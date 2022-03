Üşümek dondurur. Ateş ise arındırır ve ısıtır. Ya savaş Güvercin?

Günler değişmeden, yavaşlamış bir şekilde ağır çekim devam ediyordu. Akşam oluyor, sabah oluyor, yaşam aynı şekilde devam ediyordu. Kızıl güvercin, kardan ve soğuktan donmuş, yuvasında hiç kımıldamadan yatarak, sanki uzaktan olanları seyrediyordu. Güvercin ise bu duruma, gittikçe daha fazla öfkeleniyordu. Böyle giderse yakında ben telef olacağım, diye düşündü. Havada, hala kar parlaklığı vardı. Her yer cam gibi pırıl pırıldı. Çevredeki aşırı beyaz aydınlıkta, gökyüzüne doğru yorulana kadar uçsam, sonunda kaybolsam, ne güzel olur, diye düşündü bir an. Saçmalıyordu.

Aklına böyle zamanlarda, sığınacak bir liman olarak, hep Lal gelirdi. En iyisi gidip, biraz onunla konuşmalıydı. Hem biraz oyalanır, belki ondan akıl alırdı. Hiç olmazsa onun sevgisi ve nefesiyle ısınırdı…Lal, Kızıl güvercinin hala kımıldamadan, yattığını duyunca, güvercine uzun, uzun baktı.

‘Kalbi donmuş, ısıtmak gerekiyor, üşümüş işte’, dedi. ‘Nasıl görmüyorsunuz, bedeninin ve ruhunun donduğunda? Anlayamıyorum. Kendi de, kalbi de üşümüş’.‘Orasını anladık ama nasıl ısıtacağız? Onu bilemiyoruz’.‘Sen onu ısıtmak için, şu ana kadar bir kaç söz söylemekten başka ne yaptın güvercin?’. ‘Ben yanındayım, Sana ve yavrularına bakacağım, Korkma’, dedim. ’Bu sözlerin, onu ısıtması mı gerekiyor güvercin?’‘Ya ne yapacaktım Lal?’.

‘Kolay olsaydı bu kadar? Hiç kımıldamadan günlerce yatabilir miydi Sence? Yaşamak, hareket üzerine odaklanmıştır. Canlıların, sürekli hareket etmesi gerekiyor. Yaşamak için hareket etmek şarttır. Hareket, içimizi ısıtır ve yaşama sıcaklık verir. Öte yandan hareketlerimiz, başkalarıyla nasıl bir ilişki kuracağımıza, saniyeler içinde karar verdirir. Sıcak olanlara ve sıcak davranışlı varlıklara, yanaşmaya çalışırız. Çünkü sıcaklık, otomatik olarak bağlılığa, iyiliğe ve güvenliğe dair sinyaller verir. Soğukluk ise karanlık ve üşüme duygusu yaratır, yavaş yavaş ölüm hissini çağrıştırırken, tüm hareketlerimizi yavaşlatır. Biliyor musun Güvercin? Bedenlerimizin ısısı, diğer canlılara bağlanma veya onlardan dışlanma davranışlarımıza göre değişir. Çevremizdeki canlılardan sıcaklık alamadığımızda, kendi fiziksel sıcaklığımızla ısınmaya çalışırız. Sıcak ortamlar ararız. Sıcak banyo veya duşlar, sıcak bir içecekle ısınmaya çalışırız. Biz insanlardan bazıları, birbirini ısıtmak ve sarılmak yerine sıcak su torbasına sarılırlar. Bazen de ısınmak uğruna, çevrelerinde kendilerine sahte sıcaklık gösteren insanlara kanarlar. Çoğu savaş da bu yüzden çıkar’.

Acıyla gülümsüyordu şimdi Lal. Sonra silkindi. ‘Olsun,’ dedi, ‘Onlarda savaşın ateşiyle ve acısıyla ister istemez ısınmış olurlar, acı ısıtır güvercin’. Bir an durdu. ‘Olsun, hiç ısınmamış ve hiç hareket etmemiş olmaktan iyidir yine de’, derken; geçmişteki bir şeyleri, hatırlamış da onlarla vedalaşmış gibi gülümsemeye başlamıştı. Gözleri güvercine takıldı.

