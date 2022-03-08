Emperyalizmin “Ukrayna” dansı

Dikkat ediyorum da, Ukrayna’da olup bitenler, hep dar ve kısır bir çerçeve içinde, “hain Rusya’nın zavallı Ukrayna’yı işgal ettiği” şeklinde değerlendiriliyor.

Yıkılan evler, ölen ve yaralanan insanlar, parçalanan aileler, göç, açlık, kan, gözyaşı…

Klasik savaş görüntüleri ve çoğunlukla bu görüntüler üzerinden yapılan “duygusal” değerlendirmeler.

Dünya kamuoyu tam emperyalist ülkelerin arzu ettiği şekilde yönlendiriliyor.

Ukrayna, zavallı…

Rusya, Ukrayna’yı işgal etti, insanları öldürdü, her tarafı yaktı yıktı…

“Cici görünümlü” Batı, yani ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri, “kuzu” Ukrayna’yı “kurt” Rusya’nın elinden kurtarmak istiyor.

Güya, “kurt kuzuyu yemesin” diye uğraşıyorlar.

Dünyaya gösterilen bu!

Kim kurt, kim kuzu?

Dünyada “kurt ülkeler” var, “kuzu ülkeler” var.

Sömüren ülkeler, sömürülen ülkeler…

Paylaşan ülkeler, paylaşılan ülkeler…

Bu düzen, yüzlerce yıldır böyle sürüyor.

Sömürünün ve paylaşımın böyle devam etmesi için de, egemen güçler her yola başvuruyorlar.

Geriye gidelim, tarih boyunca bu söylediklerimin pek çok izini buluruz.

Dünyanın “imparatorluk dönemlerini” bir tarafa bırakın, 20.Yüzyıl’da yaşanan olaylara bakın, hepsinin özü “paylaşım”dır.

Toprak paylaşımı, petrol paylaşımı, gıda ürünleri paylaşımı…

Sonuçta, paylaşımdan en fazla pay alan, “en güçlü” olacaktır.

Yaşanan savaş, ABD (NATO) ve Rusya arasındadır

Yaşanan savaş Rusya ile Ukrayna arasında değil, ABD (NATO) ve Rusya arasındadır.

Veya “ABD+AB-Rusya” arasında da diyebiliriz.

Savaşın nedeni, 1939-1945 yılları arasında yaşanan 2.Dünya Savaşı’na kadar dayanır.

2.Dünya Savaşı’ndan sonra “iki kutuplu bir dünya” oluşmuştu.

Bir tarafta ABD, diğer tarafta Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği.

Ve tabii iki süper gücün şemsiyesi altındaki ülkeler…

ABD ve şemsiyesi altındaki ülkeler “kapitalizm”i, SSCB ve şemsiyesi altındaki ülkeler ise “komünizm”i savunuyordu.

ABD tarafındaki ülkeler “kendilerini komünizmden koruması için” NATO’yu, SSCB tarafındaki ülkeler ise NATO’ya karşı Varşova Paktı’nı kurdular.

ABD önderliğindeki Batı Bloğu ile SSCB önderliğindeki Doğu Bloğu arasında 1947’de başlayan Soğuk Savaş (Bu terimi ilk İngiliz yazar George Orwell kullandı), 9 Kasım 1989’da Berlin Duvarı’nın yıkılmasıyla sona erdi.

SSCB dağıldı, şemsiyesi altındaki ülkeler peşi sıra bağımsızlıklarını ilan etti.

Bunlar arasında, 8 Aralık 1991’de bağımsızlığını ilan eden Ukrayna da vardı.

Sonuçta, 14 Mayıs 1955 tarihinde NATO’ya karşı kurulan Varşova Paktı, “var oluş nedeni ortadan kalktığından” 1 Nisan 1991’de dağıldı.

Böylece 2.Dünya Savaşı sonrası Avrupa’sının iki kutuplu yapısı “askeri bakımdan da” tarihe karışmış oldu.

Dünya, artık “tek kutuplu” idi…

Dünyanın artık tek süper gücü vardı…

Amerika Birleşik Devletleri!

Varşova Paktı 1 Nisan 1991’de dağıldı, ancak 4 Nisan 1949’da kurulan NATO, karşı güç (Varşova Paktı) ortadan kalkmasına rağmen, dağılmadı.

Ortadan kaldırılmadı…

Amerika emperyalist güç, sopası NATO

“Soğuk Savaş”, kim ne derse desin, dünyayı dengede tutuyordu.

