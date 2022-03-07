Konut kira gelirlerinin beyanı

Mart ayı dert ayı demiş atalarımız. Acaba bu dert vergiler mi? Yoksa kışlık gıda yakacak gibi birikimlerin tükenmesi mi? Bilmiyorum. Sanırım daha etkili olan gıda ve ısınma birikimlerinin bitmeye başlamış olması daha olası gibi.

Ancak son yüzyılda bu dert kervanına vergilerinde dahil olduğunu söylersek yanlış olmaz.

Mart ayı gerçek usulde gelir vergisine tabi mükelleflerin, bir önceki yıl ticari, zirai, serbest meslek, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlar ile gayrimenkul sermaye iratları (kira gelirleri) elde ettikleri gelirleri beyan ettikleri aydır. Bu yedi gelir grubu içinde en yoğun mükellef 2 milyonun üzerinde olan kira geliri elde eden mükelleflerdir.

Bu yazımızda sadece konut kira geliri elde eden mükelleflerle ilgili bazı hususları hatırlatmak istiyorum.

Öncelikle konut kira gelirinin beyanı için kira gelir tutarının 7.000 TL’yi geçmesi gerekiyor. (2021 yılı için) Çünkü 7.000 TL konut kira gelirlerinde istisna tutarıdır. Birden fazla konut kira geliriniz olsa bile istisna tutarı 7.000 TL’yi aşamaz.

Diğer bir husus konutlara ortak olunması durumunda 7.000 TL istisna her ortak için ayrı ayrı uygulanır. Ayrıca konut kira geliri yanında ticari, serbest meslek kazancınız olursa istisna uygulanmaz.

Kira geliri tutarınız 7.000 TL’yi geçtiği halde beyanda bulunmazsanız ve vergi idaresi bu durumun farkına varırsa, yapacağınız beyanda istisna tutarından yararlanamazsınız.

Konut kira gelirinizden 7.000 TL istisna düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden ayrıca gider indirimi de yapılır.

Gider indiriminde iki yöntem vardır. Götürü gider olarak %15 indirim ve gerçek gider yöntemidir. Götürü yöntem seçilmişse en az iki yıl bu yöntem kullanılmalıdır.

Gerçek gider yönteminin kabulü durumunda, bazı giderler şunlardır.

- Eğer konut kirası ödüyorsanız kira gelirinizden ödediğiniz kiraları düşebilirsiniz.

- Eğitim ve sağlık harcamalarınızın %10’unu indirebilirsiniz.

- Konutu alırken kredi kullanılmış ise kredi faizlerini kira gelirlerinden indirebilirsiniz.

- Boya – badana mantolama gibi zamanla tüketilen giderleri indirebilirsiniz.

- Gerçek gider yönteminde yaptığınız harcamalara ilişkin belgeleri zaman aşımı süresi olan 5 yıl saklamanız gerekecektir.

Götürü gider kabul edilen bir örnek. Yıllık konut kira tutarı 80.000 TL olduğunu düşünelim.

Buna göre ödenecek vergi;

Konut Kira Geliri

80.000 TL

İstisna

7.000 TL

KALAN

73.000 TL

Götürü Gider %15

10.950 TL

Vergi Matrahı

62.050 TL

VERGİ

11.210 TL

24.000 %15 = 3.600

38.050 %20 = 7.610

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