Genç kızlar neden maço erkek seviyor?

Bugün Kadınlar Günü… Köşemi kadınlar gününe ayırdım… Dün gazetemize sağlık ajanstan bir mail geldi… Eğitimci & Yazar Emine Supçin: “Kültürsüz Erkek Şiddet Uyguluyor” başlıklı yazısı dikkat çekiciydi…

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Supçin, 8 Mart Dünya kadınlar günü nedeniyle Türkiye’de kadına şiddet konusunda önemli açıklamalar yaptı. Kitap okumayan, kendini geliştirememiş kültürsüz erkeklerin şiddet uyguladığına dikkat çeken Supçin, genç kızlara maço erkeklerden uzak durmaları konusunda uyarı yaptı. Türkiye’de kadına şiddetin nedenleri konusunda önemli tespitlerde bulundu.

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Kadına şiddetin önlenebilmesi için kadınların çalışma hayatına katılması, böylelikle ekonomik bağımsızlığını kazanarak; toplumda ve ailede söz sahibi olması gerektiğini savunan Emine Supçin, diğer yandan okullarda çocuklara ve gençlere “insani değerler eğitimi” verilmesini önerdi.

MAÇO ERKEKLER SEVİLİYOR

Şiddet uygulayan erkeklerin genellikle kültürsüz, kitap okumayan, kendini geliştirmemiş maço tipler olduğunu kaydeden Emine Supçin şunları söyledi: “Eskiden yakası bağrı açık, altın zincir takan maço erkekler vardı. Günümüzün maço erkekleri ise kirli sakallı, kısa pantolonlu, babet çoraplı, topukları görünen tipler. Tabii benim kastettiğim; astığım astık kestiğim kestik, gücünü göstermeyi seven, masaya yumruğunu vurup sözünün üstüne söz söyletmeyen, hödü höt konuşan tipler. Kızlarımız da maalesef bu tipleri seviyor. Güçlü bir figür olarak görüp kendilerini koruyup kollayacaklarını zannediyorlar. Beni kıskanmalı, kıskandığı için bağırıp çağırmalı diye düşünüyorlar. Bunun bir sonraki adımının kendilerine yönelecek şiddet olduğunu, cinayet olduğunu göremiyorlar.”

HAYVANI, DOĞAYI SEVMEYEN!

Son yıllarda erkek arkadaşı tarafından öldürülen üniversiteli genç kız cinayetlerindeki artışa dikkat çeken Supçin, “Eğer şiddete uğrayan bir sonraki kişi siz olmak istemiyorsanız; insanı, hayvanı, doğayı sevmeyen, çevresindekilere kaba saba davranan, yolda kollarını horoz gibi iki yana açıp yürüyen bu tiplerden uzak durun. Erkeğin maço karakterli olması onun aslında boş olduğunun bir göstergesidir” dedi.

Emine Supçin, kadına şiddetin normal görülmesinde ve bu tiplerin sevilmesinde; dizilerde karısına, kızına, sevgilisine bağıran çağıran, tokat atan maço karakterlerin de etkisi olduğunu belirterek, senarist ve yapımcıları bu konuda duyarlı olmaya davet etti. Siyasilere de çağrıda bulunan Supçin, kadın cinayetleri, kadına ve çocuğa şiddet gibi suçlarda cezaların artırılmasını istedi.

KADINLAR ÇALIŞMA HAYATINA KATILMALI

Toplumda en çok şiddete uğrayan ve şiddete maruz kaldığında da en çok sessiz kalan kadınların ev kadınları olduğunu ifade eden Yazar Emine Supçin, bir mesleği olmayan, para kazanmayan kadınların çoğunlukla ailede ve toplumda söz sahibi olamadıklarını söyledi. Supçin şöyle devam etti:

‘KOCAMDIR SEVER DE DÖVER DE’

