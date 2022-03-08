Kocaeli nüfusunun yüzde 49,5'i KADIN, yüzde 50,5'i ERKEK!

TÜİK, İstatistiklerle Kadın, 2021 raporunu açıkladı..

Okudum, birbirinden ilginç sonuçlar vardı. Bu sonuçları sizinle paylaşmak istedim.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2021 yılında, Türkiye’de kadın nüfus 42 milyon 252 bin 172 kişi, erkek nüfus 42 milyon 428 bin 101 kişi oldu.

Diğer bir ifadeyle; toplam nüfusun % 49,9'unu kadınlar, % 50,1'ini ise erkekler oluşturdu.

Kadınlar ile erkekler arasındaki bu oransal denge, kadınların daha uzun yaşaması nedeniyle, 60 ve daha yukarı yaş grubundan itibaren kadınların lehine değişti. Kadın nüfusun oranı, 60-74 yaş grubunda % 52,3 iken 90 ve üzeri yaş grubunda %73,2 oldu.

KOCAELİ NÜFUSU

TÜİK tarafından açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; Kocaeli’de 2021 yılında, kadın nüfus 1 milyon 005 bin 666 kişi, erkek nüfus 1 milyon 027 bin 775 kişi oldu.

Diğer bir ifadeyle; toplam nüfusun % 49,5'ini kadınlar, % 50,5'ini ise erkekler oluşturdu.

EVLENME YAŞI

Evlenme istatistiklerine göre; Türkiye’de resmi olarak ilk evliliğini 2021 yılında yapmış olan kadınların ortalama evlenme yaşı 25,4 iken erkeklerin ortalama evlenme yaşı 28,1 oldu. Ortalama ilk evlenme yaşının en yüksek olduğu il, kadınlarda 28,9 yaş, erkeklerde 31,6 yaş ile Tunceli oldu. Ortalama ilk evlenme yaşının en düşük olduğu iller ise kadınlarda 22,5 yaş ile Ağrı, erkeklerde 26,1 yaş ile Şanlıurfa oldu.

KOCAELİ EVLENME YAŞI

Kocaeli’de evlenme istatistiklerine göre; resmi olarak ilk evliliğini 2021 yılında yapmış olan kadınların ortalama evlenme yaşı 25,7 iken erkeklerin ortalama evlenme yaşı 28,3 oldu.

KADINLARIN İSTİHDAMI

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; 2020 yılında, Türkiye'de 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin oranı % 42,8 olup bu oran kadınlarda % 26,3, erkeklerde ise % 59,8 oldu.

En yüksek istihdam oranı, 2020 yılında % 50,9 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) bölgesinde gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise % 26,0 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) bölgesinde oldu. En yüksek kadın istihdam oranı, % 34,7 ile TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) bölgesinde iken en yüksek erkek istihdam oranı, % 67,9 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) bölgesinde gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise kadınlarda % 12,6, erkeklerde % 40,4 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) bölgesinde oldu.

YÜKSEKÖĞRETİM MEZUNU

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; eğitim durumuna göre işgücüne katılım oranı incelendiğinde; 2020 yılında kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe işgücüne daha fazla katıldıkları görüldü. Okuryazar olmayan kadınların işgücüne katılım oranı % 12,4, lise altı eğitimli kadınların işgücüne katılım oranı % 24,1, lise mezunu kadınların işgücüne katılım oranı % 29,9, mesleki veya teknik lise mezunu kadınların işgücüne katılım oranı % 37,0 iken yükseköğretim mezunu kadınların işgücüne katılım oranı % 65,6 oldu.

KADIN BÜYÜKELÇİ ORANI

Dışişleri Bakanlığı verilerine göre; kadın büyükelçi oranı 2011 yılında % 11,9 iken bu oran 2021 yılında % 26,5 oldu. Erkek büyükelçi oranı ise 2011 yılında % 88,1 iken 2021 yılında % 73,5 oldu.

KADIN MİLLETVEKİLİ ORANI

Türkiye Büyük Millet Meclisi verilerine göre; 2021 yılsonu itibarıyla 582 milletvekili içerisinde kadın milletvekili sayısının 101, erkek milletvekili sayısının ise 481 olduğu görüldü. Meclise giren kadın milletvekili oranı, 2007 yılında % 9,1 iken bu oran 2021 yılında % 17,4 oldu.

YÖNETİCİ POZİSYONU

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; şirketlerde üst düzey ve orta kademe yönetici pozisyonundaki kadın oranı 2012 yılında % 14,4 iken 2020 yılında % 19,3 oldu.

KADINLARIN GÜVENLİĞİ

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; 2021 yılında yaşadıkları çevrede gece yalnız yürürken kendilerini güvensiz hissedenlerin oranı toplamda % 25,0 iken bu oran kadınlarda % 35,5, erkeklerde % 14,2 oldu. Kadınların % 48,1'i, erkeklerin ise % 70,9'u yaşadıkları çevrede kendilerini güvende hissetti.

Evde yalnız otururken kendilerini güvensiz hissedenlerin oranı 2021 yılında toplamda % 6,6, kadınlarda % 9,1, erkeklerde % 4,0 oldu. Kadınların % 78,1'i, erkeklerin ise % 87,3'ü evde yalnız otururken kendilerini güvende hissetti

EĞİTİM SEVİYELERİ

ADNKS sonuçlarına göre; resmi evliliklerde eşler arasındaki eğitim farkı incelendiğinde, 2020 yılında kadınların % 39,8'nin kendilerinden daha yüksek eğitimli erkeklerle evli olduğu, eşlerinden daha yüksek eğitimli olan kadınların oranının ise %15,4 olduğu görüldü. Eğitim seviyeleri aynı olan eşlerin oranı % 43,0, eğitim seviyeleri farkı bilinmeyen eşlerin oranı se %1,7 oldu.

BOŞANAN KADINLAR

Boşanma İstatistiklerine göre; evlilik süresine göre boşanmalar incelendiğinde, 2021 yılında gerçekleşen boşanmaların %33,6'sı evliliğin ilk 5 yılı, %20,9'u se evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti. Evliliğin ilk 5 yılında boşanan kadınların %25,8'nin, erkeklerin ise %38,7'sinin 30-39 yaş grubunda olduğu görüldü.

İNTERNET KULLANAN KADINLAR

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre; 2021 yılında 16-74 yaş grubundaki bireylerin İnternet kullanım oranı % 82,6 oldu. Bu oran, kadınlarda %77,5 iken erkeklerde %87,7 oldu.

İNTERNET ÜZERİNDEN SİPARİŞ

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre; internet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan 16-74 yaş grubundaki bireylerin oranı, 2020 yılı Nisan ayı le 2021 yılı Mart ayını kapsayan on iki aylık dönemde % 44,3 oldu. Cinsiyete göre internet üzerinden mal veya hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı, kadınlarda %40,3 iken erkeklerde % 48,3 oldu.

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Yukarıda size TÜİK’in verdiği rakamları paylaştım…

TÜİK, her ne kadar enflasyon konusunda sürekli eleştirilse de, yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu düşünüyorum.

Bu veriler gösteriyor ki, kadınlarla ilgili daha çok yol almamız gereken konular var.