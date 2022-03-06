Rakamlar ortada

Sürmanşetteki haberimizin üzerine yazı yazmanın da anlamı yok ya, neyse…

Kocaelispor’u adım adım takip eden, bi transfer haberiyle (Hazard) ülkeyi bile ayağa kaldıran Erdem Övüç kardeşim, rakamlarla yine güzel bir analiz haber çalışmasına imza attı…

Evet bu işin şakası yok…

Play-Off’muş, şuymuş buymuş…

Değil…

Mehmet Altıparmak gelir gelmez ne dedi:

Kocaelispor olarak öncelikle düşmemeye oynuyoruz…

Bir cümleyle ‘Kral Çıplak’ dedi ve hepimizi kendimize getirdi…

Pembe tablolar çizmedi…

‘Önce küme düşmeyelim, sonrasına bakarız’ dedi…

Ülkede bir 1.Lig Play-Off ligi denince ilk akla gelen isim Mehmet Altıparmak’tır… Üç kere elediği üç takımının üçünü de üç yıl üst üste Süper Lig’e taşıyan başka bir adam yok, olamaz da…

Onun sözleriyle ayağımızı yere basınca nasıl da geliyor puanlar…

İşte bu…

9 sütuna sürmanşetteki haberi bir daha okuyun ve hatta defterinize not edin…

İyi bir taraftar, takımı için hesaplar yapan taraftardır…

Cebine çalışan taraftar değil…

Haydi bakalım…

Geliyor gelmekte olan güzel günler…

Pazara kadar değil mezara kadar taraftar olma zamanı gelmiştir…