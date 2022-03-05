Sürekli yalan söyleyen siyasetçiler acaba neden başarılı oluyor?

Çözdüm…

Sürekli yalan söyleyen siyasetçilerin neden daha fazla oy aldıklarını çözdüm.

Hani “Adam sürekli yalan söylüyor, ama partisinin oy oranı bir türlü düşmüyor” diye çene yorar, seçmenin tutumundan şikâyet ederiz ya, bunun nedenini buldum.

İnsanlar, “gerçeği bilmektense yalan duymaktan” hoşlanıyormuş.

Sadece Türkiye’de değil, bütün dünyada.

Özellikle eğitim seviyesi düşük ülkelerde, “yalandan hoşlanma” daha fazlaymış.

Bu konudaki araştırma, dünyanın en ünlü üniversitesi MIT (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) tarafından yapılmış.

Bu üniversiteden üç araştırmacı, 2006-2017 yılları arasında yaklaşık üç milyon kişinin tweet’lediği 126 bin öyküyü analiz etmiş.

Tweetlerin izini süren araştırmacılar, “yalanların gerçeklerden daha hızlı ve daha uzağa yayıldığını” tespit etmişler.

Yalan tweetleri analiz etmişler, yalanların gerçeklerden daha yeni ve daha ilginç olduğunu görmüşler.

Ayrıca yalanların “duygusal tepkiyi tetiklemede” daha iyi olduğunu gözlemlemişler.

Bu araştırma, Science Dergisi’nde yayınlanmış.

İnsanlar, hangi renk yalandan hoşlanıyor?

Geçenlerde bir gazetede okudum, Psikolog Bilge Uzun, MIT’ın bu araştırmasından ve diğer benzer araştırmalardan yola çıkarak “yalan” konusunda ayrıntılı açıklamalar yapıyor.

İnsan yalan söylerken bedeninde bazı tepkiler oluşuyormuş.

Bunlar kişiden kişiye değişiyormuş.

Elini burnuna götürme, yüzünü kapatmaya çalışma, başın öne eğilmesi, ses tonunun düşmesi gibi.

Bunlar, kişinin kendi duygularını örtbas etmesiyle ilgili mikro ifadelermiş.

Üç renk yalan varmış.

Mor, beyaz, pembe…

Bilge Uzun, şöyle diyor:

“Yalanın renkleri var. Kara yalanlar var. Araştırmalar bunu mor yalanlar olarak da söylüyor. Örneğin restorantta hesap geldiğinde ‘cüzdanımı evde unuttum’ yalanı gibi, aslında kişinin kendisini utanç duygusu nedeniyle mora dönüştürecek şekilde olan yalanlar diye söyleniyor. Beyaz yalanlar var. Örneğin kadınların söylediği ‘saçların bugün çok güzel olmuş, bu renk seni çok açmış’ gibi. Aslında öyle olduğuna inanmasa da, sadece karşıdaki kişiye iltifat etmek için söylediği beyaz yalanlar. Fakat bizi en çok ilgilendiren pembe yalanlar. Örneğin çiftler arasında ‘ilk aşkım değildin, ama kesinlikle son aşkım olacaksın’ ya da ‘seni hayatımın sonuna kadar seveceğim’ gibi yalanlar, pembe yalanlardır. Gerçeği duymak yerine, doğru olmadığını bilmemize rağmen pembe yalanlar her zaman bizi daha keyifli hale getiriyor.”

Siyasette yalan

İnsanların rengi ne olursa olsun yalan duymaktan hoşlanması, en çok siyasetçilerin, özellikle diktatörlerin işine yaramış.

Siyasette “yalan tekniğini” en iyi kullanan da, Hitler olmuş.

Nazi Almanya’sının Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanı Joseph Goebbels’in “büyük yalan tekniğini” biliyorsunuz:

“Yeterince büyük yalan söyler ve onu tekrar etmeye devam ederseniz, insanlar sonunda ona inanmaya başlayacaklardır.”

Tabii, siyasette yalan, günümüzde demokrasinin karşı karşıya kaldığı en büyük tehdit.

Almanya doğumlu, Yahudi kökenli, Amerikalı siyaset bilimci Hannah Arendt (1906-1975), “Siyasette Yalan” adlı çalışmasında, şöyle diyor:

“Demokrasinin karşı karşıya kaldığı bu hayati tehdidin bertaraf edilmesinde, özgür basının ve özgürlükleri için boyun eğmeden mücadele eden insanların önemi büyüktür.”

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Sevgili okurlarım, sonuçta sorun, “insanların özel hayatta ve siyasette yalan duymaktan hoşlanmasında” yatıyor.

İnsanların bu yapısı değiştirilebilir mi, bilmem.

Ama özellikle siyasette yalan, Hannah Arendt’in belirttiği gibi günümüzde demokrasinin en büyük tehdidi.

İyi pazarlar!