TÜRKONFED’de Numan Kurtulmuş’u dinlerken

Bölgesel ve sektörel iş dünyası temsil örgütlerinin çatı kuruluşu olan Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), gönüllülük esasına göre kurulmuş bağımsız bir sivil toplum kuruluşudur. Çatısı altında 26 bölgesel, 4 sektörel olmak üzere 30 federasyon, 284 dernek üzerinden 50 bine yakın şirket bulundurmaktadır.

Benim de yönetim kurulu üyesi olduğum TÜRKONFED,“ORTAK AKIL PLATFORMU LİDERLER BULUŞMASI” başlığı altında düzenlediği ilk toplantıda 06.03.2022 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Vekili sayın Numan Kurtulmuş’u misafir etti. Taksim The Marmara Oteli’nde yapılan toplantı serisinin ikinci konuğu da 11. 03.2022 tarihinde Sayın Meral Akşener olacak. Diğer liderlerle buluşma takvimine ise çalışılıyor.

Toplantı TÜRKONFED Genel Başkanı sayın Orhan Turan’ın sunuş konuşması ile başladı. Sunuş konuşması Türk iş dünyasının bugün içinde bulunduğu sorunların özeti ile birlikte TÜRKONFED’in “Yeni dönem yeni ufuklar vizyon belgesi, hayalimizdeki Türkiye” başlıklı metni de ifade edildi.

Bu metin ile ;ekonomide yeşil dönüşümün sağlanması, sosyal, laik ve demokratik hukuk devletinin korunması ve geliştirilmesi, bağımsız yargı, tam demokrasi için güçler ayrılığının sağlanması, adaletsizlik ve yoksullukla mücadele ile cinsiyet eşitliği dahil ,toplumsal ve siyasal uzlaşı ve toplumsal mutabakat ile yeni bir sivil anayasanın yapılması,Avrupa birliğine tam üyelik gibi hayal edilen Türkiye vizyonu da dile getirildi.

Saat 10.30’ dan 13.30’a kadar süren kahvaltılı toplantıda Numan Kurtulmuş özetle, ABD emperyalizmin çökmekte olduğunu, Türkiye’nin büyük bir medeniyetin devamı olduğunu, ekonomik gelişmenin mutlaka demokratik gelişme ile birlikte olması gerektiğini, demokrasisi güçlü ve vesayetten kurtulmuş, darbe teşebbüsü bile yaşamayan, içerde güçlü ve bu vesile ile dışarıda da güçlü bir Türkiye hedeflendiğini, bu toplantıyı da çok önemsedikleri mesajlarını verdi.

Neden içerde tüm siyasi partiler ile yapılarak sivil bir anayasa yapılmadığına dair soruya, yeni bir sivil anayasa yapılması gerektiğini, bunun 1923’teki kurucu meclise benzer bir meclisle yapılması gerektiğini, iş birliğinin siyasi partilerle yapılmasından çok halkla yapılması gerektiğini ifade etti.

Ülkemizdeki hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı ile ilgili önemli eksikliklerin bulunduğu, bunun giderilmesi için çalışma yapılıp yapılmayacağına dair soruya ise; hukuk devletinin geliştirilmesi için çalıştıklarını, yargı bağımsızlığını (H.S.K.) Hakimler Savcılar Kurulunu ele geçiren FETÖ’cülerin zedelediğini ifade ederken 2010 referandumu ile H.S.K.nın FETÖ-Ak parti iş birliği ile oluşturulduğu gerçeğini göz ardı ediyordu.

Kamu ihale kanunundaki yüze yakın değişiklikle kamuda ihale rekabetinin ortadan kaldırıldığı bunun çözümü için ne yapılması gerektiğine dair soruya ise cevap alınamadı.

Sivil toplum kuruluşlarının TÜRKONFED’in yeşil dönüşüm önerisinde gibi önce üretmesi, ürettiklerini öneriler haline getirmesi, isterse özgürce iktidarları eleştirebilmesi, siyasilerin konuşmalarını sağlayan platformlarla diyalog ortamının oluşturulması çağdaş demokrasinin olmazsa olmaz bir gerekliliğidir.

Demokrasi sivil toplum kuruluşlarının bu şekilde çekinmeden, siyaset üstü ve demokrasiden yana takındıkları tavır, özgürce getirdikleri eleştiri ve ülkenin gelişimi için sundukları önerilerle gelişir. Bu anlamda Sayın Numan Kurtulmuş’un toplantıya gelerek fikirlerini sunması ve sunulan önerileri dinleyerek ilgili bakanlıklara ileteceğini söylemesi önemlidir.

Sivil toplum örgütlerinin bir siyasi partinin arka bahçesi konumuna getirildiği bugünkü Türkiye’de TÜRKONFED’in yeni ufuklar vizyon belgesi ile laik, demokratik, hukuk devletinden ve tam demokrasiden yana ve bağımsız tavrı ile yaptığı bu çalışmalar demokrasimizin gelişimi açısından oldukça önemli çalışmalardır. Hedef siyasal demokrasinin yanında ekonomik demokrasinin ve özgür rekabetin oluşturulduğu, liyakatın esas alındığı iç barışın sağlandığı üreten, eşit, huzurlu ve kalkınmış bir Türkiye’dir. Hiç şüphe yok ki bu tür çalışmalarla Türkiye bu amacı er ya da geç gerçekleştirecektir.