“Son yıllarda ülkemizde ‘kadın çalışmasın, evde otursun, çocuklarına baksın’ gibi bir anlayış yerleşti. Fakat hal böyle olunca evin geçimini sağlayan erkek kadının üzerinde üstünde baskı kuruyor. Gerektiğinde ona şiddet uygulamayı da kendisinde bir hak olarak görüyor. Kadınlarımız çoğunluğu yetiştirilme tarzından ve toplumsal algıdan dolayı erkeğin üstünlüğünü kabul etmek zorunda kalıyor. ‘Kocamdır sever de döver de’ anlayışı buradan geliyor. Kendi kararlarında özgür olamıyor. Bu durumdan kurtulmak için kadınlarımızı çalışma hayatına katılması lazım. Para kazanan kadın söz sahibi olur. Kadınlarımızın evden çıkması lazım. Kızlarımızı meslek sahibi yapmalıyız.”

İNSANİ DEĞERLER EĞİTİMİ

Hayatı sadece lise ve üniversite sınavlarına odaklanan çocukların deli gibi test çözdüklerini belirten Eğitimci Yazar Emine Supçin, gerek ailede gerekse okullarda çocuklara ve gençlere insani ve ahlaki değerlerin, sevgi-saygının yeterince öğretilmediğini dile getirdi.

Bu açıdan bakıldığında şiddetin bir diğer sebebinin eğitimsizlik olduğunu vurgulayan Supçin, “Bir yaşantı kısırlığı var. Çocuklar yeterince doğada zaman geçirmiyor. Hayatı yaşayamıyor. Sınav kaygısının içinde insani yönleri yeterince gelişmeyebiliyor. Eğitim sistemi revize edilerek okullar açık laboratuarlar haline getirilmeli. Diğer yandan aileler çocuklarıyla daha fazla nitelikli zaman geçirmeli. Onlarla sohbet edin. Onlarla sevgiyi, saygıyı paylaşımı konuşun. Birlikte çiçek dikin. Hikayeler anlatın. Akşam yemeklerinde sohbetlerinizi bu hikayeler süslesin. Çocuklarınıza yalnız insana değil hiçbir canlıya, hiçbir varlığa şiddet eğilimi göstermemesi gerektiğini öğretin. Aksi taktirde yarın kedinin kuyruğuna teneke bağlar. Öbür gün ağaca, çiçeğe zarar verir. Sonra da ona buna şiddet uygulayan bir insan olur. Unutmayın ki şiddet uygulayan bu çocukları biz yetiştiriyoruz” şeklinde konuştu.

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Eğitimci Yazar Emine Supçin’in kadınlarla ilgili açıklamasını yukarıda sizinle paylaştım…

Genç kızlar, yukarıdaki tavsiyelere uyarlarsa, kendileri için iyi olur diye düşünüyorum.

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Kadınlar günü tarihçesi

Bugün 8 Mart… Dünya Kadınlar Günü… Günün tarihçesi şöyle… 8 Mart 1857 tarihinde ABD'nin New York kentinde 40.000 dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başladı. Ancak polisin işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda 129 kadın işçi can verdi.

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26 - 27 Ağustos 1910 tarihinde Danimarka'nın Kopenhag kentinde 2. Enternasyonale bağlı kadınlar toplantısında (Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı) Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin, 8 Mart 1857 tarihindeki tekstil fabrikası yangınında ölen kadın işçiler anısına 8 Mart'ın "Internationaler Frauentag" (International Women's Day - Dünya Kadınlar Günü) olarak anılması önerisini getirdi ve öneri oybirliğiyle kabul edildi

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Kadın hakları mücadelesinde 1975 yılı büyük özellik taşıyordu. Uluslararası Kadınlar Yılı olarak kutlandı. Bu yılın etkinlikleri arasında, Birleşmiş Milletler 8 Mart gününü Dünya Kadın Günü olarak kutlanmaya başladı. İki yıl sonra 1977'de, Birleşmiş Milletler genel toplantısında kadın hakları, uluslararası barış günü olarak kabul edildi.

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Öncelikle size Dünya Kadınlar Günü’nün tarihçesini verdim… Ama aşağıdaki veriler, aşağıdaki göstergeler, Türkiye’de kadınların mutlu olmadığını, şiddet gördüğünü gösteriyor… Maalesef tablo çok acı…

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Türkiye’de kadınlar ne istiyor?

