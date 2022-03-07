Tuzla’ya izini, Kocaelispor’a ihanet sayarım

Kocaelispor’un kendine ait bir tesisi yok. Yarım yamalak tesis Körfez Brunga’da hazırlanıyor. Sahalar berbat. Odalar malum. Kocaeli Stadı zemini zaten Allah’lık Ali bey. Böylesi yokluklar içerisinde 1.Lig’de kalmaya çalışan takım, zemin sorunuyla allak bullak olmuşken, bir de Tuzla’nın maçlarını kentimizde oynama dalatması kapımızı çalıyor…

Sormaya bile gerek yok ki, Kocaelispor futbolcusu ve teknik heyeti, Tuzla’nın da bu sahada oynamasını ve zeminin içine etmesini kabul eder mi ?..

Kesinlikle etmez… Hiçbir takım da böyle saçma sapan bir isteği kabul etmez…

Ederlerse, ruh hastası sayarım…

Bir insan kendi ayağına sıkar mı ?..

Nitekim Tuzla-İstanbul maçında Tuzla’nın Yuvacıklısı Sedat Şahintürk, topu inanılmaz şekilde avuta atarken, zemine kızdı, bir tekme attı, bir kilo çim kalktı…

Bu zeminin bir Kocaelispor, bir Tuzla maçları oynanması durumunda ne hale geleceğini hesaplayan bir ‘akıllı!’ var mı ?..

Eğitim ve spordan sorumlu AK Parti milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, (Sınıf arkadaşım Erdal Selimoğlu’nun yeğenidir) stadın en büyük sorumlusu olarak, bu ihanete ve cinayete izin vermemelidir…

Tuzla kardeşimizdir…

Ama Kocaeli Stadyumu da kırmızı çizgimizdir…