Çakmaklarımızın titrek alevi: Geçmiş

“Geçmişini bilmeyen toplumlar geleceğine yön veremez.”

Mustafa Kemal Atatürk

Geçmiş bizler için karanlık bir sokağı biraz da olsa aydınlatan bir çakmağın ışığıdır. Karanlık sokak o küçük çakmaktan çıkan aydınlık olmadan siyaha, korkunçluğa ve bilinmezliğe mahkumdur. O küçük alev, koca sokağın biraz daha huzurlu olmasını sağlar. Daha az korku olur bu sokakta. En azından sokağın başındaki kişi bir sonraki adımını güvenle atabilir, kendisini biraz daha iyi hissederek yoluna devam edebilir bu titrek alevin yol arkadaşlığıyla.

Son dönemde gözlemlediğim bazı olaylara göre, maalesef ki insanlarımız artık sokağa çıkarken yanlarına çakmaklarını almamaya başladılar. Öyle ya, ona ihtiyaçlarının olmadığını, aslında çok cesur olduklarını düşünüyor bu kişiler. Ancak çok yanılıyorlar. Çakmaktan yükselen küçük ama yararlı aleve benzettiğim geçmişimiz bizim en büyük ihtiyaçlarımızdan biridir. Bazı insanlara göre geçmişimiz yani elimizdeki çakmak çok gereksizdir. Hiçbir işe yaramaz, hatta büyük bir yüktür. Bunu söyleyenlere hatırlatmak isterim ki, elimizdeki çakmak çok küçük bir alevmiş gibi gözükebilir, ancak çok büyük yangınlara sebebiyet verebilecek güce sahiptir.

Geçmişimiz ile ilgili bildiğimiz her bilginin bizim için hayati bir öneme sahip olduğu çok açıktır. Ondan öğreneceğimiz çok fazla şey vardır fakat tüm bunları bir kenara bırakmamız gerekirse ona saygı da duymamız gerekir. Çünkü bizim var oluşumuzun en büyük sebebi geçmiştir. O olmasaydı, gelecek de tabii ki var olamazdı.

Çoğu tanıdığım 23 Nisan’ın, 19 Mayıs’ın, 18 Mart’ın hatta 30 Ağustos’un ve çok yazık ki 10 Kasım’ın ve pek çok başka önemli tarihin ne anlama geldiğini bilmiyor. Bu günlerde ne olduğu hakkında en ufak fikirleri dahi yok. Yalnızca o günlerdeki tatillerden haberdar bir şekilde yaşayıp gidiyorlar. Oysa bilmiyorlar ki bu günlerde ne kadar değerli olaylar oldu. Bilmiyorlar ki bu günler aslında onların var oluşlarını sağlayan en büyük şeylerdir. Bilmiyorlar ki bu günler Cumhuriyet’imizin doğum günüdür, vatanımızın kurtuluş günüdür, babamızın gözlerini kapattığı gündür…

Aynı zamanda ülkemizde olmuş olan pek çok olaydan da habersiz bir toplumumuz var. Bir örnek vermek gerekirse 6-7 Eylül olaylarını, o günlerde yaşanmış olan vahşeti, ölen insanları da kimse bilmiyor.

Bu bilgisizliği fark ettikçe yüreğime düşen korlar sadece ruhuma eziyet etmekle kalmadılar, aynı zamanda toprağımı her zamankinden daha fazla öpüp koklama isteği yarattılar bende. Araştırmaktan, öğrenmekten, bilmekten yoksun bir toplum içerisinde yaşadığımızı daha önce hiçbir zaman bu kadar yoğun bir biçimde hissetmedim. Hissettiğim bu duygular ise bende çok daha büyük yaralar açtılar. Ancak aynı zamanda beni düşünmeye de yönlendirdiler. Ne yapılırsa bu bilgisizlik yok olur, ne yapılırsa insanlar bir şekilde ülkemiz için değerli olan bu günleri öğrenirler diye düşündüm ve bu konu ile ilgili bir şeyler yapılıyor mu diye çevremi gözlemledim.

