarının CHP başta olmak üzere başat siyasi yapılarla istişare ve diyalog mekanizmalarını ardına kadar açmasıdır. Bunun da belirli ölçekte adım adım hayata geçeceğini düşünüyorum; zira bu savaşın doğrudan tarafları dışında ilk elden en çok etkilenen ülkelerinden birisi gerek ekonomik gerekse de Ortadoğu’daki savaşlarda sahada aktif konumu olması sebebiyle Türkiye olacaktır.

ZAMAN EN BÜYÜK ÖĞRETMENMİŞ

Son bir aydır başlayıp yükselen ve zirveye varmasıyla bombaların havalarda uçuştuğu bir savaş durumuna gelen bu kriz, aslında Türkiye için belirli noktalarda fırsatlar içeriyor. Bunların en başında da Cumhuriyeti kuranların bizlere kan ve ölümle harmanlanmış zaferlerin sonunda sundukları Lozan, Montrö ve “yurtta sulh, cihanda sulh” doktrininin tartışılamaz olduğunun görülmesi yer alıyor. Montrö sayesinde bugün Türkiye kendi politikası çerçevesinde Karadeniz’in bir savaş alanına dönmesini engelliyor.

Bundan sonra sanıyorum ülkemizde bir Allah’ın kulu çıkıp da Lozan’a, Montrö’ye laf edemez. Ederse de ona ya gülerler ya söverler. Kıyı komşumuz olan iki Karadeniz devletinin savaşında da “yurtta sulh, cihanda sulh” doktrininin şemsiyesi altına girmiş olmamız da son derece manidardır. Yeni Osmanlıcılık hayallerinin buruşturulup çöpe atılması gerektiğini de bu günler bize kanlı canlı göstermektedir. Oyun kuruculuk adı altında herkesin işine burnunu sokma politikasını da aramızın bozuk olduğu ülkelerle birer birer barışarak gösteriyoruz. Gerçek dünya, barış döneminde kafalarda kurulan hayaller gibi değildir.

Öte yandan bu krizin neticesinde Batı dünyasıyla İran’ın arasının yumuşaması da yavaş yavaş hayata geçecek gibi duruyor. Bu gerek bölgesel gerginliklerin azalması gerekse de ülkemizin enerji arzı güvenliği için son derece önemli bir gelişme. Batı dünyası ve İran’ın barışması süreci hayata geçer ve bu denkleme İsrail de eklenirse; ABD’nin uydu devletleri olan Arap ülkeleri de bu sürecin peşine takılacaklardır. Dünyanın çatışma ve gerginlik alanının Ortadoğu’dan kayması Türkiye’nin lehinedir. Tabi çatışmanın kaydığı yerin Karadeniz coğrafyası olması başka bir sorun olarak önümüzde duracak ama bu süreçte NATO ve AB doğrudan birer aktör olarak sahada bulunacakları için; Türkiye yalnız kalmıyor olacak. Çünkü Montrö bize öylesine büyük bir güç veriyor ki Ortadoğu’dan terk edildiğimiz yalnızlığa Karadeniz’de de terk edilemeyecek bir ağırlığa sahibiz.

Öte yandan Putin’in genişleme politikalarının coğrafi olarak kuzeyden Türkiye sınırına sürekli olarak yaklaşması da Türkiye’nin NATO içindeki askeri ağırlığının, coğrafi sebeplerle politik bir ağırlığa dönüşmesini de zaman içerisinde ortaya koyacaktır. Montrö ile boğazların anahtarına sahip olan bir ülkenin son on yıldır yaşadığı askeri ekipmanlar konusundaki örtülü ambargodan kurtulması ve buzdolabında bekletilen AB sürecinin kerhen de olsa yeniden ısınacak olması bizler açısından birer kaldıraç olabilir. Bugün birileri tersini söylese de bu ülkenin geleceğini güvence altına almanın tek yolu AB tam üyeliği ve EuroZone’un parçası olmaktır.

Türkiye’yi NATO’ya sokan İsmet Paşa, Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü gibi ortaya irade koyarak bu süreci başlatıp tamamına erdiren tarihi şahsiyetlerin, Montrö’yle bize boğazların anahtarını veren Mustafa Kemal Paşa’nın her birinin ne denli büyük birer deha olduğu ortaya bir kez daha çıkmıştır.

Tarih en iyi öğretmendir, dersi almak için tarihi beklemek biraz zorlu, yorucu, masraflı ve dertlidir elbet ama en kötü ihtimalle kafanıza vurula vurula bu dersi alırsınız. Umarım ki milletimizin popülizmle içine sokulduğu NATO ve AB düşmanlığı, bu devletin kurucu babalarına olan ihanet seviyesindeki nankörlük, Lozan ve Montrö gibi bu milletin biricik devletini boğmak isteyen ellere vurulmuş altın kelepçeler artık hamaset için tartışmaya açılmayacaktır.