DİSK/GENEL-İŞ Araştırma Dairesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne atfen kadın işçilerin çalışma hayatında karşılaştıkları sorunları görünür kılmak amacıyla her yıl düzenli olarak hazırladıkları Kadın Emeği raporlarının bu yıl beşincisini yayımladı.

RAPORUN DEĞERLENDİRMESİ;

Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu kriz ortamının ve süregelen muhafazakâr politikaların erkek egemen anlayışla da beslenmesi ile kadın emeği ikincilleştirildi. Artan işsizlik, kadının güvencesiz ve kayıt dışı istihdamı karşısında şu talepler sıralandı:

Kadınlara güvenceli ve sürekli istihdam sağlayacak politikalar planlanmalı ve hayata geçirilmelidir.

Kayıt dışı istihdam ve uzun çalışma sürelerine karşı denetim mekanizmaları geliştirilmeli, caydırıcı önlemler alınmalıdır.

Cinsiyet ayrımına dayalı işbölümüyle şekillenmiş istihdam alanlarında kadın işi erkek işi ayrımına karşı eşitlikçi istihdam politikaları uygulanmalıdır.

Kadınla erkek arasındaki cinsiyete dayalı ücret açığı giderilmeli, aynı işi yapan ya da eşdeğer işi yapan kadınla erkek arasındaki ücret farkını yaratan uygulamalar ortadan kaldırılmalı, işverenler denetlenmelidir.

Kadının sorumluluğu olarak görülen ve çalışma hayatına katılmasındaki en önemli engeli oluşturan ev içi hizmetler ve çocuk-yaşlı bakımı için kamu kurumları ve yerel yönetimler tarafından kreş, gündüz bakım evi, hasta ve yaşlı bakım evleri gibi merkezler açılmalıdır.

Kadın istihdamını geliştiren en önemli olgu eğitimdir. Eğitim politikaları toplumsal yapının dayattığı ataerkilliğin ötesine geçerek eşitlik temelinde yeniden düzenlenmeli ve eğitimde fırsat eşitliği sağlanmalıdır.

Başta işyerleri olmak üzere hayatın her alanında kadına yönelik taciz ve şiddete karşı önlemler alınmalıdır.

Toplu sözleşmelerde cinsiyet eşitliği esas alan düzenlemeler yapılmalıdır.

8 Mart tüm kadınlara resmi ve ücretli tatil günü ilan edilmelidir.

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Erkekler, kadınlardan yüzde 8 fazla kazanıyor

2018 yılında erkeklerle kadınlar arasındaki cinsiyete dayalı ücret farkı yüzde 8 olarak gerçekleşmiştir. Yani kadınlar erkeklerden yüzde 8 daha az kazanmıştır. Ücret ayrımının meslek lisesi mezunu kadın ve erkekler arasında en yüksek düzeyine ulaştığı görülmektedir. Meslek lisesi mezunu kadınlar, erkeklere göre yüzde 30 az kazanmıştır. En az fark ise lise mezunu kadın ve erkekler arasındadır. Lise mezunu kadınlar, lise mezunu erkeklere göre yüzde 14 daha az kazanmıştır.

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Kadınların işgücüne katılımı yetersiz!

Türkiye’de işgücüne erkek nüfusunun yüzde 72,7’si katılabilirken, kadın nüfusunun yalnızca yüzde 34,2’si işgücüne katılmaktadır. AB ve OECD üye ülke ortalamalarına bakıldığında ise kadınların ve erkeklerin işgücüne katılım oranlarının yüzde 52’den fazla olduğu görülmektedir. Türkiye ile benzer demografik ve sosyo-ekonomik yapılara sahip ülkelerden İtalya’da kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 41,1, Yunanistan’da yüzde 44,3, Güney Afrika’da yüzde 48,4, İspanya’da ise yüzde 53’tür.

