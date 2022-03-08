Ömrünün son günlerini İstanbul’da geçirmek isteyen ve vasiyetinde mezarına haç konulmasını istemeyen, İstanbul'a gelirken Bulgaristan'da bir tren garında ölen Rus edebiyatının dev ismi Tolstoy’un hayatı sorgulatacak ders niteliğinde 17 sözü:

1. Öyle horozlar vardır ki, öttükleri için güneşin doğduğunu sanırlar.

2. Hayat ne gideni geri getirir, ne de kaybettiğin zamanı geri çevirir. Ya yaşaman gerekenleri zamanında yaşayacaksın, ya da yaşamadım diye ağlamayacaksın.

3. Bozuk para insanın cebini deler, bozuk insan da kalbini. Bu yüzden harcayın ikisini de gitsin.

4. İnsanı bedenen ameliyat etmek için uyutmak, ruhen ameliyat etmek için ise uyandırmak gerekir.

5. Herkes insanlığın kötüye gittiğini kabul eder, ama hiç kimse kendisinin kötüye gittiğini kabul etmez. Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür, ama hiç kimse önce kendini değiştirmeyi düşünmez.

6. Varlığı bir şey kazandırmayan insanların, yokluğu hiçbir şey kaybettirmez.

7. Ne diye şeytana kızarsın? Bir iyilik yap da, o sana kızsın.

8. Bil ki, yaşadıklarınla değil yaşattıklarınla anılırsın. Ve Unutma; ne yaşattıysan elbet bir gün onu yaşarsın.

9. Bir insanı bulunduğu mevkiiyle değil, göz koyduğu mevkiiyle ölçmek gerekir.

10. En güçlü iki savaşçı sabır ve zamandır.

11. Bir insan acı duyuyorsa canlıdır. Başkasının acısını duyuyorsa insandır.

12. İnsanın gerçek gücü sıçrayışta değil, sarsılmaz duruştadır.

13. Kendi mutluluğundan başka hedefi olmayan insan kötüdür.

14. İnsanların çoğu onu yapıyor diye yanlış, yanlış olmaktan çıkmaz.

15. Kimse, kimseyi küçümseyecek kadar büyük değildir, bilmelisin. Küçümsediğin her şey için gün gelir, önemsediğin bir bedel ödersin.

16. Birine çamur atmadan önce iyi düşün ve sakın unutma, önce senin ellerin kirlenecek.

17. Başkalarının hayatından ders alın. İnsan, bütün hataları kendisi yapacak kadar uzun yaşamıyor.

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Kendimi beğenmişlik şaşkınlığına düştüğüm,

Çok şey ya da her şeyi bildiğim yanılgısına düştüğüm,

Zamanı değerlendiremediğim, boşa geçirdiğim,

İnsani değerlerden yoksun, değersiz insanlarla karşılaştığım,

Yardımcı olabileceğim konularda insanları uyarma zorunluluğu hissettiğim,

Kendi kusur veya eksikliklerine bakmadan ahkam kesen insanlarla karşılaştığım,

Topluma bir yararı olmayan, çıkarı için her şekle uyan bencil insanları gördüğüm,

İşlediği suçları ve kabahatleri başkalarına yükleyemeye çalışan kof insanların nafile çabaları,

İnsanlara güzellikler yaşatan ya da eziyet edenlere rast geldiğim,

Bulunduğu mevkiye layık olup hakkını verenlerle veremeyenleri gördüğüm,

Sabredilmesi gereken durumlarla karşılaştığım,

Canlı olmanın insan olmak anlamına gelmediği, arasındaki farkın gözetilmesi gerektiği ,

Sosyal, siyasal ve ekonomik gelişmeler karşısında insanın duruşu,

Egoist insanların mutluluk ararken, hakkı hukuku gözetmediği için düştüğü zavallılık,

Doğru olup olmadığını düşünmeksizin birilerinin olumsuzluklarını geçerli kabul edenlerin,

Kendini beğenmiş beyni ve yüreği boş yaratıkların ,

Hayattan ve yetkin insanların söylem ve eylemlerinden gereken dersi almayanların,

öfkelendiğim, üzüldüğüm, sıkıntıya düşüp çözüm aradığım zamanlarda bir daha, bir daha okudum…

Bir daha birlikte okuyup gözden geçirelim istedim…