Sona erince, ABD tek kaldı, “ben dünyanın kralıyım, bütün dünya bana bağlı” mantığıyla, her tarafa saldırmaya başladı.

Artık tek “kural koyucu” ABD idi, ABD ne isterse diğer ülkeler itirazsız yapmak zorundaydı.

Yapmayanın, tepesine tepesine biniyordu.

Amerika, tek emperyalist güçtü, sopası da NATO idi.

NATO’yu da bunun için tutuyordu zaten.

Ülkeleri komünizmden koruması için kurulan NATO, komünizm tehlikesi ortadan kalkmasına rağmen, ABD gücü olarak ortadaydı.

Nerede bir operasyon yapılacak, hangi ülke parçalanıp yok edilecek, NATO direkt veya dolaylı olarak oradaydı.

Yugoslavya nasıl dağıldı dersiniz, durup dururken mi?

ABD’nin Avrasya’da ne işi var?

Avrasya…

Avrupa ve Asya…

Amerika, Avrasya’ya çok uzakta, okyanuslar arasında bir ülke.

Ama Avrasya’dan elini çekmiyor.

Avrasya ülkelerini eksiksiz kendi şemsiye altında tutmak istiyor.

Bunu yaparken de Avrupa Birliği ve NATO’yu “havuç” olarak kullanıyor.

Bazılarına NATO, bazılarına Avrupa Birliği, bazılarına da her ikisini birden “ikram” ediyor.

SSCB’nin dağılmasından sonra, 15 “bağımsız cumhuriyet” ortaya çıkmıştı.

ABD, Ukrayna hariç bunların hepsini NATO aracılığıyla “Hammm” yaptı.

Sıra Ukrayna’ya gelmişti, Rusya “Yeter artık, buraya kadar” dedi.

İşte, Ukrayna’da yaşananların nedeni bu.

ABD, Rusya’nın kapısına kadar dayanıp, ileride Rusya’yı da “halletmek” istiyordu, Putin bu tehlikeyi gördü, erken davrandı.

Olup biten bu!

Ukrayna’yı ateşe atan, ABD.

ABD’nin sınırsız emperyalist hırsı…

Bakıyorum da, kimse ABD’ye bir şey söylemiyor, hep Rusya’ya yükleniyor.

Çünkü emperyalizmin iletişim uzmanları, dünya kamuoyunu böyle yönlendiriyor.

Gelin, madem öyle dünyayı sürekli “demokrasi” yalanıyla aldatan ABD’ye hep birlikte şunları soralım:

Senin Çin’de (1945-1946), Yunanistan’da (1947), Kore’de (1950-1953), tekrar Çin’de (1950-1953), Guatemala’da (1954), Endonezya’da ve Lübnan’da (1958), Küba’da (1959-1960), tekrar Guatemala’da (1960), Vietnam’da (1961-1973), Laos’ta (1964-1973), Kongo’da (1964), bir kez daha Guatemala’da (1964), Peru’da (1965), Bolivya’da (1967), yine Guatemala’da (1967-1969), Dominik’te (1965-1966), Kamboçya’da (1969-1970), Angola’da (1976), El Salvador ve İran’da (1980), Afganistan’da (1981), Honduras ve Arjantin’de (1981-1992), Nikaragua’da (1981-1990), Lübnan’da (1982-1984), Libya’da (1986), tekrar İran’da (1987-1988), tekrar Libya’da (1989), Panama’da (1989-1990), Kolombiya’da (1990), Irak’ta (1991), Kuveyt’te (1991), Yugoslavya’da (1992), Somali’de (1992-1994), Bosna’da (1995), İran-Sudan ve Afganistan’da (1998), Sırbistan’da (1999), Afganistan ve Somali’de (2001), tekrar Irak’ta (2003), Haiti’de (2004), tekrar Libya’da (2011), Suriye ve Irak’ta (2014-2015) ne işin vardı?

Bu kadar mı?

Hepsini yazmaya kalksam, liste uzayıp gider.

Bugüne kadar işgal veya müdahale ettiğin ülkelerde kaç kişi hayatını kaybetti?

Sonuç olarak

Evet, Rusya’nın bağımsız bir devleti, Ukrayna’yı işgal etmesi, kabul edilebilir bir durum değil.

Ancak bu savaşın esas sorumlusu; dünyayı istediği gibi eğip büken, vuran kıran, çıkarına ters düşen her ülkeye NATO sopasını gösteren ABD’dir.

Ben, Ukrayna olayına böyle bakıyorum.

Dünya, ABD emperyalizmine gem vuramazsa, daha çok Ukraynalar görürüz.