Bu arayışımda neredeyse tüm dünyanın kullandığı bir program olan Netflix ilgimi çekti. Bu program ile milyonlarca insan diziler ve filmler izliyor, daha sonrasında bu filmleri arkadaşları ile konuşuyor, yorumluyor hatta bazen sosyal medya üzerinden paylaşıyorlar. Bu şekilde bu diziler ve filmler insanlar arasında bir ilgi alanı haline geliyor ve bu dizilerin karakterleri, dizilerdede geçen olaylar ile ilgili pek çok araştırma yapılıyor. Çünkü toplumumuzun büyük çoğunluğu sevdikleri dizi ile ilgili araştırmalar yapmaktan keyif alıyor.

Bundan dolayı bence şu an topluma bir şeyler merak ettirmenin, araştırtmanın en güzel yollarından biri diziler ve filmlerden geçiyor. Bu durumu Netflix Türkiye de fark etmiş olmalı ki, onlar da son dönemde bu şekilde geçmişimizi konu alan iki çok başarılı dizinin altına imza attılar. Bunlardan biri 5 Kasım 2021’de yayınlanmış olan “Kulüp”, diğeri de 3 Mart 2022’de yayınlanmış olan “Pera Palas’ta Gece Yarısı”dır.

Kulüp, 1950’li yıllarda geçen ve Türkiye’nin gayrimüslim kesimini konu alan, hayran kaldığım ve tekrar tekrar izleyebileceğim, sürükleyici, aynı zamanda da insana merak duygusu veren bir dizi. Olayların kurgusuyla birlikte Yahudi bir ailenin hayatına ve ilerleyen bölümlerde 6-7 Eylül olaylarına yer veren “Kulüp” bence pek çok insanı bu olaylar ve dönem ile ilgili araştırma yapmaya sürüklemiş ve sürükleyecek olan bir dizi. Konu ile ilgili bir araştırma yapmaya yönelmeyen insanlarda bile bu tarihlerde neler olduğu ve ne tip acılar çekildiği hakkında bir bilgi birikimi oluşturabilir. Hazırlanmış olan başarılı kurgunun yanı sıra kullanılmış olan kostümler, hikâyenin geçmiş olduğu mekânlar ve birçok başka yanıyla da takdiri hak eden bir yapım olmuş Kulüp.

“Pera Palas’ta Gece Yarısı” ise bir başka takdiri hak eden ve insanları ülkemizin tarihini araştırmaya, öğrenmeye yöneltebilecek olan bir dizi. Bu yapım ise günümüzde gayet normal bir hayata sahip olan gazeteci Esra’nın Pera Palas Oteli sayesinde zamanda geriye, 1919 yılına, gitmesiyle birtakım olayların kaderini değiştirmesini anlatıyor. “Pera Palas’ta Gece Yarısı” bazı bölümlerinde Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmasaydı, Kurtuluş Savaşı başlatılamasaydı, yani Atatürk 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkamasaydı, Türk milletinin nasıl bir gelecekle karşı karşıya kalmış olabileceğini ve pek çok başka olasılığı gözler önüne seriyor. Diziyi izlerken duygularımın yoğunluğundan nefesimi tutmak zorunda kaldığım anların varlığı beni çok etkiledi. Bu anlardan biri Boğaz’a demirlenmiş olan İngiliz gemilerini gördüğümüz bölümdü.

Bu iki yapımın da belgesellere çok ilgi duymayan ancak popüler yapımlara meraklı olan kesimlere pek çok şeyi fark ettireceğine eminim.

Umarım bu şekilde yararlı olan ve geçmişimizi anlatan yapımlar görmeye devam ederiz. Umarım çakmaklarımızı bir daha hiçbir zaman evde bırakmayız.

Her şeyin çok güzel olacağına, geçmişimizi hiçbir zaman unutturmayacağımıza inanıyorum.

Geçmişle kalın ve geleceğinize ona göre yön verin.

Çakmaklarınızı elinizden hiçbir zaman eksik etmeyin, geleceğimiz onların ışığında güvende.