Anasına ihanet edenler!..

Her insan, dünyada yaşamını bir anneye borçludur.

Ama, her insan annesine ve kadına “İNSANCA” bakış kültürüne sahip olamıyor!

Normal koşullarda, her insan “sürekli bir gelişme ve değişme” yeteneğine sahiptir. Ne var ki, kimileri “ilkellik” sınırını aşamıyor!

İnsana “İNSAN” gibi bakamıyor!

Her erkek çocuk, zamanla bir aile kurar, “baba” olur.

Kimi ailelerde kız çocuklarına şaşı bakılır!

Kız çocuğu baskı altında tutulurken, erkek çocuk şımartılır.

Okul kitaplarına kadar giren iğrenç sözler vardır!

- On beşinde kız ya erdedir ya da yerde!

Kız çocuklarını “cinsel bir obje” ve “hizmetkar” olarak gören anlayış “insanca bir anlayış” olamaz.

Kadın denince önce annem aklıma gelir. Sonra, anneannem. İkisi de ailelerinin yücelmesi için emek veren, çocukları arasında ayrım yapmayan, çocuk eğitiminde şiddet kullanmayan sevgi dolu insanlardı. Bizim evimizde “erkek egemen” bir aile yaşamı olmadı.

Ama, aile işi SAYGI ve SEVGİ egemendi.

Kadının üretken kişiliğinin ve saygınlığının farkında olan Mustafa Kemal Atatürk, hayatın her alanında kadınların etken ve kız çocuklarının meslek sahibi olmaları için büyük bir çaba göstermiştir.

Örnek; benim ilkokul öğretmenim, rahmetli HAVVA BİRKAN geliyor aklıma.

Atatürk’ün bedensel olarak aramızdan ayrılması sonrasında, siyasal egemenlerin kadına bakışları farklılaşmaya başlamış!

“Erkek egemen bir yaşam” anlayışı bu ülkeye çok büyük zarar vermiş.

Özellikle “din” üzerinden çıkar sağlamaya çalışan “din aracıları” ve “din üzerinden beslenen siyasetçiler” yüce dinimizi kirli emelleri için kullanırken, kadınlara yönelik büyük haksızlıklar yapmışlar!

Kimi; “kadın-erkek eşitliği fıtrata ters düşer” demiş, kimi; “Osmanlı Saray Haremini “bir eğitim yuvası” diye methetmiş!

Bir diğeri; “kadının fıtratında erkeğe köle olmak var…Ben sahip olurum sen ait olursun!”demiş!

Kadına yönelik erkek şiddeti azmış kudurmuş! Şiddet bir yana,

TÜİK verilerine göre, 2009’da 109 kadın erkekler eliyle canını yitirirken 2019’da bu sayı 474’e çıkmış! Günümüzde ise hemen her gün birden fazla kadın cinayetine tanık oluyoruz!?

Daha ilginci şu ki;

· İlahiyat Fakültesi öğrencilerine yönelik bir araştırmada, 735 öğrenciden dörtte biri kadınların dövülebileceğini belirtmiş! (28.7.2020)

· Bolu’da bir anaokulunda, kimi çocuklar; “çalışan kadının aldığı ekmek haramdır” demiş! (3.12.2019)

Kimi yoz yobaz cemaatlerin kadına yönelik rezil bakışlarını sayfama taşımayı bir “kirlilik” sayıyorum!

Siyasi iktidar, iş hayatında yer alan kadınlar için sözde “doğum izni ve doğum sonrası esnek çalışma” olanağı sağlamış! Ama, iki ayda kadın istihdamı 13 bin kişi azalmış! Yedi aylık kayıp ise 144 bir kişiye ulaşmış! ( 25.10.2016)

Özellikle tekstil sektöründe ve pek çok sektörde kadın işçi hem düşük ücretle hem de KAYIT DIŞI çalıştırılıyor!

Kadınlarımızın yüzde 70’i ekonomik olarak başkalarına bağımlı!

Cinsiyet eşitliğinde 144 ülke içinde 131. Sıradayız! (Dünya Ekonomik Forumu araştırması. (3.11.2017)

Oysa, bu ülkenin kadınları hayatın her alanında inanılmaz başarılar gösteriyorlar.

Bilim alanında dünya ölçeğinde başarılı ve saygın Türk kadınları var.

Ancak, ülkemizdeki haksız ve dengesiz ekonomik ve siyasal düzen, eğitim ve kültürdeki köhne önyargılar, kadınlarımızın İNSANCA ve GÜVEN içinde yaşamalarına engel oluyor!

21. yüzyılın siyasal kimlikleri, yüzyıl önceki Mustafa Kemal Atatürk’ün uygar kimliğine ulaşamıyor!

Her şeye karşın, Atatürk öylesine sağlam bir temel atmış ki, bu ülkenin kadınları, bu çağdışı koşullar karşısında bilinçli ve onurlu bir mücadele veriyorlar.

Bu ülke, kadını ve erkeği ile, “İNSAN” kimlikleri gelişmiş insanların ortak mücadelesiyle güzel günler görecektir.

Tüm kadınlarımıza saygıyla.