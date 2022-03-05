Saygıdeğer okuyucularım; Bu yazımda sizlerle bodur elma ağacı yetiştirilmesi ile ilgili bilgileri paylaşacağım. Yabani elma anacı üzerine aşılanmış fidanlar serbest dikilir. Çeşitlerine göre altı ile on yıl sonra gelişmiş ağaç olur. Düsen ve paradis adı verilen anaçlar üzerine aşılanan elmalar, bodur ağaçlar olur. Espalya ve kordon tesisinde bu fidanlar dikilir. Elma ağacına serbest dikimde bazen piramit ve en çok goble (kase) şekli verilir. Elma bahçesi tesisinde iklim, toprak ve çeşit göz önünde tutularak sıra üzeri ve sıra araları sekiz ile on iki metre ara ile dikilir.

Düsen ve paradis üzerine aşılı bodur fidanlara serbest dikimde sıra üzeri ve sıra araları beş altı metre, espalyalarda bir buçuk iki metre, kordonlarda iki ile iki buçuk metre ara ile dikilir. Düsen ve paradis üzerine aşınmış bodur elmalar, erken meyveye yatar ve meyveleri daha iri ve gösterişli olur. Elmalarda budama ikiye ayrılır. İlk seneleri terbiye ve şekil budamaları ve aralama yapılır. Espalya ve kordonlarda ayrıca Yazın yeşil budamaya önem vermek lazımdır.

Elmalarda meyve veren kısımlar üç senede meydana gelir. Meyveye yatmış elma ağaçlarında budama yaparken uzunlukları beş ile yirmi santimetre arasındaki harbe, topuz ve meyve dalcıklarını tanıyarak budama yapılması gerekir. Düsen ve paradis üzerine aşılanacak bodur elma çeşitlerinin aşıları Temmuz, Ağustos ve Eylül Aylarında yapılabilir. Yapılacak aşı çeşidi, göz aşısı veya diğer adıyla yaprak aşısıdır.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere… Saygılarımla.