Bozgun(culuk)

Dünyanın bir denge ve düzen üzere kurulduğu, buna dikkat edilmesi gerektiği Kur’an-ı Kerim’in vurguladığı en önemli ilkelerden biridir (Rahman, 8).

Mevcut dengenin ve düzenin bozulmasına sebebiyet veren davranışlar ise genellikle “bozgunculuk” olarak ifade edilir.

Peki, bozulan nedir?

Ya da bozgun kendini öncelikle nerede göstermektedir?

Bu soruya yine Kur’an-ı Kerim’in verdiği cevaplardan biri şudur: “…Hâkimiyeti ele aldığında ise ülkede bozgunculuk çıkarıp ekinleri ve nesilleri yok etmeye çalışır…” (Bakara, 205)

Buna göre Kur’an-ı Kerim, yapılan işin bozguna mı düzene mi vesile olduğunun, yapanların bozguncu mu ıslah edici mi olduğunun anlaşılabilmesi için öncelikle iki önemli alandaki değişimleri gözlememize işaret etmektedir:

Ekin ve nesil.

Ekin (hars) kelimesini tarımdan tutun ekonomik düzene, kültüre kadar çeşitli biçimlerde yorumlayanlar mevcut.

Ancak sadece “ekin” olarak dahi düşünseniz, bozgunun şiddetini anlatmada yetersiz kalmayacaktır.

Zira ekinin bozulması, o ekinden beslenen, o ekinle besleyenlerin de bozulması demektir.

Ekinin yok olması demek, o ekinden beslenen, o ekinle besleyenlerin de yok olması anlamına gelir.

Ekinin zarar görmesi, tabiat kadar ekinin vesile olduğu ekonomik düzenin de zarar görmesidir.

Kısacası ekine verilen zarar hayatın “sağlıklı” işleyişine verilen zarardır.

O nedenle bozgundur.

Nesil kelimesinin ekinden sonra gelmesi de anlamlıdır.

Zira ekini yok ettiğinizde, o ekinden beslenmesi gereken neslin yok olmasına da zemin kurmuş olursunuz.

Çünkü ekinin tahribatı, beslenme düzeninin de tahribatı demektir.

Beslenme düzeninin tahribatı, neslin sağlığının tahribatı anlamına gelir.

Ekinin yok edilmesi ise neslin aç kalmasına davetiye çıkarmaktır.

Açlık da yok olmanın en önemli nedenlerinden biridir.

Bunun yanında neslin yok olmasını fiziksel olduğu kadar kültürel açıdan da düşünebilir; gıda, ekonomi ve kültürel alanlardaki bozulma ve yozlaşmanın, neslin devamını olumsuz etkileyeceği sonucuna varabilirsiniz.

Öyle ki, söz konusu alanlardaki yozlaşma ve bozulmanın, neslin doğduğu ve büyüdüğü topraklara, topluma ve kültür kaynaklarına küsmesine, onlardan uzaklaşmak istemesine yol açabileceğine işaret ettiğini anlayabilirsiniz.

Ülkesinden umudunu kesip, geleceğini başka ülkelerde inşa etme umudunu taşıyan nesiller gibi…

Böylece fiziksel olarak var olsa da zihinsel açıdan size bağlı olmayan bir neslin de “yok edilmiş” bir nesil olabileceğinin farkına varırsınız.

Ve anlarsınız ki bir nesli yok etmek sadece fiziksel olarak öldürmek demek değildir.

İçi boşaltılan değerlerden dengesi bozulan tabiata, istikrarsız bir eğitim sisteminden yine dengesiz bir ekonomik düzene kadar birçok yolla da neslin yok edilmesi mümkündür.

Ekini ve nesli yok edilen bir toplumun geleceği olabilir mi?

Tarih bize olamadığını söylüyor.

O nedenle gücün yerinde kullanılıp kullanılmadığını anlamak için ekindeki ve nesildeki gidişatı takip etmek önemlidir.

Zira icraatların “ihya”ya mı yoksa “imha”ya mı vesile olduğuna dair öncelikle bu iki alan size çok şey söyleyecektir…