Sıra zeytine geldi!..

ANADOLU, tarımsal üretimin ilk başladığı ve en bereketli toprakların yer aldığı bir hazinedir.

Tarımda “kendi kendisine yeten ülke” olmak, BAĞIMSIZLIK için ilk koşuldur.

Ne yazık ki, son yıllarda tarımsal üretim ve hayvancılığımız çok büyük düşüş içinde. Artık, “tarımda kendi kendisine yeten ülke” değiliz!

Toprağımız var, üretecek çiftçimiz var ama tarımsal üretim yaparak huzur içinde geçimini sağlamak çok zor!

Çünkü; tohumdan gübreye, tarım ilaçlarından traktör ve diğer tarım araçlarında kullanılan mazot bedelleri çok yüksek ve “sürekli olarak” da yükseliyor. Çünkü, dışa bağımlıyız.

Çiftçimiz, üretmeye çalışıyor ama başta Tarım Kredi Kooperatifleri olmak üzere almak zorunda olduğu kredileri ödeyemiyor. Traktörü, araç gereci icra yoluyla elinden alınıyor!

Üstelik, siyasi iktidarın tercihi ile, pek çok tarımsal ürünü başka ülkelerden satın alıyoruz! Köylümüz zarar ederken, bir avuç İTHALATÇI iyi para kazanıyor!

Mercimek nedir bilmeyen, tohumunu bizden alan Kanada, şimdi bize mercimek satıyor!

Yüzümüzü bir ölçüde güldüren zeytin ve zeytinyağı üretimi.

Bilim adamları, sağlık ve beslenme uzmanları, insan sağlığı için “ZEYTİNYAĞI KULLANALIM” diyorlar.

Dünya zeytin ve zeytinyağı üretiminde ve ihracatında 6. Sıradayız.

İspanya, zeytinyağı ihracatından yılda 3.9 Milyar dolar kazanıyor. İtalya, 1.7 milyar dolar, Tunus 882.3 milyon dolar, Portekiz 785.8 milyon dolar, Yunanistan 774.2 milyon dolar ve Türkiye 262.6 milyon dolarlık ihracat yapıyor.

Elbette, zeytin ve zeytinyağı üretimi ve ihracatı ile daha başarılı olabilmeliyiz.

Ne var ki, DOĞA ve İNSANA saygı konusunda sabıkalı bir ülkeyiz!

Tarım alanlarını, Meraları, Ormanlarımızı konut, maden ocağı ya da santral inşaatları ile katlediyoruz!

Şimdi, sıra Zeytinliklere geldi!

Uzun zamandır zeytinlik alanların maden ocaklarına açılması için her yolu deneyen AKP iktidarı, sonunda tepeden inme bir Yönetmelik değişikliği ile, “madencilik” faaliyetleri için ZEYTİNLİKLERİN yok edilmesine karar verdi!

Zeytinlikler yok olunca ne olacak?

Artık, maaşla geçinmeye çalışanlar zeytin ve zeytinyağı yiyemeyecek!

Çünkü, zeytin ve zeytinyağı fiyatları uçacak!

Zeytin ve zeytinyağı üretimi, ile geçimini sağlayan on binlerce insanımız işsiz kalacak, yoksullaşacak.

İTHALATÇI çok tatlı paralar kazanacak!

İNSANLARIMIZ ve ÜLKE YOKSUL ve YOKSUN kalacak!

Dünden bugüne, zeytinliklerin yok edilmesi için ilginç, akıl ve ahlak dışı oyunlar oynandı!

2014 yılında, Soma’daki zeytin katliamının DANIŞTAY tarafından durdurulması üzerine, birileri tarafından akıl, mantık ve ahlaki değerler çiğnenerek;

“Zeytin Yahudi ağacıdır. Üç yıl içinde tüm zeytin ağaçları kesilmelidir” kampanyası başlatıldı!

Bunun ne dinle ne de gerçekle alakası yoktu ama saf ve bilgisiz kitleleri etkilemek için bu ahlaksız yalan kullanıldı!

Sonunda, çıkarılan bu Yönetmelik ile muratlarına erdiler!

Bu ülkede BAĞIMSIZ YARGI varsa, bu ülkede AKIL, MANTIK, İNSAF ve ÜLKE SEVGİSİ kalmışsa, bu akıldışı yönetmelik iptal edilmelidir.

Türkiye’nin zenginleşmesi için zeytinlikler ve üretim çoğaltılmalıdır.

Bu ülkenin aklı başında, bilinçli tüm yurttaşlarını bu yanlışa karşı tavır koymaya, HUKUKİ yoldan mücadeleye davet ediyorum.

YETER ARTIK!