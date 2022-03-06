Atık işçilerinden Başiskele Belediyesi’ne açık mektup!

Atık İşçileri Kocaeli ([email protected])’dan “Atık İşçilerinden Açık Mektup” başlıklı bir yazı maile geldi…

Okudum. Atık işçileri, Başiskele Belediyesi ile yaşadıkları sorunları dile getirmişler…

“Atık İşçilerinden Açık Mektup” başlıklı yazıyı birlikte okuyalım;

ATIK İŞŞİLERİNDEN AÇIK MEKTUP

“Herkese merhaba, sizlere yoksulluğumuzun, sorunlarımızın bizleri yönetenler tarafından nasıl geçiştirildiğine ve ülkemizin demokratik işleyişine dair bir örnek vermek istiyoruz.

Biz kim miyiz? Günün erken saatlerinde sokakta, çöplerin başında, bizlerle mutlaka karşılaşıyorsunuzdur.

BAŞİSKELE’DE ÇALIŞIYORUZ

Bizler Kocaeli Başiskele' de çalışan geri dönüşüm işçileriyiz. Her sabah gün doğmadan yollara düşüyoruz, sokak sokak geziyoruz. Ekonomik krizin evleri, tüketimi nasıl etkilediğini bizzat görüyoruz ve kazandığımız üç kuruş parayı da bizlere kesilen cezalara veriyoruz. Son 3-4 aydır polis tarafından durduruluyoruz; topladığımız atık malzemelere belediye zabıtalarınca el konuluyor, bizlerden çalışma belgesi talep ediliyor. Belediyenin bizden talep ettiği evrakları tamamlayıp, belediyeye defalarca başvurduk fakat hiçbir sonuç alamadık. Sonradan öğrendik ki belediye koskoca ilçede bu iş için 60 kişilik bir kontenjan belirlemiş.

CHP MECLİS ÜYESİ EMİNE ÖZKAR

Bu 60 kişi kimdir bilmiyoruz, bu işi yapan herkes birbirini tanır normalde. Bu süreçte CHP'li Belediye Meclis Üyesi Emine Özkar sorunlarımızı dinledi ve belediye meclisinde gündeme getireceğini belirtti. Biz de geçtiğimiz hafta Başiskele Belediye Meclis toplantısına katıldık. Sayın Emine Özkar taleplerimizi dile getirmek için bir önerge sundu. Önerge hızlıca okundu. Sayın Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, önergenin yorumlara dayalı olduğunu söyledi. Kimseye ceza yazılmadığını, emniyetle iş birliği içerisinde çalıştıklarını ifade etti.

BAŞKAN ÖZLÜ’DEN ALAYCI ÜSLUP

Sayın Özkar' ın kontenjan arttırılması talebine karşılık, belediye başkanı alaycı bir üslupla ' Ne yapalım her sokağa bir kişi mi atayalım' diye sordu. Kendisine yöneltilen hiçbir soruya cevap vermedi, azarladı, geçiştirdi. Öncelikle kendisi adına utanç duyduğumuzu belirtmek isteriz. Sanıyoruz ki seçimle o koltuklara oturanların en büyük sorunu; görevlerinin ne olduğunu, oraya nasıl geldiklerini unutmak oluyor. Biz bu bölgede çalışan Türk ve Suriyeli atık kağıt işçileri olarak, çalışamaz hale geldik. Sayın Özlü, açıkça kimseye ceza kesilmediğini söylüyor ama isteyen herkesle bizlere kesilen onlarca ceza tutanağını paylaşabiliriz.

BURADA BİR RANT DÖNÜYOR

Çok açık ki burada bir rant dönüyor ve bu nedenle biz işçileri çalıştırmak istemiyorlar. Suriyeli arkadaşlarımız topladıkları malzemeleri neredeyse yarı yarıya daha ucuza veriyor, vermek zorunda kalıyor. Bizlerden malzeme alan geri dönüşüm firmalarının fiyatları aşağı çekmek için özellikle Suriyeli arkadaşlarımızdan malzeme almak için uğraştıklarını düşünüyoruz.

ÖZLÜ, KAMUOYUNU AYDINLATSIN

Eğer böyle değilse Belediye Başkanı Özlü' yü kamuoyunu aydınlatmaya çağırıyoruz, sorularımız aşağıdadır:

Diğer belediyelerde hiçbir sorun yaşanmaz ve arkadaşlarımız rahatlıkla çalışma izni alırken Başiskele Belediyesi'nde neden böyle bir sorun yaşanıyor?

Belediyenin bu sorunu çözmek yerine, bizleri aşağılayan tavırlarını anlamakta güçlük çekiyoruz. Bunun nedeni nedir? Zabıta ekiplerinizin, belediye çalışanlarınızın ve bizzat sizin bu tutumunuzun nedeni ekmeğimizi çöpten çıkarıyor olmamız mı?

Bugüne kadar Başiskele sınırları içinde bu işi yapan yüzlerce insan varken ve hiçbir sorun yaşanmazken bu 60 kişilik kontenjanın nasıl belirlendi? İhtiyaç olduğu açıkça bilinmesine rağmen bu sayı neden arttırılmıyor?

MECLİS, İMAR İÇİN Mİ TOPLANIYOR?

Son olarak meclis toplantısının 5 gündemle toplandığını ve toplamda yarım saat sürdüğünü; bu 5 gündemden 3'ünün imar planlarıyla ilgili olduğunu ellerin inip kalktığını ve 'oy birliğiyle' diyerek kabul edildiğini belirtmek isteriz.

Bizlerin oylarıyla seçilen belediye başkanları, meclis üyeleri sadece imar planlarını oylamak için toplanıyorlar galiba.

Yoksulluk bu kadar artmış, insanlar faturalarını ödeyemez hale gelmiş, esnaf kepenk kapatırken belediyenin en önemli gündemi parseller.

Vatandaşın sorunlarını dile getiren meclis üyelerine yapılan muamele ise yukarıda anlattığımız gibi.

Bizler ekmeğini çöpten çıkaran onlarca Türk ve Suriyeli işçi olarak sorunlarımızın bir an evvel çözülmesini talep ediyoruz.”

BAŞKAN ÖZLÜ’DEN CEVAP BEKLENİYOR

Atık işçilerinin değerlendirmesini yukarıda sizinle paylaştım.

Atık işçileri özetle, “Diğer belediyelerde hiçbir sorun yaşanmaz ve arkadaşlarımız rahatlıkla çalışma izni alırken Başiskele Belediyesi'nde neden böyle bir sorun yaşanıyor?” diye soruyor.

Atık işçilerinin sorunlarını sizlerle paylaştım.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, konuyla ilgili açıklama yaparsa, bu köşeden yayınlarım.