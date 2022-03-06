“Avrupa Birliği, birileri Türkiye’ye savaş açınca mı üye yapacak?!..”

Yukarıdaki sözler, Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açması sonrası, Avrupa Birliği’nin Ukrayna’ya gösterdiği hassasiyet üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dile gelmiştir.

Bu sözlerden, Erdoğan’ın bir an önce Türkiye’nin AB-Avrupa Birliği’ne üye yapılması istemi çok açıktır!

Peki, AKP’nin 2002’de iktidara gelmesinden bu yana Türkiye-AB ilişkilerinde neler oldu?

Tarih sırasına göre inceleyelim.

Tarih; 23 Kasım 2002.

AKP’nin ilk hükümet programında AB konusunda şunlar yer alıyor; “Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği hükümetimizin hedeflerinin başında gelmektedir. Hükümetimiz, Kopenhag kriterlerini tam olarak yerine getirme konusunda kararlıdır.”

Tarih; 29 Ekim 2004.

Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, Roma’da, “Türk ve İslam düşmanlığı” ile tarihe geçen Papa X. İnnocenzo’nun devasa heykelinin önünde AB Anayasası’na imza attılar!

AB’ye “Uyum Yasaları” çerçevesinde iki yasa çıkarıldı.

1- Zina suç olmaktan çıkarıldı,

2- Domuz, kasaplık hayvan sınıfına girdi.

Peki KOPENAG KRİTERLERİ ne oldu?

Burada 3 ana başlık var;

1- Siyasi Kriterler: Demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı. ( Yani HUKUK DEVLETİ olabilmek)

2- Ekonomik Kriterler: İşleyen Pazar ekonomisi, Birlik içindeki piyasa güçleri ve rekabet baskısına karşı koyabilme kapasitesine sahip olmak. (Yani EKONOMİK GÜÇ)

3- Topluluk mevzuatının benimsenmesi: Siyasi, ekonomik ve parasal birliğin amaçlarına uymak dahil, üyelik yükümlülüklerini üstlenme kabiliyetine sahip olmak.

Tam üyelik müzakereleri 3 Ekim 2005’de başladı.

AB, Türkiye’ye, “uyum yasaları” ile ilgili ev ödevleri verdi! 35 ev ödevinden 16’sı üzerinde çalışılmış ve yalnız biri tamamlanmış!

2016’dan bu yana ise katılım müzakereleri yapılamıyor!

Peki, sorun nerede?

Yaşanan sorunun iki temel kaynağı var;

Birincisi, AB üyesi ülkeler, Türkiye’yi AB’ye üye yapmaya niyetleri yok!

İkincisi, AKP’nin de AB üyeliğinde gönlü yok!

İki taraf ta birbirini oyalıyor!

Örnekleyelim;

· AKP iktidarı, özellikle “DEMOKRASİ, HUKUK ve İNSAN HAKLARI” konularında Uluslar arası Anlaşmalara uymuyor! Türkiye’nin de bir yargıçla temsil edildiği, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını uygulamıyor!

· Türkiye, ekonomik ve teknolojik açıdan AB üyesi devletlerle uyum gösterecek bir güç olamıyor!

Örneğin; “En düşük enflasyona sahip 3 ülkenin enflasyon oranları ile aramızdaki farkın yüzde 1.5 puanı geçmemesi gerek” Oysa, enflasyonda AB üyelerine tur bindiriyoruz!

Üye devlet borçlarının GSMH - Gayrısafi Milli Hasıla’ya oranı yüzde 60’ı geçmemeli! Türkiye ise, sürekli ve yüksek faizle borçlanan, borç taksitleri için yeni borç peşinde koşan, Merkez Bankası boşaltılmış bir ülke! “İMF bizden borç istedi” palavrasına inanmıyorlar!

· Siyasi olarak Türkiye’nin ne zaman KİMDEN YANA olacağı belli değil! İslam ülkeleri ile birlikte olup bir “ÜMMET DEVLETİ” mi düşlüyoruz? ABD ile bir olup “Ortadoğu’ya demokrasi getirmek” palavrasıyla, paralı askerler besleyip komşularımızla kavga mı ediyoruz? Bir yandan Barzani ile halvet olurken öte yandan PKK terörüne karşı mı savaşıyoruz? ABD ile ile dost muyuz düşman mıyız? Belli değil!

· AKP’li üst düzey yönetici Ayhan Ogan, “Yeni devlet kuruyoruz. Kurucusu da Erdoğan” diye açıklama yapmıştı.( 5. Ağustos 2017/Hürriyet) Acaba, AB’nin tereddüdü bu yüzden midir?

AB Üyelerinin niyetlerine gelince;

Onlar, AB’ye üye olmamızı hiç istemiyorlar.

Bu nedenle Kıbrıs Rum kesimini AB üyesi yaptılar!

Bu nedenle “Soykırımı tanıyın, Limanlarınızı Rum gemilerine açın” gibi dayatmalar yapıyorlar!

Peki ne yapmalıyız?

· Öncelikle, “ULUSAL EKONOMİK KALKINMA” hamlesini başlatmalı, tarım başta olmak üzere her alanda üreten ve kendine yeten bir ülke olmalıyız.

· Mustafa Kemal Atatürk’ün “YURTTA BARIŞ, DÜNYADA BARIŞ” ilkesini hayata geçirmeliyiz. Ülke içinde ırk, cins ve inanç ayrımı yapmadan bütün yurttaşlarımızı kucaklayan bir yönetim anlayışını egemen kılmalıyız.

· Gençlerimize umut ve gelecek sunmalıyız; bunun için ÜNİVERSİTELERİMİZİ siyasal ve çağdışı işgalden arındırıp, “İdari ve Mali Özerklik” tanıyarak, gerçek anlamıyla BİLİM ve TEKNOLOJİ üretir hale dönüştürmeliyiz.

· Demokrasi, İnsan Hakları, Yargı Bağımsızlığı, her inanca saygılı bir devlet yönetimine kavuşmalıyız.

· Siyaseti ve dini çıkarları için kullananlardan kurtulmalıyız.

Ekonomik ve siyasal açıdan güçlendiğimiz zaman, göreceksiniz, AB üyeleri bizim kapımızı aşındıracaklar.

Zorla ve ikiyüzlü siyasetle güzellik olmuyor!

Her şeyden önce, SİYASET ALANINI kirlilikten arındırmalıyız!