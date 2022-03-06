8 Mart Dünya Emekçi KADINLARI GÜNÜ

Yarın 8 Mart…

Dünya Kadınlar Günü…

Tüm dünyada kadınların sahip olduğu hakları savunmak, toplumun her kademesinde iş hayatında eşit koşullarda yaşamak adına kadınların girdiği mücadeleleri anmak ve hatırlatmak için kutlanmaktadır. Kadınlar günü 1857 yılında 40.000 dokuma işçisinin daha iyi koşullarda çalışmak ve haklarını alabilmek için girdiği mücadeleye dayanmaktadır. Kadın işçilerin başlattıkları eylemler sırasında çıkan yangında hayatını kaybeden 120 kadın işçiyi anmak amacıyla günümüze kadar kutlanmaya devam etmektedir. Kadınlar günü resmi olarak ilk kez 1910 yılında Danimarka’nın Kopenghag kentinde düzenlenen Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansında Alman Sosyalist Demokrat Parti liderlerinden CLARA Zetkin’in 8 Mart 1857 yılında hayatını kaybeden kadın işçilerin hatırasına 8 Mart’ı Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanmasını önerir. Öneri oy çokluğu ile kabul edilir.

Bugün neden kutlanır? Amerika’da 40.000 kadın işçi daha iyi koşullarda çalışmak istemesi üzerine bir ayaklanma çıkarır. Polislerin müdahale etmesi sonucu kontrol edilemez bir hal alır ve fabrikada bir yangın çıkar. Çıkan yangında polislerin bariyerlerini aşamayan 12 kadın işçi yanarak hayatını kaybeder. Kadınların daha iyi yaşam koşullarına sahip olmak için çıkardıkları bu ayaklanma yıllar boyu emekçi kadınlar günü olarak kutlanmaktadır.

1910 yılında kapitalist sistemin işçiler üzerinde sömürü elde ederek zenginleşmesine ve emekçi kadınların burjuvaziye olan direncin simgesi olan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü günümüzde insanları tüketim çılgınlığına sevk eden kapitalist oyunlarla ve cinsiyet ayrımı yaparak amacından uzaklaşan bir gün haline gelmiştir. Öyle ki Birleşmiş Milletler 16 Aralık 1977 yılında aldığı kararla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü olarak değil, 8 Mart Dünya Kadınlar günü olarak ismini kabul edip kutlanmasına devam ettirmiştir.

İşte görüyorsunuz ya, kapitalizmi savunanlar emek kelimesinden bile korkuyorlar.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü ülkemizde ilk defa 1921 yılında kutlanmıştır. 12 Eylül 1980 darbesine kadar bu gün ülkemiz kadınları tarafından kutlanmıştır. 12 Eylül 1980 faşist darbesiyle bu kutlama 4 yıl kutlanmamış, 1984 yılından itibaren günümüze kadar 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlanmaktadır. Kutlanmaktadır da, kutlarken kadınların güvenlik güçlerinden gördüğü şiddet, çok acımasız.

Hiçbir hak kolay elde edilmemektedir. Hiç kimse bir hakkı bir tepsi içinde başkasına sunmaz. Kadınlar da bu hakkı direne direne kazanmıştır.

Dünyaya barışı getirecek olan tüm emekçi kadınların günü kutlu olsun.