‘Henüz kızıl güvercin, tam anlamıyla iyileşemedi, kendiyle savaşıyor, ölüm kalım savaşı veriyor.’ ‘Bedeni iyileşmeye başladı Lal. Abartmıyor musun, savaş diyerek?’ ‘Savaş mı dedim ben’, diye sordu Lal. ‘Öyle dedin’. ‘Bizim buralarda bir savaş söylentisi var. Hiç bir şey bilmiyoruz, aç gözlü insanlar birbirini kışkırtıp duruyor, her an bir savaş çıkabilir, aklım bir süredir bu savaş ihtimaline takılı kaldı…’ Güvercin, ‘yaşamın kendisi bir savaş değil midir zaten’, diyerek dudak büktü. ‘Haklısın’, dedi Lal. ‘Türlü türlü savaş çeşidi var. Topluluk savaşları, insanların veya hayvanların birbiriyle savaşları…Doğal olarak canlıların kendi kendileriyle savaşları…’

‘Galiba bir yerlerde, sohbetin ucunu kaçırdım ben,’ dedi Güvercin. ‘Kızıl Güvercini ısıtmaktan bahsetmiyor muyduk biz?’. ‘Ben de ısınmayı, yani savaşı anlatıyordum işte,’ diye güvercine baktı Lal. ‘Herşey içimizi ısıtabilir, bazen savaş ya da sıcak bir gülüş veya tatlı bir söz’. ‘Lal’, diye bağırdı güvercin. ‘Tamam, tamam’, diye güldü Lal. ‘Bizi ısıtan herşey onu da ısıtır. Sıcak bir şeye sarılmak, basitçe sıcak bir çay veya çay bardağı tutmak ya da sıcak bir battaniyeye sarılmak. Kalbinin ısınmasını sağlar. Fizik beden ısınınca, kalbimizde ısınır. Sen Kızıl Güvercine, ne yapabilirsin’? ‘Evet’, dedi Güvercin.’ Ben kızıl güvercini nasıl ısıtacağım’? ‘Onu güneşe çıkar ya da hareket ettir. Madem kımıldamadan dinliyor. Onu asla bırakmayacağını gösteren eylem ve hareketlerle zorla, ittir ve kımıldaması için baskı uygula. Böylece yavaş yavaş kalbi ısınır, tutunduğu boşluktan çıkmak zorunda kalır, istemese de hareket ederek, kendine gelir’, dedi Lal.

Bu sözler, güvercinin içinde ansızın bir umut ışığı yaratmıştı. Telaşta, Kızıl güvercin yuvasına doğru uçtu. Gidip başına kondu. ‘Artık bu kadar tembellik yeter’, diye bağırdı. ‘Kızıl güvercin, derhal kalkıyorsun. Yoksa seni zorla hareket ettireceğim, bilesin’. Mahsustan abartara, bağırarak, yüksek sesle konuşuyordu. Kızıl güvercine düşünmesi, söylediklerini idrak etmesi için, biraz zaman vermeye çalışıyordu. Biraz bekledi ve sonra yine kızıl güvercinin tepesine kondu. ‘Hadi gidiyoruz’, diye onu çekelemeye başladı. Sağaltıcı da yuvaya gelmişti. ‘Ne oluyor güvercin’, diye sordu. Güvercin, en ciddi sesiyle, kızıl güvercini yuvada çekeleyerek, zorla sürüklerken, ‘Hareket etmeye başlamazsa, kızıl güvercini yuvadan atacağım; ya uçacak ya da ölecek. Artık tembel, tembel yatamayacak… Böyle yatarsa ölecek, bari bir an önce ölsün de biz de sürünmekten kurtulup, başımızın çaresine bakalım’, dedi. Bu sırada, sağaltıcıya göz kırptı.

Kızıl güvercini zorla sürükleyerek, çekeleyerek, biraz daha zaman geçirip, oyalandıktan sonra, onu yuvanın kenarına doğru sürükledi. Sonra da; ‘artık tamam, bak şimdi, seni yuvadan atıyorum Kızıl Güvercin, bir an önce kanatlarını çırpmaya başlasan iyi olacak’ diyerek, ittirmeye başladı. Kızıl güvercin, hala kımıldamıyordu ama itince gitmeye başlamıştı sanki. Acaba gerçekten atsam, nasıl olur, diye düşündü bir an güvercin. Atayım da eğer kanatlarını açıp hareket edemezse, tutar, geri getiririm diye, fazla düşünmeden Kızıl güvercini yuvadan attı. Hızla yere doğru düşerlerken, onu her an tutmaya hazır, hemen yanıbaşında uçuyor ama asla yardım etmiyordu.

Yere çok yaklaşmışlardı ki birden çırpınmaya başladı kızıl güvercin. Yaşama isteği galip gelmişti, zorlukla da olsa kanatlarını çırpmaya başladı. Güvercinin de yardımıyla, yuvaya yavruların yanına geri döndüler. ‘Neredeyse beni öldüreceksin’, dedi Kızıl güvercin öfkeyle… ‘neredeyse sen kendini öldüreceksin’, diye bağırdı, güvercin kızgınlıkla…’ Yuvanı ve yavrularını teslim al, kızıl güvercin. Ben çok yoruldum, özgürce nefes almaya, soluklanmaya ihtiyacım var’, diyerek, uçtu gitti…