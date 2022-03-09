Bir asansör macerası ve kadın hakları

Yakın geçmişte bir gün, kalabalık bir iş hanının asansörüne bindim, benden başka kimse yoktu. Kapısı kapanmak üzereyken bir genç kadının asansöre yetişmek için koştuğunu fark ettim. Açma düğmesine bastım, kapı açıldı kadın içeri girdi. Çıkacağı katın düğmesine basarken bana dönüp;

“Yalnız çıkabilir miyim acaba?” diye sordu.

“Anlamadım…” dedim.

Asansörün açma düğmesine bastı.

“Yukarı yalnız çıkabilir miyim” diye tekrarladı çıkabilir miyim?

Şaşırdım ve şaşkınlıkla asansörü terk ettim.

Asansör hareket etti, yukarı doğru gitti.

Orada kalakaldım.

Nezaket örneği, asansörün kapısını yeniden açmış, uygar bir davranış göstermiştim. Gelen bir erkek de olabilirdi, aynı şeyi ona da yapardım.

Bu herkesin gerçekleştireceği sıradan bir davranıştı.

VURGUN

Vurgun yemiş gibi asansörün önünde kalakalmıştım. Kendimi çok aşağılanmış hissettim ve çok kızdım.

Ben normal bir davranış göstermiş, oysa o çok büyük kabalık yapmıştı.

Onun asansöre bindiği zaman nasıl davrandığımı inceledim. Gayet uygarcaydı. Çıkacağı katın düğmesine basması için düğmelerin başından ayrılmış, bakışlarımı da asansörün hareket etmesini bekleyen bir insan gibi, ondan uzaklaştırmıştım. Üstüme başıma baktım. Takım elbiseli, kravatlı, orta yaşlı olgun bir adam kişiliğindeydim.

Yıllarca bu davranışın etkisi altında kaldım.

Öyle bir davranış karşısında ne yapmak gerekirdi diye çok sorguladım.

“Buyurun hanımefendi, siz asansörden inin” mi deseydim?

Yoksa münakaşa mı çıkarsaydım?

Kuzu kuzu inişim doğru muydu?

O yıllarda kadın cinayetleri diye bir şey yoktu. Ama kadınlar bugünkü kadar özgür ve rahat değildi. Daha çekingen ve korkuluydular. Bugün tam özgürler demek istemiyorum. Kadının bugünkü durumu da eskisinden çok farklı değil, ama düne göre özgürlüğe bir tık daha yakın.

O günlerde erkekle kadın arasında daha bir nezaket vardı. Erkekler kadınlara daha saygılı, daha çekingen davranırlardı.

Kendini bilmeyen özellikle it kopuk takımının genç kızların ardına takıldıklarını, otobüslerde hoş olmayan davranışlarda bulunduklarını (ne zevk aldıklarını hala anlayamadığım) çimdik atmalarını biliyorduk. Çapkınlar da arkalarından ıslık çalarlardı. Ama bugünkü gibi, hiç tanımadığı genç kızı izleyip boynunu kesen, boşandığı eşini hunharca öldüren kocaları görmedik, duymadık.

EŞİTLİĞE DAHA ÇOK İNANMAK

Benim asansör maceramı yaşayan başka biri var mı bilmiyorum. Ama bu bende çok iz bıraktı. Düzgün giysili, pek muhafazakâr görünmeyen, belki de iş hayatı içinde kalabalıklar arasında yaşayan bu kadının davranışı korkudan mı kaynaklanıyordu? Yoksa nezaketsizin biri miydi diye epey kafa yordum.

Ben, kadın erkek eşitliğine ama, fakat demeden inanan ve bunu kendi yaşamımda ailemin tüm dişi bireylerine uygulayan biriyim. Babam da öyleydi.

Eşim çalıştığı için ona mümkün olduğu kadar yardımcı olmaya çalışıyordum. Bir bayram öncesinde beni evin camlarını silerken gören mahallemdeki kadınların alaycı gülüşlerini de hep hatırlarım.

Bu alaycı gülüşler kadın erkek özgürlüğünün tam anlamı ile yerleşmesi için ne gerektiği konusundaki kararlı, kesin formülü ortaya koymuştur. Önce kadınlar eşitliklerine inanıp, ona göre davransınlar. Evde, işte, sokakta, asansörde daha cesur ve kararlı olsunlar.

Eğitimsiz ve cahil bırakılanlar, erkeklerin kıçındaki kıl olmaktan vazgeçsinler. Atatürk’ün mirası seçilme hakkına sahip olup, milletvekilliğine kadar yücelerek meclise girenler de hangi siyasi partiden olursa olsun, başta İstanbul Sözleşmesi olmak üzere, kadını kollayan anlaşmaları, çıkacak yasaları engellemesinler.