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Her 10 kadından yalnızca 3’ü çalışıyor…

Türkiye’de işgücü içerisindeki her 10 kadından yalnızca 3’ü istihdama katılabildi. Kadınların istihdama katılım oranı yüzde 29,4 iken erkeklerin istihdama katılım oranı yüzde 65,7. AB üye ülke ortalamasında kadınlarda istihdama katılım oranı yüzde 48,7, erkeklerde yüzde 60,6; OECD üye ülke ortalamasında kadınların istihdam oranı yüzde 50, erkeklerin istihdam oranı yüzde 65’tir.

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Kadınlar Günü neden kutlanır?

Dünya Kadınlar Gününün Uluslararası barış günü olarak kabulünün altında iki temel neden açıklandı, Dünya barışının korunması, sosyal gelişim için ve temel insan haklarının kullanılması için, kadınların da eşitlik ve kendilerini geliştirmelerine olanak gereksinimi idi. Kadınlara eşit hakların verilmesiyle, Dünya barışını güçlendireceği kabul edildi. Günümüzde, Dünya Kadınlar Günü, kadınlar açısından çok daha farklı bir gündür. Kadın haklarının kazanılmasında, nerelerden başlanıldığını ve bu günlere nasıl gelindiğinin hatırlanması bağlamında bu gün özel bir gündür. Dünya Kadın Günü, dünya kadınları arasında da bir dayanışma ve deneyim değişme günüdür.

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Türkiye’de Kadınlar Günü ilk olarak ne zaman kutlandı?

Türkiye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında "Emekçi Kadınlar Günü" olarak kutlanmaya başlandı. 1975 yılında ve onu izleyen yıllarda daha yaygın, ve yığınsal olarak kutlandı, kapalı mekanlardan sokaklara taşındı. "Birleşmiş Milletler Kadınlar On Yılı" programından Türkiye'nin de etkilenmesiyle, 1975 yılında "Türkiye 1975 Kadın Yılı" kongresi yapıldı. 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi'nden sonra dört yıl süreyle herhangi bir kutlama yapılmadı. 1984'ten itibaren her yıl çeşitli kadın örgütleri tarafından "Dünya Kadınlar Günü" kutlanmaya devam ediliyor.

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2021 yılında kaç kadın öldürüldü?

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun yayınladığı rapora göre, kadın cinayetleri sayısı bir önceki yıla göre % 25 artarak 409 oldu. 2009 yılında Münevver Karabulut’un öldürülmesinin ardından kurulan platform, yıllardır düzenli olarak kadın cinayetlerini hukuki olarak takip ediyor. Kadın örgütünün daha önceki yıllarda yayınlamış olduğu rakamlara göre, 2013’te 237, 2014’de 294, 2015’te 303, 2016’da 328, 2017’de 409, 2018’de 440, 2019’da 474, 2020’de 436, 2021’de 497 kadın cinayeti işlendi.

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ATATÜRK'ÜN KADINLARA SAĞLADIĞI HAKLAR

-Tek kadınla evlenme ilkesi geldi ve evlenebilmek için yaş sınırını koyuldu.

-Evlenecek olan kadın asla zorla evlendirilmeyecek, evlenmeye ait rızasını bizzat memura söyleyecek.

-Velayet hakkı kadına da tanındı.

-Kadın ve erkek aynı oranda miras hakkına sahip olabildi.

-Erkeğin kadını istediği zaman boşama hakkı kaldırılıp yerine erkek ve kadın eşit şekilde ancak dava açarak belli sebeplerle boşanabilecekleri bir madde eklendi.

-Kadın, mahkemede tanıklık edebilir.

-Eğitim hakkı bile olmayan kadınlara bu hak sağlanarak seçme ve seçilme hakkı da sağlandı.

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ATATÜRK'ÜN KADINLARLA İLGİLİ SÖZLERİ

-“Ey kahraman Türk kadını! Sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.”

-“Dünyada her şey kadının eseridir.”

-"Daha emin ve daha doğru olarak yürüyeceğimiz bir yol vardır: Büyük Türk kadınını çalışmamıza ortak kılmaktır.”