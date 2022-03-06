Son yıllık enflasyon açıklandı.

Yüzde 54.4…

Buna rağmen iktidar borazanları, “Avrupa’da en ucuz akaryakıt bizde, Avrupa bizi kıskanıyor” türküsünü söylemeye devam ediyor.

Avrupa ülkelerinde enflasyon ne kadar?

Yüzde 1, yüzde 2, en fazla yüzde 3 veya 5.

Geçenlerde açıklandı, 9 Avrupa ülkesinin (İsviçre, Fransa, Danimarka, İsveç, İtalya, Almanya, Yunanistan, İrlanda ve Hollanda) yıllık enflasyon toplamı, yüzde 35.5.

9 ülkenin enflasyon toplamı, yüzde 35.5…

Türkiye’nin ise tek başına yüzde 54.4.

Ne o, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin gözleri ışıldamaya devam ediyor mu acaba?

Bana sorarsanız, bu iktidarın ekonomide alabileceği “teknik tedbirler” çoktan bitmiş durumda.

Tek yol, sandığı ortaya koymak.

Türkiye’nin kendine “yeni bir yol” çizmesi şart.

Gerçekçi bir yol…

Halk da artık “borç para ile keyif sürme döneminin” bittiğini, tek kurtuluşun “çalışmak ve üretmek” olduğunu anlamalı.

“Borç ekonomisi”ni bırakıp, tekrar “üretim ekonomisi”ne dönmekten başka kurtuluşumuz yok.

Eğer bu gerçeği kafamıza çiviyle çakmazsak, eğer günümüzü “lay lay lom” geçirmeye devam edersek; çalışan, üreten ve bize borç para veren ülkelerin oyuncağı olmaktan kurtulamayız.

Onlar “efendi olmanın gururunu” yaşamaya devam eder, biz ise “marabalığın onursuzluğu” ile baş başa kalırız.

“Efendi” olmak mı?

“Maraba” kalmak mı?

Seçim bizim.

Ya çalışıp, üretip “onurumuzla” yaşayacağız…

Ya da borç para için sürekli dışarıya “avuç açan” bir ülke olarak itilip kakılacağız.

Ne dersiniz, “onurumuzla” yaşamak mı, her fırsatta “aşağılanmak” mı?

Deniz bitti, yol ayrımındayız!

“ Ukrayna ne zaman AB’ye girecek?” esprisi ve Türkiye

Ukrayna’nın “Avrupa Birliği hayali” yeni değil.

Yıllardır her fırsatta, her ortamda konuşulur.

Tıpkı bizdeki gibi…

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle bir kez daha gündeme geldi, ortalık yine hareketlendi.

Zelenski, AB’ye katılım için resmi başvuruyu imzaladı, Avrupa Parlamentosu da Ukrayna’nın AB üyeliğine destek verdi, bununla ilgili hazırlanan karar tasarısını kabul etti.

Bağlayıcılığı olmayan, sadece “tavsiye” niteliğinde bir karar bu.

Göz boyama…

Gönül alma…

İyi niyet gösterisi…

“Yanınızdayız” mesajı…

Hikâye!

Her neyse, gelen haberlere göre, Ukrayna’nın AB olayı Rusya’da fena halde gırgıra alınıyor.

Gırgır geçerken işin içine ister istemez Türkiye’yi de katıyorlar.

Dolayısıyla Türkiye ile de kafa buluyorlar.

Yapılan esprilerden biri şöyle:

--Ukrayna ne zaman Avrupa Birliği’ne girecek?

--Türkiye’den sonra.

--Türkiye ne zaman AB üyesi olacak?

--Hiçbir zaman.

Tamam, espri espridir, ama çoğu kez gerçeği de içerir.

Tacizci başkan yardımcısı

Okurlar, “Ne oldu o tacizci belediye başkan yardımcısı?” diye soruyor.

Cevap vereyim:

Tacizci, kendini biliyor.

Belediye başkanı da “tacizcinin kim olduğunu” biliyor.

AKP yöneticileri de haliyle “tacizciden” haberdar.

Ama tacizci, belediye başkan yardımcılığı koltuğunda oturmaya devam ediyor.

İzlemeye devam ediyoruz.