P plakaya ihtiyaç var mı?

Motorin 21 TL olmuş…

Servis araç sayısı 6 bini geçmiş…

Amortisman ve yakıt giderleri yüzünden, eğitim yılı başında peşin alınan servis ücretlerine bu ay ek olarak yüzde 20 zam yapılmış, biz halen yeni “P” plakası vermeye çalışalım.

Okula giden öğrenci sayısı ortada, fabrikaya giden işçi sayısı ortada…

Üstelik ilimizde gün içerisinde sadece yerel servis araçları bulunmuyor. Bunların yanı sıra İstanbul, Sakarya, Yalova’dan gelen servis araçları da bulunuyor.

Buna bir de 6 bini aşkın yerel “P” plaka eklenince yaşanan yoğunluğu siz tahmin edin.

Ardı ardına gelen motorin zamları ardından bir de “P” plaka dağıtmak mevcut servisçilerin ekmeğine kan doğrar…

Olumsuz ekonomi yüzünden geçim sıkıntısı yaşayacak duruma gelen servisçiler, bu saatten sonra verilecek plakaların ancak birilerine plaka üzerinden para kazandırmak olacağını söylüyor.

Zor durumda olan servisçi esnafına rakip yaratmak ne vatandaşa ne de servisçilere yarar.

UKOME, “P” ya da “T” plaka dağıtacağına, trafik akışını rahatlatmaya çalışsın. Daraltılan Kuruçeşme – Derince geçişinde yaşanan tıkanıklığı, 70 km hız sınırıyla bitmek bilmeyen mesafelere çözüm bulsun. Gölcük-İzmit, Kartepe-İzmit ve bunların tersi istikametlerdeki yoğunluğa bir çare bulsun.

Plaka almak isteyen de, satanlardan bu plakaları edinsin.

Önceki gün yapılan UKOME toplantısında komisyon, P ve T plaka ihtiyacının ne kadar olduğunu üniversitenin yapacağı araştırmadan sonra öğrenecekmiş.

Yani, bu kentte trafik ve ulaşım denince akla gelen tek kurum olan UKOME, uzmanı olması gerektiği konuyu Kocaeli Üniversitesi’ne soracakmış.

Eh sorun bakalım; Kocaeli’de kaç tana P, kaç tane T plakaya ihtiyaç var?

Trendyol yolda kalmış…

Trendyol Hızlı Market uygulamasıyla geçtiğimiz cuma gecesi 4 kilogram Ayçiçek yağını 116 TL’den alan vatandaş, 30 TL “ilk kullanım” indirimi ile 10 TL de “kupon” indirimi kullanıp Ayçiçek yağını 84 TL’ye satın almış.

Okurumuz yağ krizlerinin yaşandığı bugünlerde 84 TL’ye Ayçiçek yağı aldığı için kendisini şanslı sanıyormuş. Cumartesi sabahı ise kıtlıktan çıkılmış gibi sıvıyağ hücumu yaşanınca işler biraz değişmiş.

Söz konusu ürünün pazartesi günü Derince Migros’tan gönderileceği bildirilmiş. Pazartesi günü olduğunda ise ürün satışı iptal edilmiş, gerekçe olarak da tedarikte yaşanan sıkıntı belirtilmiş. Anlayacağınız Trendyol ya stokta olmayan ürünü satmış ya da satılan ürün daha sonra daha pahalıya satılmış. Bu örnek de bir kez daha sanal alışverişin ne kadar güvenilir olduğunu gösteriyor.

Haftalık vaka sayısı halen çok yüksek

Geçtiğimiz hafta maske serbestliğiyle ilgili yapılan açıklamanın ardından durumu doktorlara da yorumlatmıştım. Sağlık bakanının aksine, hekimler bir süre daha maskenin takılmasında fayda olduğunu düşünüyordu. Her ne kadar etkisi azaldı dense de Kocaeli’deki haftalık vaka sayıları 18 binin üzerinde. Son haftanın vaka sayısı 18 bin 445 olarak kayıtlara geçti. Buna bir de semptom gösterip test yaptırmayanlar da eklenince sayı psikolojik sınırın çok üzerinde çıkıyor. Ve daha da vahim olanı halen Covid nedeniyle insanlar ölmeye devam ediyor.