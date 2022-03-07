Kurtlar, kadınlar ve gönüllü kölelik

Bugün, Dünya Kadınlar Günü.

Birleşmiş Milletler, bugünü böyle tanımlamış.

Bugün; insan hakları temelinde, kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, siyasi, sosyal ve ekonomik başarılarının kutlanmasına ayrılmış.

Bugün, sivil farkındalık günü.

Bugün, anti-cinsiyetçilik günü.

Bugün, ayrımcılıkla mücadele günü.

Nasıl ortaya çıktı, ne zamandır kutlanıyor, bunlar üzerinde duracak değilim.

Bugün köşemi Prof. Dr. Üstün Dökmen’e bırakıyorum.

Dökmen, önceki gün Cumhuriyet’te çıkan “Romanlarda koşan kadınlar” başlıklı yazısında “kadının önemini” çok güzel anlatıyor.

“Clarissa Estes’in yirmi yılda yazdığı bir kitap var, adı ‘Kurtlarla Koşan Kadınlar.’ Estes, bir tür deneme sayılabilecek bu kitabında farklı kültürlerden masalları, insanlığın ortak bilinçdışındaki arketipler açısından incelemiş.

Araştırmacıya göre, kadınların içlerinde yatan sınırsız güç ve yaratıcılık ile kurtların yabandaki doğallıkları, vahşilikleri, zarafetleri ve içinde yaşadıkları gruba bağlılıklarıyla kadınların toplum tarafından bastırılmış olan benlikleri arasında psişik bir benzerlik var.

Bence de kurt, içgüdülerini dinleyen özgür bir varlıktır. Kadın da öyle olmalıdır. Kadınların kapatılmaları, ikinci sınıf insan sayılmaları onların doğalarına aykırıdır, erkeklerin de zararınadır. Kurtlar dişilerini mağaraya kapatmazlar. Nitekim kadim kültürlerimizde kadın şamanlar vardı. Efsanelere göre dişi kurt Asena toplumun önünde yürümüş, bir başka dişi kurt ise Remus’la Romulus’u emzirerek adeta Roma’yı doğurmuştu.

KADINI KORUMAK

İçgüdülerini kaybetmemiş kadınlar kitaplarda koşuyor olabilirler, ancak günlük yaşamda kolayına koşamazlar. Tarih boyunca özgüveni az olan erkekler, “Sizi tehlikelerden korumamız gerekiyor” diyerek kadınları mağaralara, evlere kapatmışlar, kadını korunması gereken zayıf bir varlık olarak algılamışlardır.

Geleneksel mimarîmizde kentlerde ‘hayat’ adı verilen, kadınların günlük işlerini açık havada yapmalarına olanak sağlayan, bir duvarla dış dünyadan ayrılmış yaşam alanları vardı. Duvar, kadının sokaktan geçenler tarafından görülmesini engellerdi, ancak kadının da sokağı görmesini engellerdi.

Kadının, sadece çocuklara bakan, ev işleri yapan, dış dünyada kendi ayakları üzerinde duramaz bir varlık olarak algılanması, kadını günümüzde göz ardı edilebilen, dış dünya becerisi olmayan bir insan konumuna indirgemiştir. Oysa Dede Korkut Masalları’nda, Selcan Hatun ve Banuçiçek, kız arkadaşlarıyla birlikte ata binip özgürce dolaşan kadınlardı, erkeklerle dövüşebilirlerdi, onlar kurtlarla koşarlardı.

Selcan Hatun’la Kanturalı güreşe tutuşurlar masalda. Yenişemezler. Kanturalı onurunu kurtarmak için bir an Selcan Hatun’un emceğini (göğsünü) tutar, kızcağız irkilince de onu yener. Burada erkek kadını kadınlığıyla vurmuştur. Günümüzde toplumsal olaylar sırasında bazı yetkili erkeklerin kadınların göğüslerine el atmaları bu eski erkek açıkgözlüğünün bir devamıdır.

GÖNÜLLÜ KÖLELİK

Dünyada bedensel ve zihinsel engelliler vardır, bir de cinsiyet engelli kadınlar vardır. Kadına, “Seni seviyorum, seni koruyacağım” diye yola çıkan erkek, kadının yetersiz olduğuna önce kendisi inanmış, sonra da onu ikna etmiştir. Kimi kadınlar, “Kocam değil mi, sever de döver de” demişlerdir. Bu dünyada köleliğin en kötüsü gönüllü köleliktir. Teslimiyetçi olan, rahat ettiğini sanabilir ama aslında görünmez bir mağduriyet içindedir.

KADININ MAĞDURİYETİ

Mağduriyetin sonu yoktur. Siyahi mağdurdur, siyahi kadın iki defa mağdurdur. Pek çok kişinin şunu söylediğini duymuşuzdur. “Karısına şiddet uygulayan magandayı kim yetiştiriyor? Anneler yetiştiriyor. Yetiştirmesinler efendim.” Eşim Prof. Dr. Zehra Yaşın Dökmen bu görüşü şöyle eleştirir: “Kadın, zaten mağdurdur, bu tür görüşler ileri sürüldüğünde ikinci kez mağdur oluyor, magandalardan sorumlu tutuluyor.”

Eşimin bu görüşüne katılıyorum. Maganda erkeği anneler yetiştirmiyor, feodal düzenin erkekleri yetiştiriyor.

Pandeminin ilk yılında ülkemizde ve dünyada erkek akademisyenler, öncesine oranla daha çok makale, kitap yazmışlar, kadın akademisyenler ise aileleriyle ilgilendikleri için daha az yazabilmişlerdir.

KADININ KURTULUŞU

Kadını erkekle denk düzeye, erkek hegemonyasından kurtulmuş sanat, bilim, spor ve siyaset getirecektir.

Romanlarda, tiyatrolarda, filmlerde, yazar veya yapımcı olarak koşan çok kadın var. Bunlardan birkaç tanesi: Halide Edip, Virginia Woolf, Emily Bronte, Pearl Buck, Fatma Aliye Hanım, Mebrure Alevok, Sevgi Soysal, Adalet Ağaoğlu, Nezihe Meriç, Tomris Uyar, Tezer Özlü, Ayşe Kulin’dir. Film yönetmenlerinden Yeşim Ustaoğlu, Işıl Özgentürk, Agnes Varda, Deniz Gamze Ergüven, Nadine Labaki, Cahide Sonku, Filiz Alpgezmen, opera yönetmenlerinden Cecilia Bartolodi, Saadet İkesus.

Küçük listemde adı geçmeyen sanatçı kadınlar eminim ki bu durumu önemsemeyeceklerdir. Çünkü kadınların koşmak için alkışa ihtiyaçları yoktur.

Edebiyatta, sinemada kurtlar gibi koşabilen kadınlar gibi bir gün bütün kadınların, içlerindeki güçlü ve özgür yanı keşfedip yeryüzünde koşabilmelerini diliyorum.”