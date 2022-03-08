Altıparmak ile devrime “WAR”ız…

Üst satırlarda okuduğunuz gibi Altıparmak yine dobra dobra, içten ve gerçekçi açıklamalarda bulundu. Merhum Ümit Kayıhan ile beraber Kocaelispor’da görev yaparken sohbetlerim olmuştu. Böyle devrimci ve gerçekçi insanları her zaman sevmişimdir. Altıparmak bir devrimcidir ve bunu Türkiye futbolunda gerçekleştirmiştir.

Altıparmak gelecek sezon için de mesajlar verirken “Yönetimsel anlamda aldığı destekten memnunuz. Kocaelispor’u seven herkesle beraber seneye farklı bir hikâye yazacağız. İyi bir yönetimimiz var. Göreve geldiğimizden beri ne istediysek yapmaya çalışıyorlar. Başka Kocaelispor yok. Bizim buradaki tek amacımız; bütün Kocaeli’yi, Kocaeli’yi sevenleri, Kocaelisporluyum diyen herkesi bu çatı altında birleştirmek. Bu seneyi böyle atlatıp, seneye daha büyük hedeflerimize doğru hep beraber gideceğiz” dedi.

Umutlandım, içim ısındı, bu adama güveniyorum. Yeter ki içimizdeki İrlandalılar köstek olmasın…